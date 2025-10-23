Μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει σταματήσει να μιλάει για την επιτυχία του να φέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αν και ήδη έχει φανεί ότι η εκεχειρία είναι εξαιρετικά εύθραυστη και το σχέδιο του αμερικανού προέδρου απέχει πολύ από την ειρήνη στην περιοχή καθώς δεν φέρνει μία δίκαιη λύση για τους Παλαιστίνιους, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σίγουρος για το μέλλον.

Σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό Time μιλάει ανοιχτά για την πίεση που άσκησε στον Νετανιάχου προκειμένου να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός καθώς αλλιώς, όπως είπε, ο ισραηλινός πρωθυπουργός «θα μπορούσε να συνεχίσει για χρόνια».

Θα χάσετε την υποστήριξη των ΗΠΑ

«Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες», είπε προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα «έχανε όλη την υποστήριξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν συνέβαινε αυτό».

Την ώρα που δημοσιευόταν η συνέντευξη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς, βρισκόταν στο Ισραήλ για συζητήσεις για το επόμενο στάδιο της εκεχειρίας και για να μεταφέρει την πρόθεση του αμερικανού προέδρου για τη Δυτική Όχθη.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι αισθάνεται κάπως «προσβεβλημένος» από το γεγονός ότι το Ισραήλ πέρασε χθες νομοσχέδιο για την προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών.

Με τη Γάζα να είναι στο κέντρο της ισραηλινής επίθεσης τα τελευταία δύο χρόνια, η Δυτική Όχθη δεν συγκεντρώνει ιδιαίτερα τα φώτα της δημοσιότητας. Παρόλα αυτά οι ισραηλινές επιθέσεις είναι καθημερινές και οι ισραηλινοί εποικισμοί εξαπλώνονται ασταμάτητα για χρόνια τεμαχίζοντας σε όλο και μικρότερα τμήματα τα ήδη τεμαχισμένα παλαιστινιακά εδάφη.

Δεν μπορείς να πολεμήσεις τον κόσμο

«Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου σύμφωνα με την αφήγησή του στο Time και του εξήγησε ότι «δεν μπορεί να πολεμήσει τον κόσμο» και πρέπει να συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα μπορούσε να είχε συνεχιστεί για χρόνια. Αλλά τον σταμάτησα και όλοι ενώθηκαν όταν τον σταμάτησα», είπε.

«Όταν ο Νετανιάχου αντέδρασε ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε έναν μονόλογο γεμάτο βρισιές υπενθυμίζοντας στον συνομιλητή του όσα είχε κάνει για το Ισραήλ ως πρόεδρος» αναφέρει το δημοσίευμα και προσθέτει: την αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψίπεδα του Γκολάν, τη μεσολάβηση για τις Συμφωνίες του Αβραάμ και τη συμμετοχής του στην επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, αυτή η περιφερειακή επανεκκίνηση στη Μέση Ανατολή θα ήταν αδύνατη χωρίς ένα βασικό συστατικό: τον εαυτό του. «Το πιο σημαντικό πράγμα», είπε στο TIME, «είναι ότι πρέπει να σέβονται τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Μέση Ανατολή πρέπει να το καταλάβει αυτό. Ο Πρόεδρος είναι σχεδόν περισσότερο σημαντικός από τη χώρα».