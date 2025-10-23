magazin
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Τελετουργία οργής: Γιατί τόσες πολλές γυναίκες στρέφονται στο θεραπευτικό ουρλιαχτό
Τελετουργία οργής: Γιατί τόσες πολλές γυναίκες στρέφονται στο θεραπευτικό ουρλιαχτό

Νιώθεις πως το στρες σε πλακώνει και είσαι ένα βήμα πριν εκραγείς; Ίσως ένα ουρλιαχτό στο κενό —μόνος ή με φίλους— να είναι ακριβώς η θεραπεία που χρειαζόμασταν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ζωή σήμερα μοιάζει με συνεή αγώνα: προθεσμίες, emails που σε πιάνουν απροετοίμαστο, καθημερινές υποχρεώσεις που συσσωρεύονται σαν βαριά σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας.

Δεν είναι περίεργο που όλο και περισσότεροι αναζητούν νέους τρόπους να απελευθερώσουν το άγχος και την πίεση.

Διαλογισμοί, yoga, apps για χαλάρωση γίνονται όλο και πιο δημοφιλοί.

Αλλά υπάρχει και μια πιο αρχέγονη τάση που κερδίζει έδαφος: η θεραπεία του ουρλιαχτού.

Η βασική λογική: απλώς φωνάξτε.

Η τάση αυτή βασίζεται στην αρχή ότι η ένταση και η πίεση που νιώθουμε συχνά χρειάζεται να εκτονωθεί με σωματικό τρόπο.

Το μυαλό δεν μπορεί πάντα να «καθαρίσει» μόνο του μέσω σκέψης ή διαλογισμού.

Και εδώ έρχεται η κραυγή να αναλάβει δράση — είτε μόνη, είτε σε ομάδες, είτε ακόμα και μέσα σε φυσικά περιβάλλοντα όπως παραλίες, πάρκα ή βουνά.

Το αποτέλεσμα;

Απελευθέρωση, ανακούφιση και μια εντυπωσιακή αίσθηση ελαφρότητας.

@domrbuxton London Scream Club at Primrose Hill #londonscreamclub ♬ original sound – Dom Buxton

Η επιστήμη πίσω από την κραυγή

Μπορεί να φαίνεται απλοϊκό, αλλά το φαινόμενο έχει επιστημονική βάση.

Η κραυγή ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα — δηλαδή την αντίδραση «fight-or-flight» (πάλεψε ή φύγε) — και στη συνέχεια επιτρέπει στο σώμα να επιστρέψει σε κατάσταση ηρεμίας, την παρασυμπαθητική λειτουργία.

Με άλλα λόγια, ένα ουρλιαχτό λειτουργεί σαν επανεκκίνηση για το μυαλό και το σώμα, χωρίς να απαιτεί διανοητική ανάλυση.

Κάποιες μέρες, απλώς χρειάζεται να αφήσουμε το συναίσθημα να βγει.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η έκφραση έντονων συναισθημάτων μπορεί να μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, και να αυξήσει την απελευθέρωση ενδορφινών, που φέρνουν την αίσθηση ευεξίας.

Με λίγα λόγια, ένα καλό ουρλιαχτό μπορεί να μας αφήσει πιο χαλαρούς, πιο ήρεμους και πιο συνδεδεμένους με το σώμα μας.

@jessbombshellx This is the most unhinged thing I’ve done this year 😂😂😱 the scream was needed #unhinged #fypシ #londonscreamclub #funny #screamclub ♬ original sound – JC 🤪

Από τη Σουηδία μέχρι το Λονδίνο

Η θεραπευτική κραυγή δεν είναι καθόλου νέα.

Στη Σουηδία, οι φοιτητές ουρλιάζουν συλλογικά από τα παράθυρά τους κάθε βράδυ, μια παράδοση που κρατάει δεκαετίες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα «δωμάτια οργής» επιτρέπουν σε συμμετέχοντες να σπάσουν αντικείμενα σε ασφαλές περιβάλλον, απελευθερώνοντας ένταση χωρίς καμία ζημιά.

