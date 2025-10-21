Κουνούπια κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην Ισλανδία, καθώς η κλιματική κρίση θερμαίνει τη χώρα

Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στην Ισλανδία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Μέχρι αυτό το μήνα, η χώρα ήταν ένα από τα μόνα μέρη στον κόσμο που δεν είχε πληθυσμό κουνουπιών. Το άλλο είναι η Ανταρκτική.

Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα περιβάλλοντα αναπαραγωγής, όπως έλη και λίμνες.

Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορούν να επιβιώσουν στο σκληρό παγωμένο κλίμα.

Three #mosquitoes were found in Kjós in recent days. This has been confirmed by the #Icelandic Institute of Natural History. It is the first time that mosquitoes have been discovered in #Iceland.https://t.co/cJ2f0EtL9R — RÚV English (@RuvEnglish) October 20, 2025

Η κλιματική αλλαγή

Αλλά η Ισλανδία θερμαίνεται, με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο. Οι παγετώνες καταρρέουν και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως η σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, όλο και περισσότερα είδη κουνουπιών έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti) βρέθηκαν φέτος, ενώ το ασιατικό κουνουπιού (Aedes albopictus) έχει ανακαλυφθεί στο Κεντ.

Πρόκειται για εισβλητικά είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, το chikungunya και ο ιός Ζίκα.

Ο Matthías Alfreðsson, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα. Ο ίδιος αναγνώρισε τα έντομα, αφού του τα έστειλε ένας πολίτης.

Είπε: «Τρία δείγματα Culiseta annulata βρέθηκαν στο Kiðafell, Kjós, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό. Όλα συλλέχθηκαν από σχοινιά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που αποσκοπεί στην προσέλκυση πεταλούδων».

Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις συνθήκες της Ισλανδίας, καταφεύγοντας το χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.