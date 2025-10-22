newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 07:45
Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
Κόσμος 22 Οκτωβρίου 2025 | 07:22

Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου, χωρίς να απαιτείται ετήσια ανανέωση της σχετικής εξαίρεσης από το εμπάργκο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Spotlight

Διακομματικό νομοσχέδιο που επεκτείνει από ένα σε πέντε έτη τη διάρκεια ισχύος της άρσης του εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσαν ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ και ο Ρεπουμπλικάνος συνάδελφος του Τζέρι Μόραν στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου, χωρίς να απαιτείται ετήσια ανανέωση της σχετικής εξαίρεσης από το εμπάργκο.

Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Αν και απαιτείται η τελική έγκριση από την Ολομέλεια της Γερουσίας, μια θετική ψήφος στην Επιτροπή αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στη νομοθετική πορεία της ρύθμισης.

Η Σύνδεση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τις εργασίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου ο ομογενής βουλευτής Κρις Πάππας έχει εντάξει αντίστοιχη διάταξη στο State Department Reauthorization Act, το ετήσιο νομοσχέδιο που καθορίζει τις πολιτικές και προτεραιότητες της αμερικανικής διπλωματίας.

Ωστόσο, στη Γερουσία δεν υπάρχει αντίστοιχη εκδοχή του νομοσχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι, για να προχωρήσει στην πράξη η άρση του εμπάργκο, το νομοσχέδιο θα πρέπει είτε να ακολουθήσει μια αυτόνομη πορεία και να εγκριθεί από την ολομέλεια της Βουλή και της Γερουσία ως αυτοτελές νομοσχέδιο είτε να ενσωματωθεί ως τροπολογία στο Νομοσχέδιο Εθνικής ‘Αμυνας (NDAA), που καθορίζει τον ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αν τελικά το νομοσχέδιο Μπούκερ-Μόραν λάβει την Τετάρτη το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πρόταση έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλή μέσω του State Reauthorization Act, τότε θα ενισχυθούν σημαντικά οι πιθανότητες να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του NDAA.

Τι Προβλέπει το Νομοσχέδιο Μπούκερ-Μόραν

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Γερουσία τροποποιεί δύο βασικές νομοθεσίες που περιλαμβάνουν αναφορές στην ανάγκη ανανέωσης της άρσης του εμπάργκο την Κύπρο.

Ειδικότερα, τροποποιείται το άρθρο 205 του Νόμου για την Εταιρική Σχέση στην Ασφάλεια και την Ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο (EastMed Act) του 2019, καθώς και το άρθρο 1250Α του Νόμου για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA) του 2020.

Και στις δύο περιπτώσεις, το νομοσχέδιο αντικαθιστά τη φράση «ένα δημοσιονομικό έτος» με «πέντε δημοσιονομικά έτη». Με την αλλαγή αυτή, η άρση του εμπάργκο δεν θα χρειάζεται ετήσια επανέγκριση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά θα ισχύει για πέντε χρόνια πριν απαιτηθεί επανεξέταση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Γράψε, σβήσε… ακόμα για τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Γράψε, σβήσε… ακόμα για τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Business
ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Περού: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Λίμα και Καγιάο λόγω οργανωμένου εγκλήματος – Διάγγελμα του προέδρου
Κόσμος 22.10.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα του Περού λόγω οργανωμένου εγκλήματος - Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, θα διαρκέσει 30 ημέρες όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί

Σύνταξη
Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης
Διπλωματικές «πιρουέτες» 22.10.25

Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης

Το ιλιγγιώδες διπλωματικό τάνγκο του «ειρηνοποιού» προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν, ο ρόλος της Κίνας και οι ανησυχίες Κιέβου και Ευρώπης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ουκρανία: Ο στρατός ανακοινώνει πλήγμα με πυραύλους Storm Shadow σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία
Γαλλοβρετανικοί πύραυλοι 22.10.25

Ουκρανία: Χτυπήσαμε με Storm Shadow χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους Storm Shadow και από αέρος, ισχυρίζεται ότι κατάφερε η Ουκρανία σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία που «παράγει» βασικά υλικά για τους ρωσικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ισραήλ: Βρετανοί στρατιωτικοί συμμετέχουν στην αποστολή επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
Ισραήλ 22.10.25

Βρετανοί στρατιωτικοί στην αποστολή επιτήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα

«Μικρός αριθμός βρετανών αξιωματικών» ενσωματώθηκε στο κέντρο συντονισμού του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ και συγκροτήθηκε για να επιβλέψει την εφαρμογή της ανακωχής στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE
Κόσμος 22.10.25

ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE

Πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε έναν βοηθό του Σερίφη (US Marshals) και έναν μετανάστη TikToker τον Richard LA ο οποίος έκανε βίντεο ενάντια στη βία της ICE.

Σύνταξη
Κολομβία: Το κίνημα ανταρτών ELN διαψεύδει ότι του ανήκει πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ
Κολομβία 22.10.25

Ο ELN διαψεύδει τον Χέγκσεθ για το πλήγμα κατά πλεούμενου στην Καραϊβική

Ο ELN διαψεύδει ότι του ανήκει το πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική, όπως υποστήριξε ο Χέγκσεθ, διότι δεν έχει ούτε θα αποκτήσει οποιοδήποτε σκάφος συνδεόμενο με διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Γερμανία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες
Γερμανία 22.10.25

Αντιδράσεις για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες

Αν και έχει μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων παράτυπων μεταναστών, «παραμένει το πρόβλημα στο αστικό τοπίο», δηλώνει ο Μερτς, προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και στελέχη του CDU.

