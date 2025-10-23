Έις Φρίλι: Ξεκίνησε έρευνα για την αιτία του θανάτου του Spaceman των KISS

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει τον θάνατο του Έις Φρίλι, κιθαρίστα και ιδρυτικού μέλους του θρυλικού ροκ συγκροτήματος KISS, ο οποίος πέθανε στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ στις 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία 74 ετών. Η ακριβής αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή. Ενώ, σύμφωνα με το NME, έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του, αναφέρεται ότι ο Φρίλι – γνωστός και ως Spaceman – πέθανε «ήσυχα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του», έπειτα από «μια πρόσφατη πτώση στο σπίτι του».

Λίγες ώρες πριν γίνει γνωστός ο θάνατός του, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Έις Φρίλι βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και είχε διασωληνωθεί, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη στο στούντιο τον Σεπτέμβριο. Λόγω της κατάστασής του, είχε αναγκαστεί να ακυρώσει όλες τις εμφανίσεις που είχε προγραμματίσει για το 2025.

Όπως μετέδωσε το TMZ, οι αρχές της κομητείας Μόρις στο Νιου Τζέρσεϊ έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Εκπρόσωπος του ιατροδικαστικού γραφείου δήλωσε ότι δεν έχει διενεργηθεί πλήρης νεκροψία, ωστόσο πραγματοποιείται εξωτερική εξέταση του σώματος και τοξικολογικές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

«Το μέγεθος της απώλειάς του είναι ανυπολόγιστο. Η ανάμνηση του Έις θα ζει για πάντα».

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ανακοινώνοντας τον θάνατό του, η οικογένεια του Φρίλι ανέφερε: «Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι και απαρηγόρητοι. Στις τελευταίες του στιγμές είχαμε την τύχη να τον περιβάλλουμε με αγάπη, ειρηνικές σκέψεις, προσευχές και λόγια καθώς έφευγε από αυτόν τον κόσμο. Θα κρατήσουμε για πάντα τις πιο όμορφες αναμνήσεις του, το γέλιο του και θα τιμούμε τη δύναμη και την καλοσύνη που χάριζε στους άλλους. Το μέγεθος της απώλειάς του είναι ανυπολόγιστο. Η ανάμνηση του Έις θα ζει για πάντα».

Οι KISS αποχαιρετούν τον Έις Φρίλι

Οι πρώην συνεργάτες του στους KISS, Τζιν Σίμονς και Πολ Στάνλεϊ, δήλωσαν στην Page Six: «Είμαστε συντετριμμένοι από τον χαμό του Έις Φρίλι. Ήταν ένας αναντικατάστατος ροκ στρατιώτης στα πιο θεμελιώδη και καθοριστικά κεφάλαια της ιστορίας του συγκροτήματος. Θα είναι για πάντα κομμάτι της κληρονομιάς των KISS. Οι σκέψεις μας είναι με τη Ζανέτ, τη Μονίκ και όλους όσοι τον αγάπησαν – συμπεριλαμβανομένων των θαυμαστών μας σε όλο τον κόσμο».

Ανάμεσα σε όσους απέτισαν φόρο τιμής στον Φρίλι βρίσκονται ο Μέιναρντ Τζέιμς Κίναν των Tool και ο Μάικ ΜακΚρίντι των Pearl Jam.