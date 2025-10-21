Θέκλη: Το μυθιστόρημα της Αθηνάς Κακούρη αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του εμβληματικού μυθιστορήματος «Θέκλη» της Αθηνάς Κακούρη.
Αυτή την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες της τον Α’ τόμο του εμβληματικού μυθιστορήματος «Θέκλη» της Αθηνάς Κακούρη, ενός έργου που τιμήθηκε με το Βραβείο Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών (2005) και το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος (2006).
Η «Θέκλη» είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μυθιστορήματα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μας μεταφέρει στα χρόνια των Βαλκανικών Πολέμων (1912–1913), σε μια εποχή που η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο μέσα από την έξαρση, τις θυσίες και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού. Στο φόντο της Ιστορίας, η Κακούρη υφαίνει τη συγκλονιστική πορεία μιας νεαρής γυναίκας, που μέσα στη δίνη της αναταραχής περνά από την ευτυχία της αθωότητας στην οδυνηρή αλλά λυτρωτική ευδαιμονία της αυτογνωσίας.
Με τη γνωστή της αφηγηματική δεξιοτεχνία, η συγγραφέας ανασυνθέτει μια εποχή όπου ο κοινωνικός ιστός δοκιμάζεται, οι ισχυροί σπαράζουν από αγιάτρευτους καημούς και ο έρωτας αποκαλύπτει τη διπλή του φύση – καταστροφέας, θριαμβευτής και ζωοδότης. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, οι αναγνώστες ζουν την ένταση μιας Ελλάδας που αγωνίζεται, θρηνεί και ελπίζει, καθώς η μεγάλη Ιστορία συναντά τις μικρές, ανθρώπινες ιστορίες.
Η «Θέκλη» είναι ένα μυθιστόρημα βαθιά ελληνικό, γεμάτο πάθος, γνώση και συγκίνηση· ένα έργο που αναδεικνύει τη δύναμη της λογοτεχνίας να φωτίζει τις σκοτεινές και τις φωτεινές πλευρές της ανθρώπινης ψυχής.
Αυτή την Κυριακή 26 Οκτωβρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ, ο Α’ τόμος της πολυβραβευμένης «Θέκλης» της Αθηνάς Κακούρη.
