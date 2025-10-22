Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τα αποψινά παιχνίδια του Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να χαρίζουν πλούσιο θέαμα.

«Καθάρισε» η Άρσεναλ

Με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ νίκησε στο Λονδίνο την Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-0. Γκάμπριελ (57’), Μαρτινέλι (64’) και Γιόκερες (67’, 70’) τα γκολ.

Ανατροπή για την Αϊντχόφεν

Η Νάπολι μπορεί να προηγήθηκε στην Ολλανδία με τον ΜακΤόμινεϊ (31’), αλλά η Αϊντχόφεν έφερε τούμπα το ματς και επικράτησε με 6-2. Μποντζιόρνο (αυτ. 35’), Σαϊμπάρι (38’), Μαν (54’), Πέπι (87′) και Ντριούχ (89′) τα γκολ για τους γηπεδούχους.

«Πάρτι» για την Παρί

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Παρί Σεν Ζερμέν το παιχνίδι με την Λεβερκούζεν στη Γερμανία, με τους Γάλλους να διαλύουν τους γηπεδούχους με 7-2. Δύο γκολ ο Ντουέ (41’, 45+3’), από ένα οι Πάτσο (7’), Κβαρατσχέλια (44’), Μέντες (50’), Ντεμπελέ (66’) και Βιτίνια (90′).

Διπλό για την Ίντερ

Με τη νίκη στις αποσκευές της επιστρέφει από το Βέλγιο η Ίντερ, που επικράτησε της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 4-0. Ντούμφρις (41’), Μαρτίνες (45+1’), Τσαλχάνογλου (53′) και Εσπόζιτο (76′) τα τέρματα της ιταλικής ομάδας.

Τεσσάρα η Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ νίκησε στη Δανία την Κοπεγχάγη με 4-2. Ν’Μετσά (20’ 76’), Μπενσεμπαϊνί (61’) και Σοάρες τα γκολ για τους Βεστφαλούς.

Τρίποντο για την Νιουκάστλ

Η Νιουκάστλ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και νίκησε την Μπενφίκα με 3-0. Γκόρντον (32’) και Μπαρνς (71’, 83’) τα γκολ.

Πέρασε η Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από την Ισπανία, επικρατώντας της Βιγιαρεάλ με 2-0. Χάαλαντ (17’) και Σίλβα (40’) τα γκολ για τους Πολίτες.

Άντεξε η Πάφος

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Αλμάτι, με την Καϊράτ να μένει στο 0-0 με την Πάφο. Η κυπριακή ομάδα άντεξε, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 4ο λεπτό.

Νίκη για την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από την τραγική διαιτησία του Ελβετού Ουρς Σνάιντερ, νίκησε με 6-1 τον Ολυμπιακό. Λόπες (7’, 39’, 76’), Γιαμάλ (68’) και Ράσφορντ (74’, 79’) τα γκολ για τους Μπλαουγκράνα. Ο Ελ Κααμπί (54’) το αντίστοιχο των Πειραιωτών.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τρίτη 21/10