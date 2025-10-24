Καταρρίπτεται ο αστικός μύθος για το «κουνούπι του λονδρέζικου μετρό»

Ένα κουνούπι που υποτίθεται ότι εξελίχθηκε στο Μετρό του Λονδίνου αποδεικνύεται τελικά ότι εμφανίστηκε πολύ νωρίτερα στη Μεσόγειο. Όπως αποκαλύπτει νέα γενετική μελέτη, το παράσιτο ζούσε στην Ελλάδα πολύ πριν γίνει αντιληπτό στη Βρετανία.

Ο αστικός μύθος εμφανίστηκε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Λονδρέζοι που αναζητούσαν καταφύγιο από τις γερμανικές βόμβες στα τούνελ του μετρό υπέμεναν τα δαγκώματα επιθετικών κουνουπιών.

Τα αιμοδιψή έντομα ήταν τόσο καλά προσαρμοσμένα στην υπόγεια ζωή ώστε οι βιολόγοι άρχισαν τις επόμενες δεκαετίες να υποψιάζονται ότι είχαν εξελιχθεί στα τούνελ.

Το εν λόγω κουνούπι χωρίζεται σε δύο υποείδη: το Culex pipiens pipiens, το οποίο τρέφεται αποκλειστικά με αίμα πτηνών και αναπαράγεται σε ανοιχτό περιβάλλον, και το Culex pipiens molestus (που σημαίνει «ενοχλητικό» στα λατινικά) το οποίο έχει σχεδόν πανομοιότυπη εμφάνιση αλλά τσιμπά ανθρώπους και νοιώθει σαν στο σπίτι του στο λονδρέζικο μετρό.

Η θεωρία ότι εξελίχθηκε εκεί «έγινε διάσημη από μια γενετική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1999 και ισχυριζόταν, πάνω σε ενδείξεις που εγώ θα χαρακτήριζα περιορισμένες, ότι το κουνούπι δείχνει να εξελίχθηκε [στο μετρό] από υπέργειους πληθυσμούς» δήλωσε στο CNN ο Γιούκι Χάμπα του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, πρώτος συγγραφέας της νέας μελέτης στο περιοδικό Science.

Στην πραγματικότητα, το υποείδος molestus ζει σε πολλές ακόμα χώρες. Ο Χάμπα και οι συνεργάτες του εξέτασαν το DNA δεκάδων δειγμάτων από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων κουνουπιών που είχαν συλλεχθεί στο Λονδίνο τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και φυλάσσονταν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Η ανάλυση υποδεικνύει ότι το Culex pipiens molestus έχει στην πραγματικότητα μακρά ιστορία.

«Είναι πολύ αρχαιότερο από το μετρό του Λονδίνου και φαίνεται ότι εξελίχθηκε γύρω από την περιοχή της Μεσογείου, ειδικά την περιοχή της Μέσης Ανατολής» δήλωσε ο Χάμπα.

Τα δύο υποείδη εκτιμάται ότι διαχωρίστηκαν κάποια στιγμή τα τελευταίες 10.000 χρόνια, πιθανότατα πριν από 2 με 3 χιλιάδες χρόνια.

Η Μέση Ανατολή είναι υπερβολικά ξηρή για την επιβίωση του υποείδους που τσιμπά πτηνά. Η παραλλαγή που προτιμά τους ανθρώπους φαίνεται ότι αξιοποίησε για την αναπαραγωγή του το νερό των αρδευτικών έργων και εξελίχθηκε να τσιμπά θηλαστικά όπως οι άνθρωποι.

Το υποείδος «καταγράφηκε σε δύο περιοχές της Νότιας Ευρώπης, την Κροατία και την Ιταλία, τον 19ο αιώνα» δήλωσε η Λίντι ΜακΜπράιντ του Πρίνστον, τελευταία συγγραφέας της δημοσίευσης.

«Δεν μπορούν να αντέξουν τον βαρύ χειμώνα, οπότε περιοριζόταν στη νότια Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία» είπε.

«Οι πρώτες αναφορές από υπόγειους χώρους της Νότιας Ευρώπης χρονολογούνται γύρω στο 1920» πρόσθεσε η ερευνήτρια.

Από τα 3.600 είδη κουνουπιών που έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα, λίγα τρέφονται με ανθρώπινο αίμα.

Κουνούπια που τσιμπούν ανθρώπους ζουν πλέον σε όλες τις ηπείρους εκτός της Ανταρκτικής.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η παγωμένη Ισλανδία ανέφερε ότι εντόπισε τα πρώτα κουνούπια στη χώρα.