Συνελήφθη ο διαιτητής της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς γιατί βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμα του!

Ο διαιτητής της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς, συνελήφθη από τη σερβική αστυνομία καθώς βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμα του! Ο 40χρονος Σέρβος διαιτητής όπως μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός RTS είναι υπό κράτηση από τις αρχές της χώρας και διεξάγονται έρευνες γύρω από την υπόθεση.

Όπως αναφέρουν οι Σέρβοι, στην κατοχή του Νίκολιτς βρέθηκαν 250.000 ευρώ, τα οποία κρατούσε μέσα στο διαμέρισμα του και η αστυνομία αναζητά την προέλευση των χρημάτων όπως αναφέρει και το αστυνομικό δελτίο.

Παράλληλα, δημοσίευμα της Blic τονίζει πως ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη στο Βελιγράδι ως ύποπτος για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, με το όνομα Vracarci, ύποπτη για σοβαρά εγκλήματα.

Τι αναφέρει η αστυνομία για τον διαιτητή που σφυρίζει στη Euroleague

Η πλευρά της Αστυνομίας ενημέρωσε πως «Ένας διαιτητής μπάσκετ της Euroleague με τα αρχικά UN συνελήφθη εδώ στο Βελιγράδι. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι βρέθηκαν στο διαμέρισμά του κατά τη διάρκεια έρευνας. Υπάρχουν υποψίες ότι είναι ο οικονομικός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων αυτής της ομάδας».

Από εκεί και πέρα, ο Νίκολιτς θεωρείται από τους αρκετά καλούς διαιτητές της Euroleague και μάλιστα ήταν υποψήφιος για να διευθύνει αγώνες στο προηγούμενο Final Four.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα διεύθυνε μεταξύ άλλων, το παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της εφετινής κανονικής περιόδου, όπου και επικράτησαν οι πράσινοι, αλλά και αυτό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, όπου η βασίλισσα ήταν αυτή που νίκησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.