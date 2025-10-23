newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δωρεάν σεμινάρια χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 23 Οκτωβρίου 2025 | 11:58

Δωρεάν σεμινάρια χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά προσφέρει την ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Spotlight

Ο Δήμος Πειραιά, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Πειραιάς Plus», παρουσιάζει έναν νέο κύκλο Δωρεάν Χρηματοοικονομικών Σεμιναρίων με τίτλο «Καθημερινά Χρηματοοικονομικά», σχεδιασμένων να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική γνώση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους: νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την οικονομική ανεξαρτησία, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες που αφορούν την καθημερινότητά τους.

Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 20 ώρες εκπαίδευσης, σε 6 απογευματινές συναντήσεις (Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 18:00 – 21:00), με επιπλέον συνεδρία ανακεφαλαίωσης και απαντήσεων σε ερωτήματα.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν το αντίστοιχο βιβλίο με το εκπαιδευτικό υλικό, ενώ στο τέλος του κύκλου θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Πειραιάς Plus» (Μπουμπουλίνας 20, 5ος όροφος).

Ημερομηνίες πρώτου κύκλου: Από Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 18:00 – 21:00.

Για αξιόπιστες αποφάσεις

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η οικονομική γνώση αποτελεί, ειδικά την περίοδο αυτή, το πιο αναγκαίο εφόδιο για κάθε πολίτη ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος. Ο Δήμος Πειραιά και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Πειραιάς Plus», αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να προσφέρουν δωρεάν σεμινάρια χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης με τίτλο «Καθημερινά Χρηματοοικονομικά», τα οποία έχουν στόχο να ενισχύσουν την οικονομική αυτονομία και τη γνώση γύρω από τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών. Καλώ τους συμπολίτες μας, νέους και μεγαλύτερους, να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να συμμετέχουν ενεργά στα σεμινάρια.

Η γνώση που θα αποκτήσουν μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά τους, βοηθώντας τους να πάρουν πιο σίγουρες και αξιόπιστες αποφάσεις».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Πειραιά Γιολάντα Βασιλοπούλου, τόνισε:

«Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του 1ου κύκλου δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα «Καθημερινά Χρηματοοικονομικά». Πρόκειται για μια δράση που δίνει σε όλους τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο των οικονομικών και να τον αξιοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. Είτε κάνετε τα πρώτα σας βήματα στην αγορά εργασίας είτε θέλετε να ενισχύσετε τις γνώσεις σας ή απλώς να νιώσετε πιο σίγουροι για τις οικονομικές σας αποφάσεις, αυτά τα σεμινάρια είναι για εσάς. Είναι ανοιχτά σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και γνωστικού επιπέδου. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι δύναμη. Η κατανόηση των «αριθμών» δημιουργεί ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Τράπεζες
Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο

Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Βέροια
Δημοτικές εγκαταστάσεις 23.10.25

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Βέροια

Έγκριση χρηματοδότησης 13,5 εκατ.€ για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
Τίμησε τη μνήμη 22.10.25

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης - «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου - «Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Σύνταξη
Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου
Φόρος τιμής 22.10.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου

«Μας έμαθε να αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή τη χώρα – και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτήν» αναφέρει στο μήνυμα του ο περιφερειάρχης Αττικής για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Σύνταξη
Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο
Εκπαιδευτικές υποδομές 21.10.25

Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο

Ολοκληρώνονται όπως φαίνεται οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του νέου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνης.

Σύνταξη
Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου
Ανάπλαση 21.10.25

Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, συμφωνήθηκε στην συνάντηση του δημάρχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις
Πολιτική 23.10.25

Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις

Το στραπάτσο για Μητσοτάκη στην υπόθεση της τροπολογίας, την οποία έκανε προσωπική του υπόθεση. Ανοιχτά συνδέει το θέμα με τα Τέμπη ανοίγοντας μέτωπο με τους συγγενείς. Αγεφύρωτο το ρήγμα μετά τη διαφοροποίηση Δένδια. Η σύγκρουση Μητσοτάκη με Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο