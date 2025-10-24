sports betsson
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς
Euroleague 24 Οκτωβρίου 2025 | 19:37
Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Εκβιασμοί, διακίνηση ναρκωτικών, εκτελέσεις, ή αλλιώς η βαλκανική μαφία στα… καλύτερά της. Αυτή είναι εν ολίγοις η διαβόητη φατρία «Βράτσαρ» -ή οι «Βρατσάρτσι» (σ.σ. Vračarci)- η εγκληματική οργάνωση με την οποία μπλέκουν τον Σέρβο διαιτητή μπάσκετ, Ούρος Νίκολιτς, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη από την σερβική Αστυνομία για συμμετοχή του στο κύκλωμα.

Η συγκεκριμένη «οικογένεια» είναι μια από τις πολλές αντίστοιχες που λειτουργούν στα πρότυπα της παραδοσιακής ιταλικής Μαφίας και έχουν υπό την εποπτεία τους συγκεκριμένες περιοχές των Βαλκανίων. Δραστηριοποιείται στο οργανωμένο έγκλημα τα τελευταία 7 περίπου χρόνια και είναι το αποτέλεσμα… πολιτικών ζυμώσεων -πάντα στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος των Βαλκανίων και συγκεκριμένα των πρώην γιουγκοσλαβικών χωρών- που πηγαίνουν πίσω στο χρόνο μέχρι και 15 χρόνια, μετά την πτώση άλλων πανίσχυρων εγκληματικών οργανώσεων και τα «κενά εξουσίας» που δημιούργησαν.

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς

Επικεφαλής της οργάνωσης ήταν ο Νίκολα Βούσοβιτς (βρίσκεται σε φυλακή της Γερμανίας), ο οποίος συνελήφθη σε μια μεγάλη διεθνή επιχείρηση της Europol και της σερβικής αστυνομίας στη Βαρκελώνη, μαζί με τον συνεργό του Ούρος Πίπερσκι (κρατούμενος σε φυλακή της Πορτογαλίας). Οι Αρχές συνδέουν την οργάνωση με τουλάχιστον δύο δολοφονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας στη Σερβία, ενώ κατηγορούνται επίσης για εμπρησμούς και επιθέσεις που έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

YouTube thumbnail

Τα μέλη των «Βρατσάρτσι» τώρα κατηγορούνται για:

-Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 346 του Ποινικού Κώδικα)
-Ανθρωποκτονία από πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστάσεις (άρθρο 114 του Π.Κ.)
-Πρόκληση γενικού κινδύνου (άρθρο 278 του Π.Κ.).

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Σερβίας σε συνεργασία με τη Europol και την Eurojust, πραγματοποίησε δύο μεγάλες ξεχωριστές επιχειρήσεις συλλήψεων σε ολόκληρη τη Σερβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα μέσα στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Επτά μέλη της φατρίας «Βράτσαρ» συνελήφθησαν ως ύποπτα για δύο δολοφονίες και τρεις απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία χρόνια στη Σερβία.

Μεταξύ των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορούνται περιλαμβάνεται και η δολοφονία του Βλάντιμιρ Πόποβιτς, γνωστού ως «Βλάντα Ποπ», ο οποίος εκτελέστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 σε καφετέρια στο Βράτσαρ. Ο Μάρκο Τζόρτζεβιτς, γνωστός ως «Μαρκεντζάνι», συνελήφθη στο Ντουμπάι ως ύποπτος για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, ενώ τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για τρεις απόπειρες δολοφονίας του Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστού με το ψευδώνυμο «Αλίμπεγκ».

Και ο πρόεδρος Πέκοβιτς στα… δίχτυα

Το όνομα του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς περιλαμβάνεται σε ένα γκρουπ δεκατριών συλλήψεων από τις Αρχές στο Βελιγράδι, το Σάμπατς αλλά και στην Ισπανία, με την υποψία της συμμετοχής στην εν λόγω εγκληματική οργάνωση. Μια εγκληματική οργάνωση που όπως προαναφέρθηκε έχει… ρίζες στη βαλκανική μαφία που ουσιαστικά δρούσε στα 90s και τα 00s -όχι μόνο στη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τα Βαλκάνια, αλλά πρακτικά σε όλο τον κόσμο- και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην είχε απλώσει παντού τα δίχτυα της, όπως και στον χώρο του αθλητισμού.

Ένα από αυτά τα… prequels της βαλκανικής μαφίας είχε άλλωστε μπλέξει στα δίχτυα της πριν χρόνια και έναν ακόμη διάσημο εκπρόσωπο του πρώην γιουγκοσλαβικού μπάσκετ, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ του Μαυροβουνίου και πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, της Παρτιζάν και των Μινεσότα Τίμπεργουλφς, τον Νίκολα Πέκοβιτς!

Προσφάτως μάλιστα, τον περασμένο Μάιο, ο Πέκοβιτς βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο έρευνας των αρχών του Μαυροβουνίου, για εμπλοκή του με τον υπόκοσμο της χώρας. Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές του Βόρειου Μαυροβουνίου, οι αρχές πραγματοποίησαν δύο συλλήψεις και άσκησαν διώξεις για πλημμεληματικές πράξεις. Μεταξύ των οχημάτων που κατασχέθηκαν προσωρινά, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Vijesti», εντοπίστηκε και ένα που άνηκε στον Πέκοβιτς!

Η αρχή της ιστορίας και η Λερναία Ύδρα…

Η εμπλοκή του Πέκοβιτς στην υπόθεση πάντως, ξεκινά από πολύ πιο πίσω. Ο Ντάρκο Σάριτς ήταν προ ετών ο πιο ισχυρός «νονός» της Μαφίας των Βαλκανίων και ο αδερφός του Ντούσκο, ήταν καλός φίλος του Πέκοβιτς, ο οποίος μάλιστα είχε πληρώσει την εγγύησή του για να βγει από τη φυλακή, όταν είχε κατηγορηθεί για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Όλα αυτά πηγαίνουν πίσω μέχρι και το 2009, όταν ο Ντάρκο Σάριτς βρέθηκε στο στόχαστρο της επιχείρησης «Balkan Warrior», την οποία είχε διεξάγει η αμερικανική DEA, σε συνεργασία με τις Αρχές Σερβίας, Ιταλίας, Αργεντινής και Ουρουγουάης. Τελικά συνελήφθη το 2014 και το 2015 καταδικάστηκε σε 20ετή κάθειρξη. Αυτή η «πτώση» του Σάριτς είναι που δημιούργησε το πρώτο τεράστιο κενό εξουσίας, η οποία μετέπειτα καλύφθηκε σταδιακά από διάφορες «τοπικές» οικογένειες, όπως μετέπειτα οι «Βρατσάρτσι».

Πριν τους «Βράτσαρ» όμως, η μαφία του Κότορ ήταν η πρώτη που ανελίχθη στην κορυφή της «τροφικής αλυσίδας» της βαλκανικής μαφίας. Το 2010 όμως, ένας από τους άμεσους συνεργάτες του Σάριτς, ο Ντράγκαν Ντούντιτς, δολοφονήθηκε στο Κότορ από ένα μέλος της συμμορίας «Σκαλιάρσκι», τον Ιβάν Βράτσαρ… Πολλά χρόνια μετά, η… χάρη της οργάνωσης «Σκαλιάρσκι», φτάνει ως τη χώρα μας, αφού δύο 43χρονοι Μαυροβούνιοι δολοφονούνται στην ταβέρνα «Βοσκοπούλα» στη Βάρη και σύμφωνα με τις αρχές, αμφότεροι ήταν μέλη της.

Ο τοπικός πόλεμος της μαφίας μεταξύ «Κότορ» και «Σκαλιάρσκι» είχε ξεκινήσει το 2015 και είχε επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη, με φόντο -τι άλλο- τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Έκτοτε, κάθε παρακλάδι της βαλκανικής Μαφίας που… κόβεται από τις Αρχές, φαίνεται πως δημιουργεί ακόμη περισσότερα, όπως οι «Βρατσάρτσκι», και πλέον μένει να φανεί -τα επόμενα μάλλον χρόνια- αν οι τελευταίες συλλήψεις θα συνεχίσουν το φαινόμενο της Λερναίας Ύδρας…

Αθλητική Ροή
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Μπάσκετ 24.10.25

Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)

Με σοβαρές κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό βαρύνεται ο Τέρι Ροζίερ, καθώς φέρεται να ενημέρωσε άτομα του στενού του περιβάλλοντος πως θα αποχωρούσε τραυματίας από αγώνα των Χόρνετς…

Σύνταξη
Euroleague 24.10.25

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Σύνταξη
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές κατά Euroleague: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά
Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»
«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή
Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»
Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι
Φόρος Ζουκμάν 24.10.25
Γαλλία: Η μάχη
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