Σε άλλες χώρες, ομάδες γυναικών οργανώνουν συναντήσεις για να φωνάξουν μαζί, αναζητώντας έναν ασφαλή τρόπο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

Η συλλογική διάσταση προσθέτει κάτι μοναδικό: η αίσθηση ότι δεν είσαι μόνος στο άγχος σου και η δυνατότητα να μοιραστείς έμμεσα την ένταση με άλλους δημιουργεί μια ιδιαίτερα απελευθερωτική ενέργεια.

Δεν χρειάζεται να μιλήσεις για το τι σε βαραίνει, η απλή παρουσία και η συμμετοχή είναι αρκετή.

@angellasummernamu It was fun too😂😂 #screamitout #scream #screamingtherapy #therapy ♬ original sound – Angella Summer Namubiru

Τα οφέλη της έντονης έκφρασης

Η κραυγή μπορεί να συγκριθεί με το κλάμα ή το ξέσπασμα γέλιου: προσφέρει μια στιγμιαία ανακούφιση και ανανέωση.

Οι άνθρωποι που έχουν δοκιμάσει τη μέθοδο συχνά αναφέρουν αίσθηση διαύγειας, χαλάρωσης και σύνδεσης με τον εαυτό τους.

Ακόμα και οι μοναχικές κραυγές σε φυσικά περιβάλλοντα — ένα πάρκο, μια παραλία ή ένα βουνό — προσφέρουν την ίδια απελευθέρωση, μετατρέποντας τη φύση σε ένα ασφαλές «ακουστικό σκηνικό» για συναισθηματική έκφραση.

Τα βραχυπρόθεσμα οφέλη είναι σαφή: μείωση στρες, βελτίωση διάθεσης και μια φυσική αίσθηση ανακούφισης. Αν και η θεραπεία με ουρλιαχτό δεν αντικαθιστά την επαγγελματική ψυχολογική υποστήριξη, λειτουργεί ως ασφαλής, προσιτή και άμεση μορφή αυτοφροντίδας.

Η γυναικεία διάσταση και η κοινωνική σημασία

Είναι ενδιαφέρον ότι οι γυναίκες φαίνεται να έλκονται ιδιαίτερα από αυτό το είδος εκφραστικής, σωματικής θεραπείας.

Η εφημερίδα The Guardian μάλιστα έχεο δημοσιεύσει ένα άρθρο σχετικά με ομάδες γυναικών που συναντιούνται για να φωνάζουν σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία έως την Ολλανδία.

Είναι λογικό: σε πολλές γυναίκες έχει ειπωθεί, σε κάποια στιγμή της ζωής μας, ότι είμαστε «υπερβολικές» ή «τρελές» επειδή εκφράζουμε οποιοδήποτε είδος αρνητικού συναισθήματος.

Ταυτόχρονα, αναμένεται από αυτές να καταβάλλουν δυσανάλογα μεγάλη συναισθηματική προσπάθεια και συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με το ν να εξομαλύνουμε δύσκολες καταστάσεις και να ρυθμίζουμε τα συναισθήματα των άλλων.

Είναι εξαντλητικό.

«Ως γυναίκες, συχνά καταστέλλουμε τον θυμό μας, πιστεύοντας ότι είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας, αλλά αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι να τον απελευθερώσουμε», αναφέρει μία γυναίκα.

«Το αξίζουμε. Η καταστολή του θυμού είναι τοξική για το μυαλό και την ψυχή σου, ειδικά όταν αφορά μια αδικία που έχεις υποστεί».

Η κοινωνική διάσταση είναι εξίσου σημαντική: η αίσθηση συλλογικής εμπειρίας και αλληλεγγύης μπορεί να είναι το ίδιο θεραπευτική όσο η ίδια η κραυγή.

