magazin
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έις Φρίλι: Ξεκίνησε έρευνα για την αιτία του θανάτου του Spaceman των KISS
Θρύλος 23 Οκτωβρίου 2025 | 18:45

Έις Φρίλι: Ξεκίνησε έρευνα για την αιτία του θανάτου του Spaceman των KISS

O Έις Φρίλι έφυγε από τη ζωή στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ στις 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία 74 ετών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

Spotlight

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει τον θάνατο του Έις Φρίλι, κιθαρίστα και ιδρυτικού μέλους του θρυλικού ροκ συγκροτήματος KISS, ο οποίος πέθανε στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ στις 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία 74 ετών. Η ακριβής αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή. Ενώ, σύμφωνα με το NME, έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του, αναφέρεται ότι ο Φρίλι – γνωστός και ως Spaceman – πέθανε «ήσυχα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του», έπειτα από «μια πρόσφατη πτώση στο σπίτι του».

Λίγες ώρες πριν γίνει γνωστός ο θάνατός του, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Έις Φρίλι βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και είχε διασωληνωθεί, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη στο στούντιο τον Σεπτέμβριο. Λόγω της κατάστασής του, είχε αναγκαστεί να ακυρώσει όλες τις εμφανίσεις που είχε προγραμματίσει για το 2025.

Όπως μετέδωσε το TMZ, οι αρχές της κομητείας Μόρις στο Νιου Τζέρσεϊ έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Εκπρόσωπος του ιατροδικαστικού γραφείου δήλωσε ότι δεν έχει διενεργηθεί πλήρης νεκροψία, ωστόσο πραγματοποιείται εξωτερική εξέταση του σώματος και τοξικολογικές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

«Το μέγεθος της απώλειάς του είναι ανυπολόγιστο. Η ανάμνηση του Έις θα ζει για πάντα».

YouTube thumbnail

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ανακοινώνοντας τον θάνατό του, η οικογένεια του Φρίλι ανέφερε: «Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι και απαρηγόρητοι. Στις τελευταίες του στιγμές είχαμε την τύχη να τον περιβάλλουμε με αγάπη, ειρηνικές σκέψεις, προσευχές και λόγια καθώς έφευγε από αυτόν τον κόσμο. Θα κρατήσουμε για πάντα τις πιο όμορφες αναμνήσεις του, το γέλιο του και θα τιμούμε τη δύναμη και την καλοσύνη που χάριζε στους άλλους. Το μέγεθος της απώλειάς του είναι ανυπολόγιστο. Η ανάμνηση του Έις θα ζει για πάντα».

Οι KISS αποχαιρετούν τον Έις Φρίλι

Οι πρώην συνεργάτες του στους KISS, Τζιν Σίμονς και Πολ Στάνλεϊ, δήλωσαν στην Page Six: «Είμαστε συντετριμμένοι από τον χαμό του Έις Φρίλι. Ήταν ένας αναντικατάστατος ροκ στρατιώτης στα πιο θεμελιώδη και καθοριστικά κεφάλαια της ιστορίας του συγκροτήματος. Θα είναι για πάντα κομμάτι της κληρονομιάς των KISS. Οι σκέψεις μας είναι με τη Ζανέτ, τη Μονίκ και όλους όσοι τον αγάπησαν – συμπεριλαμβανομένων των θαυμαστών μας σε όλο τον κόσμο».

Ανάμεσα σε όσους απέτισαν φόρο τιμής στον Φρίλι βρίσκονται ο Μέιναρντ Τζέιμς Κίναν των Tool και ο Μάικ ΜακΚρίντι των Pearl Jam.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κυρώσεις Τραμπ: «Μπλόκο» στο ρωσικό πετρέλαιο από Κίνα και Ινδία

Κυρώσεις Τραμπ: «Μπλόκο» στο ρωσικό πετρέλαιο από Κίνα και Ινδία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

Crypto
Τραμπ: Απονομή χάριτος στον καταδικασμένο ιδρυτή της Binance, Τσανπένγκ Ζάο

Τραμπ: Απονομή χάριτος στον καταδικασμένο ιδρυτή της Binance, Τσανπένγκ Ζάο

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» – Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο
Αντίο 23.10.25

«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» - Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο

«Γεια σου, ακριβέ κι αγαπημένε μου. Θα σου χρωστώ για πάντα όλο τον εαυτό μου –κι αυτόν που λέω πως έχω κι εκείνον που δεν ξέρω ακόμα» - Έτσι λέει αντίο ο Φοίβος Δεληβοριάς στον Διονύση Σαββόπουλο σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook.

