Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας δημοσίευσε το αποκλειστικό βίντεο από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο διαιτητής της ABA League και της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς, προκαλώντας έντονο σάλο στις αθλητικές και όχι μόνο κοινότητες.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να εισβάλλουν στο διαμέρισμά του και να κατασχέσουν μεγάλο χρηματικό ποσό, ράβδους χρυσού και ένα πολυτελές ρολόι. Η αστυνομία αναφέρει ότι ο Νίκολιτς κατηγορείται ως ύποπτος συμμετοχής σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα με την ονομασία «Vracarci, που φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρά εγκλήματα.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη του διαιτητή της Euroleague

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών: «Ένας διαιτητής μπάσκετ της EuroLeague με τα αρχικά UN συνελήφθη στο Βελιγράδι. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι είναι οικονομικός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων της εγκληματικής ομάδας.»