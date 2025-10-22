Μπιλμπάο-Καραμπάγκ 3-1: Πρώτη νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε

Αδικείται η Αθλέτικ Μπιλμπάο από το τελικό 3-1 επί της Καραμπάγκ καθώς ήταν ανώτερη απέναντι στους μαχητικούς Αζέρους και θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα γκολ. Όμως, τέλος καλό όλα καλά, καθώς η ομάδα του Βαλβέρδε νίκησε για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, μετά τις ήττες από τις Αρσεναλ και Ντόρτμουντ. Παράλληλα, φρέναρε και την Καραμπάγκ που είχε προερχόταν από νίκες επί των Κοπεγχάγης και Μπενφίκα. Για την Μπιλμπάο χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Ναβάρο που σκόραρε (2-1) πέντε λεπτά μετά την είσοδό του και MVP ο Γκουρουθέτα με τα δυο γκολ. Οι Αζέροι προηγήθηκαν αλλά δεν άντεξαν.

Η Καραμπάγκ προηγήθηκε με το… καλημέρα, καθώς άνοιξε το σκορ με τον Αντράντε στο 1’, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε λάθος της άμυνας. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο η Μπιλμπάο ξεπέρασε το σοκ του 0-1 και άρχισε να απειλεί, μπορεί να είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας, όμως δημιούργησε λίγες ευκαιρίες και την ίδια ώρα η Καραμπάγκ δεν κλείστηκε αλλά έπαιζε με αντεπιθέσεις και πίεζε ψηλά.

Μετά το 20’ η Μπιλμπάο έγινε καλύτερη και θα μπορούσε να ισοφαρίσει με τους Νίκο Γουίλιαμς στο 24’ αλλά το σουτ έφυγε άουτ, ενώ την ίδια τύχη είχε και κεφαλιά του Γκουρουθέτα στο 25’. Ο Νίκο Γουίλιαμς είχε άστοχη κεφαλιά από καλή θέση και στο 28’.

Απώλεια για την Μπιλμπάο ήταν η αναγκαστική αλλαγή του Ινιάκι Γουίλιαμς στο 38’ καθώς μαζί με τον Νίκο και τον Σαντσέτ ήταν οι μοχλοί πίεσης των αντιπάλων. Φαινόταν ότι θα έμπαινε το γκολ για την Μπιλμπάο, σε ένα ανοιχτό παιχνίδι, και το 1-1 έγινε στο 40’ με τον Γκουρουθέτα, μετά από καταπληκτική μπαλιά του Χαουρεγκιθάρ.

Ο τερματοφύλακας της Καραμπάγκ Κοχάλσκι ήταν σε καλή μέρα και στο 48’ είπε «όχι» στον Γκουρουθέτα. Ιδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο καθώς η Μπιλμπάο είχε την υπεροχή και έψαχνε διαδρόμους από τα πλάγια αλλά και θέματα με την τελική προσπάθεια.

Ο Βαλβέρδε φρέσκαρε την ομάδα του και ο Ναβάρο , που μπήκε στο παιχνίδι, πέτυχε το 2-1 στο 70’ με καταπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας τη μπάλα στην πάνω δεξιά γωνία. Η Καραμπάγκ ρίσκαρε, όμως η Μπιλμπάο ήταν αυτή που σκόραρε με βολίδα του Γκουρουθέτα στο 88’, καθώς βρήκε τον στόχο έξω από την περιοχή.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Γκόργκα Γκουροθέτα ήταν τρομερός. Πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης (1-1) και το γκολ που έδιωξε το άγχος από την Μπιλμπάο (3-1).

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Ναβάρο σκόραρε πέντε λεπτά μετά την είσοδό του και έβαλε την Μπιλμπάο στη θέση της οδηγού. Μέχρι το 70’ ήταν καλύτερη, όμως αυτό δεν αποτυπωνόταν στο σκορ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Σίλβα είχε πολλά προβλήματα από τη δεξιά πλευρά, από εκεί γινόταν οι επιθέσεις των Βάσκων.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Οι παίκτες της Μπιλμπάο ζήτησαν πέναλτι από τον Κροάτη διαιτητή Πάγιατς στο 44’. Οι παίκτες της Καραμπάγκ διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι του Μπερίτσε στον Σίλβα, όμως δεν δόθηκε κάτι ούτε υπήρξε παρέμβαση από το VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 44’ ο Κροάτης VAR Μπέμπεκ VAR εξέτασε αν υπάρχει πέναλτι υπέρ της Αθλέτικ Μπιλμπάο στον Νίκο Γουίλιαμς, όμως δεν δόθηκε κάτι. Επίσης, το ημιαυτόματο οφσάιντ επιβεβαίωσε ότι στη φάση του 1-1, ο σκόρερ Γκουρουθέτα (40’) ξεκίνησε από κανονική θέση.

ΣΚΟΡΕΡ: 40’, 88’ Γκουρουθέτα, 70’ Ναβάρο – 1’ Αντράντε

ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Γκοροσάμπελ (64’ Αρέσο), Παρέδες, Λαπόρτ, Μπερίτσε, Ρέγο (65’ Γκαλαρέτα), Χαουρεγκιθάρ, Ι.Γουίλιαμς (38’ Μπερενγκέρ), Σανσέτ (81΄Βέργκα), Ν.Γουίλιαμς (65’ Ναβάρο), Γκουρουθέτα

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Σίλβα (79’ Μπολτ), Μουσταφαζάντα, Μεδίνα, Καφαρκιλίεφ, Μπόργκες, Μπικάλιο (56’ Γιάνκοβιτς), Ντουράν (67’ Καστούκ) , Αντράντε (56’ Αντάι), Ζουμπίρ, Ακουντζάντε (67’ Μπαϊράμοφ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στις 5/11 παίζουν Νιούκαστι-Αθλέτικ Μπιλμπάο και την ίδια μέρα Καραμπάγκ-Τσέλσι.