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret
«Σας αγαπώ» 23.10.25

Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret

«Δεν έχω ανακτήσει ακόμα τις δυνάμεις μου μετά από όλη την ιστορία με το νοσοκομείο, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα», δήλωσε η Μπέλα Χαντίντ για την εμφάνιση της στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Σύνταξη
«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 
«Όπως Μπρίτνεϊ» 22.10.25

«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι αναφέρθηκε στο απάνθρωπο τίμημα της δόξας περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη συστηματική παρενόχληση από τα media και τους παπαράτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)
«Ναι, τα πουλιά» 22.10.25

«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)

Οι Έμα Στόουν και Τζέσι Πλίμονς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», μίλησαν για μια θεωρία που τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον - Αλλά ο Σταύρος Χαλκιάς είχε άλλη γνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour
Icon 22.10.25

Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour

Το 2025 ήταν η χρονιά της Ντέμι Μουρ, της 62χρονης σταρ του Χόλιγουντ που ξέρει πια ότι δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρεις όλα σε αυτή τη ζωή, αρκεί να θες να μαθαίνεις 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things
Κρίμα 22.10.25

«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things

Οι φήμες τον ήθελαν, με κάποιο μαγικό τρόπο, να εμφανιζόταν στην τελευταία σεζόν του Stranger Things. Ωστόσο οι δημιουργοί της σειράς ξεκαθάρισαν ότι ο Τζόζεφ Κουίν, είναι «πάρα πολύ νεκρός] για να επιστρέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πικρά απογοητευτικές» – Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Modern Love 22.10.25

«Πικρά απογοητευτικές» - Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

«Είμαι εξαντλημένη από αυτό. Και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Νόμιζα ότι θα ζούσαμε ευτυχισμένοι για πάντα, καταλαβαίνεις;» είπε η Λίλι Άλεν σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Perfect.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI
Μπάσκετ 23.10.25

Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI

Το in.gr εξηγεί το σύστημα και το δίχτυ προστασίας που έχει αναπτύξει το NBA και οι περισσότερες επαγγελματικές λίγκες στις ΗΠΑ για την πάταξη του παράνομου στοιχηματισμού. Οι «εσωτερικοί κατάσκοποι», οι διεθνείς και εγχώριοι φορείς, η συνδρομή της τεχνολογίας, η υπόθεση Πόρτερ, που άλλαξε τα πάντα και το σοκ με Ροζίερ, Μπίλαπς.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»

Επεισόδιο στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη και Ζωής Κωνσταντοπούλου με απαράδεκτες εκφράσεις. Αφορμή η επιβολή του «κόφτη» στους ομιλητές.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος

Η περίφημη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη πέρασε. Στην ουσία όμως, δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα απ' αυτά που κλήθηκε να λύσει. Το ρήγμα Μητσοτάκη-Δένδια είναι πλέον ορατό σε όλους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα
Conference League 23.10.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια
Conference League 23.10.25

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντρίτα – Ομόνοια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη
Europa League 23.10.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα
Κόσμος 23.10.25

Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα

«Είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας για το θέμα της συμμετοχής μας στην αποστολή που θα δημιουργηθεί στη Γάζα», ανέφερε σήμερα μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μπέτις
Europa League 23.10.25

LIVE: Γκενκ – Μπέτις

LIVE: Γκενκ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μπέτις για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν
Ποδόσφαιρο 23.10.25

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;
«Area 51» 23.10.25

Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;

Το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν έχει χαρακτηριστεί ως «Area 51 της Αιγύπτου», λόγω του μυστηρίου που το περιβάλλει και της απαγορευμένης πρόσβασης που διατηρεί ο στρατός εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»
Κρίση στις διαπραγματεύσεις 23.10.25

Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Σύνταξη
Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)
Μπάσκετ 23.10.25

Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)

Χαμός επικρατεί από το πρωί στον μαγικό κόσμο του NBA, όπου οι συλλήψεις από το FBI διαδέχονται η μία την άλλη για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό
Ελλάδα 23.10.25

Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό

Οι αστυνομικοί αναλύουν τις άρσεις των κινητών τηλεφώνων από την περιοχή του κάμπινγκ για να εξακριβώσουν τις κινήσεις των δραστών, αλλά και για να εντοπίσουν τον ηθικό αυτουργό

Σύνταξη
Δούκας: Καλή τους τύχη, ευθύνη της κυβέρνησης πλέον η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Δούκας: Καλή τους τύχη, ευθύνη της κυβέρνησης πλέον η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

«Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

Σύνταξη
Η μητέρα του Μπέκαμ είναι η μεγαλύτερη φαν του Μέσι! Πώς αντέδρασε ο Ντέιβιντ
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Η μητέρα του Μπέκαμ είναι η μεγαλύτερη φαν του Μέσι! Πώς αντέδρασε ο Ντέιβιντ

Μπορεί ο γιος της να υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές των τελευταίων 30 ετών, ωστόσο η μητέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ δηλώνει θαυμάστρια του Λιονέλ Μέσι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βουλή: Έρχεται τον Νοέμβρη ο κόφτης στα μικρόφωνα των βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Βουλή: Έρχεται τον Νοέμβρη ο κόφτης στα μικρόφωνα των βουλευτών

Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές ο χρόνος όλων των ομιλιών στη Βουλή ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη χρήση σχετικής εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα της χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του
Great Jones Street 23.10.25

Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του

Με σταθερή παρουσία στην avant-garde σκηνή της Nέας Υόρκης και εισχωρόντας στα κινήματα του νεοεξπρεσσιονισμού και πριμιτιβισμού, ο Μπασκιά άφησε πίσω του μια κληρονομιά που αναπνέει ακόμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο