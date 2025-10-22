Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τα αποψινά παιχνίδια του Champions League (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα αποψινά παιχνίδια του Champions League – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.
Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να χαρίζουν πλούσιο θέαμα.
«Καθάρισε» η Άρσεναλ
Με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ νίκησε στο Λονδίνο την Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-0. Γκάμπριελ (57’), Μαρτινέλι (64’) και Γιόκερες (67’, 70’) τα γκολ.
Ανατροπή για την Αϊντχόφεν
Η Νάπολι μπορεί να προηγήθηκε στην Ολλανδία με τον ΜακΤόμινεϊ (31’), αλλά η Αϊντχόφεν έφερε τούμπα το ματς και επικράτησε με 6-2. Μποντζιόρνο (αυτ. 35’), Σαϊμπάρι (38’), Μαν (54’), Πέπι (87′) και Ντριούχ (89′) τα γκολ για τους γηπεδούχους.
«Πάρτι» για την Παρί
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Παρί Σεν Ζερμέν το παιχνίδι με την Λεβερκούζεν στη Γερμανία, με τους Γάλλους να διαλύουν τους γηπεδούχους με 7-2. Δύο γκολ ο Ντουέ (41’, 45+3’), από ένα οι Πάτσο (7’), Κβαρατσχέλια (44’), Μέντες (50’), Ντεμπελέ (66’) και Βιτίνια (90′).
Διπλό για την Ίντερ
Με τη νίκη στις αποσκευές της επιστρέφει από το Βέλγιο η Ίντερ, που επικράτησε της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 4-0. Ντούμφρις (41’), Μαρτίνες (45+1’), Τσαλχάνογλου (53′) και Εσπόζιτο (76′) τα τέρματα της ιταλικής ομάδας.
Τεσσάρα η Ντόρτμουντ
Η Ντόρτμουντ νίκησε στη Δανία την Κοπεγχάγη με 4-2. Ν’Μετσά (20’ 76’), Μπενσεμπαϊνί (61’) και Σοάρες τα γκολ για τους Βεστφαλούς.
Τρίποντο για την Νιουκάστλ
Η Νιουκάστλ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και νίκησε την Μπενφίκα με 3-0. Γκόρντον (32’) και Μπαρνς (71’, 83’) τα γκολ.
Πέρασε η Σίτι
Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από την Ισπανία, επικρατώντας της Βιγιαρεάλ με 2-0. Χάαλαντ (17’) και Σίλβα (40’) τα γκολ για τους Πολίτες.
Άντεξε η Πάφος
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Αλμάτι, με την Καϊράτ να μένει στο 0-0 με την Πάφο. Η κυπριακή ομάδα άντεξε, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 4ο λεπτό.
Νίκη για την Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από την τραγική διαιτησία του Ελβετού Ουρς Σνάιντερ, νίκησε με 6-1 τον Ολυμπιακό. Λόπες (7’, 39’, 76’), Γιαμάλ (68’) και Ράσφορντ (74’, 79’) τα γκολ για τους Μπλαουγκράνα. Ο Ελ Κααμπί (54’) το αντίστοιχο των Πειραιωτών.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Τρίτη 21/10
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1
Καϊράτ-Πάφος 0-0
Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0
Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν 2-7
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ 0-4
Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4
Νιούκαστλ-Μπενφίκα 3-0
Αϊντχόφεν-Νάπολι 6-2
Τετάρτη 22/10
19:45 Γαλατάσαραϊ-Μπόντο/Γκλιμτ
19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους
22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ
22:00 Τσέλσι-Άγιαξ
22:00 Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ
22:00 Μονακό-Τότεναμ
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ
22:00 Αταλάντα-Σλάβια Πράγας
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (4η) αγωνιστική:
4/11 19:45 Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
4/11 19:45 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ
4/11 22:00 Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
4/11 22:00 Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης
4/11 22:00 Τότεναμ – Κοπεγχάγη
4/11 22:00 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
4/11 22:00 Γιουβέντους – Σπόρτινγκ
4/11 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν
4/11 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό
5/11 19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ
5/11 19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι
5/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ
5/11 22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
5/11 22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
5/11 22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα
5/11 22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν
5/11 22:00 Ίντερ – Καϊράτ
5/11 22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα
