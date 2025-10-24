Απολογείται σήμερα το μεσημέρι, μετά την προθεσμία που έλαβε, ο 18χρονος ο οποίος ομολόγησε πως σκότωσε την 54χρονη μητέρα του, στραγγαλίζοντάς την με πετσέτα, στα Τρίκαλα.

Ο καθ’ ομολογία μητροκτόνος πρόκειται να περάσει την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής, ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα αυτιά και στα μάτια της 54χρονης.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, απορρίπτουν εξ αρχής την ομολογία του εφήβου στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν τη δολοφονία της μητέρας του επί μήνες και κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα υποστηρίξει ότι σκότωσε την μητέρα του μετά από καυγά και δεν είχε σκοπό να το κάνει.

Η οικογενειακή τραγωδία, εκτυλίχθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Φλαμουλάκι του Δήμου Τρικκαίων, με τον δράστη να συλλαμβάνεται χωρίς αντίσταση, αφού ο ίδιος είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία δηλώνοντας την πράξη του.

«Ήταν μία αξιοπρεπέστατη μητέρα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 54χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένη όσον αφορά με τη σχέση της με τα παιδιά της, ενώ από το φιλικό της περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως μία μητέρα αξιοπρεπή, που πάσχιζε για τα παιδιά της.

«Γνωρίζαμε τα προβλήματα που υπήρχαν και είχαν δημιουργηθεί από τη λύση του γάμου της. Τη συμβουλεύαμε, ήταν πολύ προβληματισμένη σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων με τα παιδιά. Μέσα σε έναν γάμο τα προβλήματα των γονιών δεν αφορούν τα παιδιά, θα πρέπει να απασχολούν μόνο τους γονείς. Θα έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής διαφορετική στάση από τους γονείς για τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά», είπε στο MEGA η Χριστίνα Μητρονάτσιου, φίλη της 54χρονης.

«Έχουν ακουστεί διάφορα για την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας και έχουν ακουστεί και ψεύδη, που το κοντινό της περιβάλλον, όσοι την αγαπάμε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Ήταν μία σωστή μητέρα, αξιοπρεπέστατη, μία μητέρα που πάσχιζε για τα παιδιά της».

«Το παιδί είχε να την επισκεφτεί δύο χρόνια. Ήταν προβληματισμένη πάρα πολύ και έλεγε ‘πρέπει να βρω τρόπο να βοηθήσω το παιδί μου’. Έτρεχε σε ψυχολόγους, σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί αυτός της έλεγε ότι θέλει να κάνει κάτι, ότι ‘δεν μου αρέσει αυτή η δουλειά, θέλω να με βοηθήσεις’. Η 54χρονη στα Τρίκαλα έψαχνε τρόπους κι έλεγε πως ‘ότι και να κάνω δικαστικά, δεν μπορώ να ανακτήσω την επικοινωνία με τα παιδιά’».