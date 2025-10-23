Δωρεάν σεμινάρια χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Πειραιάς Plus», παρουσιάζει έναν νέο κύκλο Δωρεάν Χρηματοοικονομικών Σεμιναρίων με τίτλο «Καθημερινά Χρηματοοικονομικά», σχεδιασμένων να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική γνώση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους: νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την οικονομική ανεξαρτησία, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες που αφορούν την καθημερινότητά τους.

Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 20 ώρες εκπαίδευσης, σε 6 απογευματινές συναντήσεις (Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 18:00 – 21:00), με επιπλέον συνεδρία ανακεφαλαίωσης και απαντήσεων σε ερωτήματα.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν το αντίστοιχο βιβλίο με το εκπαιδευτικό υλικό, ενώ στο τέλος του κύκλου θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Πειραιάς Plus» (Μπουμπουλίνας 20, 5ος όροφος).

Ημερομηνίες πρώτου κύκλου: Από Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 18:00 – 21:00.

Για αξιόπιστες αποφάσεις

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η οικονομική γνώση αποτελεί, ειδικά την περίοδο αυτή, το πιο αναγκαίο εφόδιο για κάθε πολίτη ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος. Ο Δήμος Πειραιά και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Πειραιάς Plus», αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να προσφέρουν δωρεάν σεμινάρια χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης με τίτλο «Καθημερινά Χρηματοοικονομικά», τα οποία έχουν στόχο να ενισχύσουν την οικονομική αυτονομία και τη γνώση γύρω από τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών. Καλώ τους συμπολίτες μας, νέους και μεγαλύτερους, να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να συμμετέχουν ενεργά στα σεμινάρια.

Η γνώση που θα αποκτήσουν μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά τους, βοηθώντας τους να πάρουν πιο σίγουρες και αξιόπιστες αποφάσεις».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Πειραιά Γιολάντα Βασιλοπούλου, τόνισε:

«Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του 1ου κύκλου δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα «Καθημερινά Χρηματοοικονομικά». Πρόκειται για μια δράση που δίνει σε όλους τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο των οικονομικών και να τον αξιοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. Είτε κάνετε τα πρώτα σας βήματα στην αγορά εργασίας είτε θέλετε να ενισχύσετε τις γνώσεις σας ή απλώς να νιώσετε πιο σίγουροι για τις οικονομικές σας αποφάσεις, αυτά τα σεμινάρια είναι για εσάς. Είναι ανοιχτά σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και γνωστικού επιπέδου. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι δύναμη. Η κατανόηση των «αριθμών» δημιουργεί ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία».