Η Euroleague «τελείωσε» τον Νίκολιτς μετά τη σύλληψή του
Η Euroleague Basketball τοποθετήθηκε επισήμως μετά τη σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς, ανακοινώνοντας ότι ο 39χρονος διαιτητής τίθεται σε προσωρινή αναστολή από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις.
Η Euroleague ανακοίνωσε επίσημα τον αποκλεισμό του Σέρβου διαιτητή, Ούρος Νίκολιτς από όλες τις διοργανώσεις της, έπειτα από τη σύλληψή του από τις σερβικές αρχές.
Η απόφαση ισχύει μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο οι δικαστικές διαδικασίες όσο και η εσωτερική έρευνα της διοργάνωσης.
Η ανακοίνωση της Euroleague:
«Επίσημη Δήλωση της Euroleague Basketball
Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες αναφορές που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές αρχές, η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής:
Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς έχει αποκλειστεί από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική αξιολόγηση της Euroleague Basketball».
