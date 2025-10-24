Δεκάδες χαρτονομίσματα των 50 ευρώ άρχισε να πετάει στον αέρα ένας κάτοικος στο Άργος Ορεστικό, στην Καστοριά, ο οποίος είχε βγει από το σπίτι του φωνάζοντας στους συντοπίτες του που τον κοιτούσαν ξαφνιασμένοι.

Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική όπου θα παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη

Η κίνηση του ηλικιωμένου άνδρα προκάλεσε αναστάτωση, με τους κατοίκους να ειδοποιούν αμέσως την Αστυνομία καθώς καταλάβαιναν ότι ο άνθρωπος βρισκόταν σε κακή ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο ηλικιωμένος αρχικώς βγήκε από την οικία του φωνάζοντας προς τους περαστικούς. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα έβγαλε από την τσέπη του παντελονιού του μια δεσμίδα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ και άρχισε να τα διασκορπίζει.

Μεταφέρθηκε σε δομή ψυχικής υγείας

Οι περαστικοί ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές στην Καστοριά και άμεσα έσπευσε στο σημείο περιπολικό του Α.Τ. Άργους Ορεστικού. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα και κατόπιν προχώρησαν στην προσαγωγή του. Παράλληλα ξεκίνησαν τη διαδικασία περισυλλογής των χρημάτων που είχε προλάβει να πετάξει στον δρόμο.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού όπου έγινε μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής του. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε δομή ψυχικής υγείας, όπου μεταφέρθηκε. Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου θα παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση ψυχικής υγείας που απαιτεί λήψη μέτρων πέραν της όποιας ενίσχυσης της υγειονομικής φροντίδας. Ο υπεύθυνος κοινωνικής πολιτικής στο Eurofound, Χανς Ντιμπουά, εξηγεί ότι στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας συνέβαλε μεταξύ άλλων και η πανδημία του κορονοϊού.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι όλοι μπορούν ξαφνικά να εκτεθούν σε παράγοντες που τους θέτουν σε κίνδυνο κακής ψυχικής υγείας, ειδικά όταν υπάρχει κοινωνική απομόνωση.