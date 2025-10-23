Μαρκογιαννάκη: Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί ένα μνημείο για να διχάσει και να κλείσει το μάτι στην Ακροδεξιά

Για «πολιτικά παιχνίδια» της κυβέρνησης έκανε λόγο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, σχετικά με την κυβερνητική τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Όπως είπε η κ. Μαρκογιαννάκη, «όταν ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί ένα μνημείο -σύμβολο εθνικής ενότητας– για να διχάσει, για να κλείσει το μάτι σε ακροδεξιά ακροατήρια και για να διευθετήσει εσωτερικά προβλήματα, τότε τι ακριβώς είναι αυτό, αν όχι πολιτική εκμετάλλευση;».

Τόνισε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ότι «υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο για τις συναθροίσεις και για την προστασία των μνημείων. Ο νόμος μπορεί να επιβάλλεται όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, όχι επιλεκτικά. Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Και μάλιστα με μια πολύ κακή αφορμή: την απεργία πείνας ενός πατέρα που ζητούσε το αυτονόητο και έφτασε στο σημείο να διακινδυνεύσει την υγεία του για κάτι τόσο θεμελιώδες».

Η κ. Μαρκογιαννάκη επέκρινε την κυβέρνηση για την απομάκρυνσή της από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, σημειώνοντας ότι, «αντί να γίνεται ουσιαστικός διάλογος για ζητήματα αξιοπρέπειας —από το δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να αγοράζουν βασικά αγαθά έως το δικαίωμά τους να διαμαρτύρονται— η κυβέρνηση παίζει πολιτικά παιχνίδια».

Ακόμη, υπογράμμισε ότι «οι πολίτες διαμαρτύρονται απέναντι στη Βουλή και όχι απέναντι στο μνημείο», προσθέτοντας πως οι συγκεχυμένες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών δείχνουν ότι δεν γνωρίζουν καν πώς θα λειτουργήσει αυτό που οι ίδιοι ψήφισαν.

Ερωτώμενη, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισήμανε ότι «επί θητείας της Νέας Δημοκρατίας γιγαντώθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτή η κυβέρνηση δε μπορεί να το καθαρίσει. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή; Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξηλώνει το πουλόβερ της συμμορίας. Η κυβέρνηση, από τη μία είναι παρατηρητής, και από την άλλη εργαλειοποιεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία για να προστατεύσει τους υπουργούς της. Να μην διερευνηθούν δηλαδή οι πιθανές ευθύνες τους για την κάλυψη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης».

«Ο ‘Φραπές’ φωτογραφιζόταν δίπλα στον Μητσοτάκη»

Σύμφωνα με την ίδια, «αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο “Φραπές” των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, των 8 αυτοκινήτων, που φωτογραφιζόταν δίπλα στον πρωθυπουργό, θα ήταν ακόμη ενεργός στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Η ίδια πρόσθεσε πως «ο κ. Πιτσιλής, διέψευσε τον κ. Βορίδη. Είπε ότι η ΑΑΔΕ ελέγχει φορολογικά στοιχεία, αλλά δεν μπορεί να ελέγξει τη χρήση πλαστών Ε9 – γιατί δεν υπάρχει ενιαίο, ολοκληρωμένο κτηματολόγιο αυτή τη στιγμή».

Σημείωσε ακολούθως πως έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει τα πάντα για να μείνουν όλα στο σκοτάδι, ενώ οι αγρότες κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να χάσουν τις επιδοτήσεις τους.

Υπογράμμισε ότι το λεγόμενο “επιτελικό κράτος”, το κράτος των αρίστων, δεν διέθετε καν έτοιμο σχέδιο δράσης, ενώ αναγκάστηκε να ζητήσει παράταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποβολή του. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «οι αγρότες, που ήδη ζουν σε δύσκολες συνθήκες, από το 2020 έως το 2024 έχουν χάσει περίπου 8,14% του εισοδήματός τους, την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αγροτικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 7,86%».

Καταληκτικά, η κ. Μαρκογιαννάκη επισήμανε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν μεριμνά ώστε οι επιδοτήσεις να καταλήγουν σε όσους πραγματικά τις αξίζουν —στους έντιμους αγρότες και τους κτηνοτρόφους— αλλά, με τα αυξημένα κόστη, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, τους αφήνει απροστάτευτους και τους ωθεί ουσιαστικά εκτός επαγγέλματος. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν μπορούν πια να επιβιώσουν μέσα από τη δουλειά τους».