Η συμμετοχή σε μια ομάδα που φωνάζει μαζί δημιουργεί αίσθημα κοινότητας και επιβεβαιώνει ότι δεν είμαστε μόνοι στο άγχος μας.

Η νέα εποχή της πρωτόγονης θεραπείας

Με την αύξηση του άγχους και των στρεσογόνων παραγόντων παγκοσμίως, η ανάγκη για φυσική, έντονη και συλλογική έκφραση γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.

Τα δωμάτια οργής, οι νυχτερινές κραυγές από τα παράθυρα και οι ανοιχτές συνεδρίες κραυγής σε πάρκα και παραλίες δείχνουν ότι η ανθρώπινη ανάγκη να αφήνουμε τα συναισθήματά μας να εκτονωθούν παραμένει αμετάβλητη.

Αν και δεν υπόσχεται μαγικά αποτελέσματα, η πρακτική προσφέρει στιγμιαία ανακούφιση και μας υπενθυμίζει ότι η ψυχική μας υγεία χρειάζεται φροντίδα. Η κραυγή γίνεται μια μικρή αλλά σημαντική πράξη αυτοφροντίδας, μια ευκαιρία να νιώσουμε ελεύθεροι, έστω και για λίγα λεπτά.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές – Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο
Καμπανάκι ΕΜΥ 23.10.25

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές - Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο

Βροχερός καιρός με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Σύνταξη
Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις
Οικονομία 23.10.25

Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις

Οδηγός με 10 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις λεπτομέρειες για τον ορισμό της απόλυτης πλειοψηφίας ώστε να δοθεί άδεια ανοικοδόμησης και για το πώς θα ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ιδιοκτησίες όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης
Culture Live 23.10.25

Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης

Ένα ξεχασμένο παλαιολιθικό αντικείμενο σε μουσείο της Γερμανίας αποκαλύπτει το αρχαιότερο μπλε χρώμα της Ευρώπης. Η ανακάλυψη των 13.000 ετών φέρνει νέα φως στην καλλιτεχνική φαντασία των πρώτων ανθρώπων

Σύνταξη
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη
Stories 23.10.25

Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη

Η Ευρώπη, γεμάτη ιστορία και μυστήριο, φιλοξενεί μερικά από τα πιο στοιχειωμένα μέρη του κόσμου, όπου οι θρύλοι για φαντάσματα και υπερφυσικά φαινόμενα ζωντανεύουν ακόμη και σήμερα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Πόλεμος εξουσίας 23.10.25

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret
«Σας αγαπώ» 23.10.25

Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret

«Δεν έχω ανακτήσει ακόμα τις δυνάμεις μου μετά από όλη την ιστορία με το νοσοκομείο, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα», δήλωσε η Μπέλα Χαντίντ για την εμφάνιση της στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει χερσαία πλήγματα
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Το σχέδιο για τη Γάζα είναι ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία», τονίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ
Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ 23.10.25

«Ανεπαρκές το σχέδιο για τη Γάζα μπροστά στη γενοκτονία από Ισραήλ και ΗΠΑ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επέκρινε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στο τραπέζι Ουκρανία, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Βρυξέλλες 23.10.25

Παρουσία Ζελένσκι συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Ουκρανία, για την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης.

Σύνταξη
Ρωσία: 9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια
Ουράλια 23.10.25

9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας

Εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άνθρωποι, με την Ουκρανία να δηλώνει πως κατάφερε πλήγμα σε απόσταση σχεδόν 1.800 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
ΕΕ – Αίγυπτος: Οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείου 5 δισ. ευρώ
Με μορφή δανείου 23.10.25

Οικονομική βοήθεια 5 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Αίγυπτο

Δάνειο 5 δισ. ευρώ ως οικονομική βοήθεια χορηγεί η ΕΕ στην Αίγυπτο, το οποίο ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