Σύνταξη
«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
Κόσμος 22.10.25

«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε διυλιστήρια πετρελαίου στην Ρουμανία και την Ουγγαρία που συνδέονται με τη Ρωσία ή επεξεργάζονται ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 21.10.25 Upd: 23:58

ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

O γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα συναντήσει την Τετάρτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί πριν την ακύρωση της Συνόδου Κορυφής της Βουδαπέστης

Σύνταξη
Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ
Είχαν βοήθεια; 21.10.25

Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ

Η ιστορική αξίας των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, δεν μπορεί να συγκριθεί με το ποσό αυτό. Δεν απέκλεισε την ύπαρξη συνεργού μέσα στο Μουσείο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας

Το «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τα νέα «καρφιά» εναντίον του Γιώργου Φλωρίδη και η «a la carte» γραμμή της ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά
in Confidential 22.10.25

Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά

Αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο και στο τέλος μιας εποχής. Η συζήτηση στη βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μεγαλοπρεπές άδειασμα του Δένδια στον Κυριάκο ενώ ο τελευταίος μιλούσε στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από την ψηφοφορία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Περού: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Λίμα και Καγιάο λόγω οργανωμένου εγκλήματος – Διάγγελμα του προέδρου
Κόσμος 22.10.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα του Περού λόγω οργανωμένου εγκλήματος - Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, θα διαρκέσει 30 ημέρες όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί

Σύνταξη
Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Woman 22.10.25

Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Περισσότερες από 676 εκατομμύρια γυναίκες ζουν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ-Γυναίκες, που καταγράφει εκρηκτική αύξηση της σεξουαλικής βίας και αποκλεισμό των γυναικών από τη λήψη αποφάσεων

Σύνταξη
Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών
Οικονομία 22.10.25

Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών

Τέλος στα χρέη των κληρονόμων με πλήρη διαχωρισμό περιουσιών - Νέες προθεσμίες αποποίησης για κατοίκους Ελλάδας και εξωτερικού - Εκκαθαριστής για τη διαχείριση των οφειλών - Κανόνες για την ευθύνη και τα δικαιώματα των δικαιούχων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους
Πολιτική 22.10.25

Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους

Μπούμερανγκ στο Μαξίμου οι εσωκομματικές μεθοδεύσεις σε βάρος του Ν. Δένδια για την τροπολογία. Το γάντι που σήκωσε ο υπουργός Άμυνας και το τάιμινγκ. Το βάθος του ρήγματος και η ανάδειξη Δένδια, στα μάτια πολλών και επισήμως, ως σοβαρού εσωκομματικού πόλου απέναντι σε Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φορολογικό σύστημα: Τα «συν» και τα «πλην» της Ελλάδας – Το «σκορ» της χώρας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ
Φορολογική ανταγωνιστικότητα 22.10.25

Τα «συν» και τα «πλην» του ελληνικού φορολογικού συστήματος - Το «σκορ» της Ελλάδας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ

Χαμηλή βαθμολογία, αν και βελτιωμένη, στην φορολογική ανταγωνιστικότητα λαμβάνει η Ελλάδα μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ. Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του φορολογικού συστήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης
Διπλωματικές «πιρουέτες» 22.10.25

Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης

Το ιλιγγιώδες διπλωματικό τάνγκο του «ειρηνοποιού» προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν, ο ρόλος της Κίνας και οι ανησυχίες Κιέβου και Ευρώπης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»
«Σταθερά στη βροχή» 22.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»

Η ιστορία τους ξεκίνησε κάπως παράδοξα, όταν οι δυο τους ήταν ακόμη νέοι: τότε, που ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν κρατούμενος και η Άσπα, μια έφηβη κοπέλα που τον επισκεπτόταν στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Ο στρατός ανακοινώνει πλήγμα με πυραύλους Storm Shadow σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία
Γαλλοβρετανικοί πύραυλοι 22.10.25

Ουκρανία: Χτυπήσαμε με Storm Shadow χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους Storm Shadow και από αέρος, ισχυρίζεται ότι κατάφερε η Ουκρανία σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία που «παράγει» βασικά υλικά για τους ρωσικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ισραήλ: Βρετανοί στρατιωτικοί συμμετέχουν στην αποστολή επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
Ισραήλ 22.10.25

Βρετανοί στρατιωτικοί στην αποστολή επιτήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα

«Μικρός αριθμός βρετανών αξιωματικών» ενσωματώθηκε στο κέντρο συντονισμού του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ και συγκροτήθηκε για να επιβλέψει την εφαρμογή της ανακωχής στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE
Κόσμος 22.10.25

ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE

Πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε έναν βοηθό του Σερίφη (US Marshals) και έναν μετανάστη TikToker τον Richard LA ο οποίος έκανε βίντεο ενάντια στη βία της ICE.

Σύνταξη
Κολομβία: Το κίνημα ανταρτών ELN διαψεύδει ότι του ανήκει πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ
Κολομβία 22.10.25

Ο ELN διαψεύδει τον Χέγκσεθ για το πλήγμα κατά πλεούμενου στην Καραϊβική

Ο ELN διαψεύδει ότι του ανήκει το πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική, όπως υποστήριξε ο Χέγκσεθ, διότι δεν έχει ούτε θα αποκτήσει οποιοδήποτε σκάφος συνδεόμενο με διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο