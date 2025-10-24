newspaper
Τρίκαλα: Απολογείται σήμερα ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του – Τι θα ισχυριστεί
Ελλάδα 24 Οκτωβρίου 2025 | 10:18

Τρίκαλα: Απολογείται σήμερα ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του – Τι θα ισχυριστεί

Ο 18χρονος μητροκτόνος στα Τρίκαλα, ο οποίος αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, Παρασκευή (24/10).

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Απολογείται σήμερα το μεσημέρι, μετά την προθεσμία που έλαβε, ο 18χρονος ο οποίος ομολόγησε πως σκότωσε την 54χρονη μητέρα του, στραγγαλίζοντάς την με πετσέτα, στα Τρίκαλα.

Ο καθ’ ομολογία μητροκτόνος πρόκειται να περάσει την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής, ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα αυτιά και στα μάτια της 54χρονης.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, απορρίπτουν εξ αρχής την ομολογία του εφήβου στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν τη δολοφονία της μητέρας του επί μήνες και κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα υποστηρίξει ότι σκότωσε την μητέρα του μετά από καυγά και δεν είχε σκοπό να το κάνει.

Η οικογενειακή τραγωδία, εκτυλίχθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Φλαμουλάκι του Δήμου Τρικκαίων, με τον δράστη να συλλαμβάνεται χωρίς αντίσταση, αφού ο ίδιος είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία δηλώνοντας την πράξη του.

«Ήταν μία αξιοπρεπέστατη μητέρα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 54χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένη όσον αφορά με τη σχέση της με τα παιδιά της, ενώ από το φιλικό της περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως μία μητέρα αξιοπρεπή, που πάσχιζε για τα παιδιά της.

Ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα αυτιά και στα μάτια της 54χρονης

«Γνωρίζαμε τα προβλήματα που υπήρχαν και είχαν δημιουργηθεί από τη λύση του γάμου της. Τη συμβουλεύαμε, ήταν πολύ προβληματισμένη σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων με τα παιδιά. Μέσα σε έναν γάμο τα προβλήματα των γονιών δεν αφορούν τα παιδιά, θα πρέπει να απασχολούν μόνο τους γονείς. Θα έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής διαφορετική στάση από τους γονείς για τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά», είπε στο MEGA η Χριστίνα Μητρονάτσιου, φίλη της 54χρονης.

«Έχουν ακουστεί διάφορα για την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας και έχουν ακουστεί και ψεύδη, που το κοντινό της περιβάλλον, όσοι την αγαπάμε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Ήταν μία σωστή μητέρα, αξιοπρεπέστατη, μία μητέρα που πάσχιζε για τα παιδιά της».

«Το παιδί είχε να την επισκεφτεί δύο χρόνια. Ήταν προβληματισμένη πάρα πολύ και έλεγε ‘πρέπει να βρω τρόπο να βοηθήσω το παιδί μου’. Έτρεχε σε ψυχολόγους, σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί αυτός της έλεγε ότι θέλει να κάνει κάτι, ότι ‘δεν μου αρέσει αυτή η δουλειά, θέλω να με βοηθήσεις’. Η 54χρονη στα Τρίκαλα έψαχνε τρόπους κι έλεγε πως ‘ότι και να κάνω δικαστικά, δεν μπορώ να ανακτήσω την επικοινωνία με τα παιδιά’».

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

World
ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

Stream newspaper
Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο υπάλληλος του δήμου – Ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ επιχειρούσε στις πλημμύρες
Καταγγελία αντιδημάρχου 24.10.25

Στο νοσοκομείο υπάλληλος του Δήμου Μεσολογγίου που ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ επιχειρούσε στις πλημμύρες

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιδήμαρχος Χρήστος Βούρβαχης εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τον ξυλοδαρμό χειριστή μηχανήματος από 10 άτομα την ώρα που «πάλευε μέσα στα νερά»

Σύνταξη
Κίνηση: Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Της υπομονής 24.10.25

Αυξημένη κίνηση με ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Μεσογείων, κυρίως στη συμβολή με την Κατεχάκη - Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού - Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Γκάζι: Ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ – Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων
Στο Γκάζι 24.10.25

Ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ - Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων

«Πνευμονική εμβολή μπορούμε να έχουμε από μέθη, ουσίες ή και τα δύο μαζί. Ο θάνατος είναι ακαριαίος», είπε η Ματίνα Παγώνη για τον τραγικό θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι.

Σύνταξη
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές
Ελλάδα 24.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές

Το τραγουδούσε ο ίδιος: «Να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ». Και το εννοούσε. Εμπνεόταν από τους στίχους και τα σπαράγματά τους δημιουργώντας από το μηδέν τα δικά του τραγούδια

Δημήτρης Δουλγερίδης
Δημήτρης Δουλγερίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Ο εμβληματικός τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε την εντός έδρας αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπασκόνια και «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε μαζί τους, σύνθημα του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης
Culture Live 24.10.25

Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης

Μετά από μήνες αβεβαιότητας, οι μουσικοί του Μπρόντγουεϊ πέτυχαν μια ιστορική συμφωνία που εγγυάται καλύτερες αποδοχές και υγειονομική κάλυψη – μια νίκη για την τέχνη και την αξιοπρέπεια της εργασίας.

Σύνταξη
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ – Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της
Κόσμος 24.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ - Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να έχει την πρώτη της συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα κληθεί να διαπραγματευτεί ζητήματα άμυνας και στρατηγικής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)
Europa League 24.10.25

«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)

Έξαλλος μετά την απόφασή του να μην καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Λιλ και κατά του ΠΑΟΚ, ο Ολιβιέ Λετάνγκ τα έβαλε με τη διαιτησία και τον Νταμπάνοβιτς

Σύνταξη
Λευτέρης Πετρούνιας: Η μεγάλη ώρα για τον «άρχοντα» των κρίκων – Πάει για ακόμη ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Γυμναστική 24.10.25

Η μεγάλη ώρα για τον Πετρούνια - Πάει για ακόμη ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Για έβδομη φορά στην καριέρα του, ο Λευτέρης Πετρούνιας θα λάβει μέρος στον τελικό των κρίκων σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα (13:12, ΕΡΤ2 Σπορ), θέλοντας στη Τζακάρτα να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο…

Σύνταξη
Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»
Σχέδιο νόμου 24.10.25

Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με την μη είσπραξη προστίμων για οδικές παραβάσεις από τους Δήμους, αφαιρώντας έτσι ένα σημαντικό έσοδο για τους ΟΤΑ.

Σύνταξη
Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της
Αntipoverty Network 24.10.25

Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της

Το 2022 δημοσιοποιήθηκε η Έθνικη Στρατηγική για τη Μείωση της Φτώχειας. Έκτοτε ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Η Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα, φωτίζει τι πήγε λάθος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
