ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23 Οκτωβρίου 2025 | 15:34

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Spotlight

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο πρώτος τόμος του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου, και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Θέκλη | Τόμος Α’

Ένα έργο που τιμήθηκε με το Βραβείο Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών (2005) και το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος (2006).

Η Θέκλη είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μυθιστορήματα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μας μεταφέρει στα χρόνια των Βαλκανικών Πολέμων (1912–1913), σε μια εποχή που η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο μέσα από την έξαρση, τις θυσίες και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού. Στο φόντο της Ιστορίας, η Κακούρη υφαίνει τη συγκλονιστική πορεία μιας νεαρής γυναίκας, που μέσα στη δίνη της αναταραχής περνά από την ευτυχία της αθωότητας στην οδυνηρή αλλά λυτρωτική ευδαιμονία της αυτογνωσίας.

Με τη γνωστή της αφηγηματική δεξιοτεχνία, η συγγραφέας ανασυνθέτει μια εποχή όπου ο κοινωνικός ιστός δοκιμάζεται, οι ισχυροί σπαράζουν από αγιάτρευτους καημούς και ο έρωτας αποκαλύπτει τη διπλή του φύση — καταστροφέας, θριαμβευτής και ζωοδότης. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, οι αναγνώστες ζουν την ένταση μιας Ελλάδας που αγωνίζεται, θρηνεί και ελπίζει, καθώς η μεγάλη Ιστορία συναντά τις μικρές, ανθρώπινες ιστορίες.

50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής

Μισός αιώνας ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αποτυπώνεται σε μια ξεχωριστή, ιστορική έκδοση. Η ειδική έκδοση «Μεταπολίτευση 1974–2024: 50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής» συγκεντρώνει το σύνολο των εισηγήσεων, ομιλιών και παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν στο ομώνυμο συνέδριο που διοργάνωσε «ΤΟ ΒΗΜΑ» σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Αναλύσεις κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων για τα κέρδη και τις απώλειες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής (1974–2024). Παρουσίαση κρίσιμων στρατηγικών επιλογών και αποφάσεων που καθόρισαν τη διεθνή θέση της Ελλάδας. Προβληματισμούς και εκτιμήσεις για τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Αποκαλυπτικά παρασκήνια και προσωπικές μαρτυρίες από ανθρώπους που έζησαν κομβικές στιγμές της διπλωματικής ιστορίας. Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης μέσα από τη ματιά εκείνων που τη χάραξαν — μια έκδοση–τεκμήριο για τη σύγχρονη ιστορία και τη διπλωματία της χώρας.

VITA

Το άγχος είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη έννοια της εποχής μας. Το κουβαλάμε καθημερινά, το πολεμάμε, προσπαθούμε να το αγνοήσουμε. Όμως δεν χρειάζεται να το εξαλείψουμε — αρκεί να το κατανοήσουμε. Στο νέο τεύχος του VITA, που κυκλοφορεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ, ανακαλύπτουμε το concept του Safe Stress: γιατί το άγχος δεν είναι πάντα εχθρός και πώς μπορούμε να βρούμε τη δική μας ισορροπία ανάμεσα στην πρόκληση και στην ηρεμία. Με επιστημονικές έρευνες, πρακτικές συμβουλές και αποτελεσματικές anti-stress τεχνικές, το VITA μάς προσφέρει έναν ολοκληρωμένο οδηγό ευεξίας για το φθινόπωρο που ξεκινά.

Στο εξώφυλλο, η Ράνια Τζίμα, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, μιλά για τη δική της σχέση με την ηρεμία, τις στιγμές αποφόρτισης και τη σημασία της εσωτερικής σύνδεσης σε έναν κόσμο που τρέχει με ταχύτητα.

ΒΗΜΑGAZINO
Special Issue – Art & Design

Ένα πολυτελές, ιδιαίτερα εντυπωσιακό, πολυσέλιδο Special Issue, με τα κορυφαία στον χώρο της τέχνης, του design, της αρχιτεκτονικής. Έμπνευση, δημιουργία, φαντασία, σχήματα, φόρμες, μοντέρνα κινήματα, σύγχρονες τάσεις, θεαματικά κτίρια και projects, σπάνιες συλλογές έργων τέχνης, δημοπρασίες, σε ένα κόσμο που εξελίσσεται, πρωτοπορεί και σαγηνεύει. Μία συλλεκτική έκδοση η οποία παρουσιάζει τα πρόσωπα τα οποία ξεχωρίζουν με αυτά τα θαυμαστά που έχουν δημιουργήσει, από την Ιαπωνία μέχρι την Σαγκάη, τις ΗΠΑ, το Παρίσι, το Λονδίνο, το Μιλάνο, την Ελλάδα. Οι ταλαντούχοι άνθρωποι, οι άνθρωποι με όραμα, τα ξεχωριστά μυαλά και τα εξαιρετικά έργα που μοιάζουν κινηματογραφικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη
Ελλάδα 23.10.25

Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για τα -σχεδόν- 700 κενά εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Καταγγέλλουν απρόκλητη επίθεση της ΕΛ.ΑΣ., προαναγγέλλουν στο in νέες κινητοποιήσεις- Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Μπενζαμέν 23.10.25

Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει πλήξει κυρίως τις ακτές του Ατλαντικού και τη δυτική Γαλλία. Προβλήματα από τα τεράστια κύματα που έχουν προκαλέσει οι βόρειοι άνεμοι, ενώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων

Σύνταξη
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)
Μπάσκετ 23.10.25

NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)

Σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς συνελήφθησαν από τις Αρχες για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της

Η κ. Τυχεροπούλου που είχε θέσεις ευθύνης για τις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για φόβο που της προκάλεσαν οι διοικήσεις, αλλά και ο ίδιος ο περιβόητος «Φραπές».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»

Παράλληλες οι πορείες με τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι να συγκλίνουν στον κοινό στόχο, η εισήγηση Φάμελλου και πλειοψηφίας στην Πολιτική Γραμματεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Σύνταξη
Τραμπ: «Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφηγείται τις «επιτυχίες» του στη Μέση Ανατολή
Τι είπε για Δ. Όχθη 23.10.25

«Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» - Συνέντευξη Τραμπ για το πώς «έπεισε τον Νετανιάχου να κάνει πίσω»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ αφηγείται πώς έπεισε τον Νετανιάχου να υποχωρήσει και στέλνει δημόσιο μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τα σχέδια προσάρτησης της Δ. Όχθης

Σύνταξη
Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23.10.25

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική
«Η πραγματική οικονομία» 23.10.25

Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική

«Ο κόσμος θέλει να δουλεύεις για αυτόν, να μην αυταπατόμαστε», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
