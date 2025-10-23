Η Euroleague «τελείωσε» τον Νίκολιτς μετά τη σύλληψή του

Η Euroleague ανακοίνωσε επίσημα τον αποκλεισμό του Σέρβου διαιτητή, Ούρος Νίκολιτς από όλες τις διοργανώσεις της, έπειτα από τη σύλληψή του από τις σερβικές αρχές.

Η απόφαση ισχύει μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο οι δικαστικές διαδικασίες όσο και η εσωτερική έρευνα της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Επίσημη Δήλωση της Euroleague Basketball

Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες αναφορές που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές αρχές, η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής:

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς έχει αποκλειστεί από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική αξιολόγηση της Euroleague Basketball».