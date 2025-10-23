Τελευταία θέση η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη για τηλεργασία

Την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στη νέα παγκόσμια έρευνα του Compare the Market Australia που παρουσιάζει ποιες χώρες προσφέρουν τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για εργασία από το σπίτι. Η εν λόγω έρευνα κατατάσσει 26 χώρες ανάλογα με το πόσο κατάλληλες είναι για εξ αποστάσεως εργασία, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το κόστος ενέργειας, το ίντερνετ, οι ώρες εργασίας, το μέγεθος σπιτιού και η ποιότητα ζωής.

Τα σκήπτρα της πιο ευνοϊκής χώρας για εργασία από το σπίτι έχει η Ολλανδία με μέση ταχύτητα ίντερνετ 188,5 Mbps, κόστος ηλεκτρικού 0,26 €/kWh και μέσο εβδομαδιαίο κόστος εργασίας από το σπίτι μόλις 1,35 €, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση (26η) της σχετικής λίστας με μέση ταχύτητα ίντερνετ 72,54 Mbps, κόστος ηλεκτρικού 0,23 €/kWh και μέσο εβδομαδιαίο κόστος εργασίας από το σπίτι μόλις 2,35 €, δηλαδή κατά 75% ακριβότερο από την πρώτη χώρα της κατάταξης.

Ο συνολικός δείκτης της Ελλάδας είναι 26,72/100. Παρότι η χώρα μας διαθέτει χαμηλό ενεργειακό κόστος (0,23 €/kWh) και μεγάλα σπίτια (126 m²), τα υπόλοιπα κριτήρια επιβαρύνουν την τελική της βαθμολογία. Η χώρα παρουσιάζει χαμηλή ταχύτητα ίντερνετ (72,5 Mbps), υψηλό εβδομαδιαίο κόστος ενέργειας (2,35 €) και χαμηλό δείκτη ευημερίας (34%) — το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Επιπλέον, μόλις 2,7% των εργαζομένων εργάζονται εξ αποστάσεως, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών.

Οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες κυριαρχούν

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Σουηδία (65,22), ενώ ακολουθούν η Δανία, η Φινλανδία και η Νορβηγία, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της Σκανδιναβίας στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η Γαλλία (56,28), η Ισλανδία (53,42) και η Ισπανία (52,98) συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα, με την Αυστραλία να βρίσκεται στη 10η θέση χάρη στο μεγάλο μέσο μέγεθος κατοικίας (214 m²) και στην ευρεία αποδοχή της τηλεργασίας (36%).

Η μελέτη δείχνει έντονες διαφορές ανάμεσα στις χώρες: το μέσο εβδομαδιαίο κόστος ενέργειας για εργασία από το σπίτι κυμαίνεται από 1,35 € στις Κάτω Χώρες έως 2,81 € στο Μεξικό, ενώ η ταχύτητα ίντερνετ διαφέρει από 44,7 Mbps στο Μεξικό έως 279,5 Mbps στην Ισλανδία.

Εντυπωσιακό είναι και το χάσμα στις τιμές ίντερνετ: από 15,73 €/μήνα στην Τσεχία έως 74,24 €/μήνα στη Νορβηγία. Παράλληλα, οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων από το σπίτι είναι η Αυστραλία (36%), η Φινλανδία (20,2%) και η Ιρλανδία (20,6%).

Η τηλεργασία αποτελεί πλέον κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, με πολλές χώρες να επενδύουν σε υποδομές και ψηφιακή πολιτική. Η θέση της Ελλάδας δείχνει πως παρά το χαμηλό ενεργειακό κόστος και τους μεγάλους χώρους κατοικίας, η χώρα μας υστερεί ψηφιακά και κοινωνικά, περιορίζοντας τις ευκαιρίες για εξ αποστάσεως απασχόληση.

Πηγή: ΟΤ