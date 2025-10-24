science
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καταρρίπτεται ο αστικός μύθος για το «κουνούπι του λονδρέζικου μετρό»
Επιστήμες 24 Οκτωβρίου 2025 | 19:29

Καταρρίπτεται ο αστικός μύθος για το «κουνούπι του λονδρέζικου μετρό»

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι το κουνούπι εμφανίστηκε πριν από χιλιάδες χρόνια και επεκτάθηκε στην Ελλάδα πριν φτάσει στα τούνελ του Λονδίνου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

Spotlight

Ένα κουνούπι που υποτίθεται ότι εξελίχθηκε στο Μετρό του Λονδίνου αποδεικνύεται τελικά ότι εμφανίστηκε πολύ νωρίτερα στη Μεσόγειο. Όπως αποκαλύπτει νέα γενετική μελέτη, το παράσιτο ζούσε στην Ελλάδα πολύ πριν γίνει αντιληπτό στη Βρετανία.

Ο αστικός μύθος εμφανίστηκε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Λονδρέζοι που αναζητούσαν καταφύγιο από τις γερμανικές βόμβες στα τούνελ του μετρό υπέμεναν τα δαγκώματα επιθετικών κουνουπιών.

Τα αιμοδιψή έντομα ήταν τόσο καλά προσαρμοσμένα στην υπόγεια ζωή ώστε οι βιολόγοι άρχισαν τις επόμενες δεκαετίες να υποψιάζονται ότι είχαν εξελιχθεί στα τούνελ.

Το εν λόγω κουνούπι χωρίζεται σε δύο υποείδη: το Culex pipiens pipiens, το οποίο τρέφεται αποκλειστικά με αίμα πτηνών και αναπαράγεται σε ανοιχτό περιβάλλον, και το Culex pipiens molestus (που σημαίνει «ενοχλητικό» στα λατινικά) το οποίο έχει σχεδόν πανομοιότυπη εμφάνιση αλλά τσιμπά ανθρώπους και νοιώθει σαν στο σπίτι του στο λονδρέζικο μετρό.

Η θεωρία ότι εξελίχθηκε εκεί «έγινε διάσημη από μια γενετική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1999 και ισχυριζόταν, πάνω σε ενδείξεις που εγώ θα χαρακτήριζα περιορισμένες, ότι το κουνούπι δείχνει να εξελίχθηκε [στο μετρό] από υπέργειους πληθυσμούς» δήλωσε στο CNN ο Γιούκι Χάμπα του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, πρώτος συγγραφέας της νέας μελέτης στο περιοδικό Science.

Τα τούνελ του μετρό χρησιμοποιήθηκαν ως αντιαεροπορικά καταφύγια στο Λονδίνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (Roosevelt, Franklin D)

Τα τούνελ του μετρό χρησιμοποιήθηκαν ως αντιαεροπορικά καταφύγια στο Λονδίνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Roosevelt, Franklin D)

Στην πραγματικότητα, το υποείδος molestus ζει σε πολλές ακόμα χώρες. Ο Χάμπα και οι συνεργάτες του εξέτασαν το DNA δεκάδων δειγμάτων από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων κουνουπιών που είχαν συλλεχθεί στο Λονδίνο τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και φυλάσσονταν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Η ανάλυση υποδεικνύει ότι το Culex pipiens molestus έχει στην πραγματικότητα μακρά ιστορία.

«Είναι πολύ αρχαιότερο από το μετρό του Λονδίνου και φαίνεται ότι εξελίχθηκε γύρω από την περιοχή της Μεσογείου, ειδικά την περιοχή της Μέσης Ανατολής» δήλωσε ο Χάμπα.

Τα δύο υποείδη εκτιμάται ότι διαχωρίστηκαν κάποια στιγμή τα τελευταίες 10.000 χρόνια, πιθανότατα πριν από 2 με 3 χιλιάδες χρόνια.

Η Μέση Ανατολή είναι υπερβολικά ξηρή για την επιβίωση του υποείδους που τσιμπά πτηνά. Η παραλλαγή που προτιμά τους ανθρώπους φαίνεται ότι αξιοποίησε για την αναπαραγωγή του το νερό των αρδευτικών έργων και εξελίχθηκε να τσιμπά θηλαστικά όπως οι άνθρωποι.

Το υποείδος «καταγράφηκε σε δύο περιοχές της Νότιας Ευρώπης, την Κροατία και την Ιταλία, τον 19ο αιώνα» δήλωσε η Λίντι ΜακΜπράιντ του Πρίνστον, τελευταία συγγραφέας της δημοσίευσης.

«Δεν μπορούν να αντέξουν τον βαρύ χειμώνα, οπότε περιοριζόταν στη νότια Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία» είπε.

«Οι πρώτες αναφορές από υπόγειους χώρους της Νότιας Ευρώπης χρονολογούνται γύρω στο 1920» πρόσθεσε η ερευνήτρια.

Από τα 3.600 είδη κουνουπιών που έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα, λίγα τρέφονται με ανθρώπινο αίμα.

Κουνούπια που τσιμπούν ανθρώπους ζουν πλέον σε όλες τις ηπείρους εκτός της Ανταρκτικής.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η παγωμένη Ισλανδία ανέφερε ότι εντόπισε τα πρώτα κουνούπια στη χώρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Citigroup: Η νέα φάση του κύκλου των μετοχών

Citigroup: Η νέα φάση του κύκλου των μετοχών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

World
Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
 «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
Επιστήμες 24.10.25

Aνοσοκύτταρα εργαστηρίου ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο

Τα ανοσοκύτταρα παρήχθησαν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και εγχύθηκαν σε ποντίκια που παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Έρευνα 17.10.25

«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου

Οι βραχογραφίες «μαρτυρούν την απαρχή της ανθρώπινης φαντασίας μέσα σε ένα από τα πιο αφιλόξενα τοπία της Γης», σημειώνουν οι ερευνητές που τις εντόπισαν

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά
Πάγος και φωτιά 17.10.25

Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά

Οι παγετώνες προστάτευαν έως σήμερα την επιφάνεια της γης από τις εκρήξεις ηφαιστείων. Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί λιώσιμο των πάγων, ο κίνδυνος να εκρήγυνται συχνότερα τα ηφαίστεια είναι ορατός

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Βουλή 24.10.25

Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες

«Η εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά
Σκάνδαλο 24.10.25

Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

«Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας - Να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)
Μπάσκετ 24.10.25

Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)

Με σοβαρές κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό βαρύνεται ο Τέρι Ροζίερ, καθώς φέρεται να ενημέρωσε άτομα του στενού του περιβάλλοντος πως θα αποχωρούσε τραυματίας από αγώνα των Χόρνετς…

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»
Δέκα βουλευτές 24.10.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν ότι «η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας κατέθεσε επιστολή του ΕΟΦ που αναφέρει ότι κανένα εμβόλιο δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
Κόσμος 24.10.25

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση η οποία αποτελεί την εγγύησή τους για την δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»
Έρωτας 24.10.25

Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»

Ο γάμος των Αλάνα Χαντίντ και Ρος Γουίλιαμς πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πατέρα της ακτιβίστριας, του μεγιστάνα Μοχάμεντ Χαντίντ, στο Λος Άντζελες στις 18 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι
Φόρος Ζουκμάν 24.10.25

Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι

Οι Σοσιαλιστές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Λεκορνί, αν δεν αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Και κραδαίνουν ως απειλή την πρόταση μομφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς
Euroleague 24.10.25

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Social Europe 24.10.25

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο