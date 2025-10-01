Ο νόμος της Ντόρτμουντ (4-1 την Μπιλμπάο)

Τέλος καλό, όλα καλά και ιδανικά για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Γερμανική ομάδα επιβεβαίωσε ότι ήταν το αφεντικό στο παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Προηγήθηκε 2-0, με το δεύτερο γκολ στο 50’, αγχώθηκε όταν μείωσε η Μπιλμπάο (61’), όμως ξύπνησε μετά το 80’ και έκανε το 4-1 που είναι και το τελικό σκορ.

Οι αλλαγές του Βαλβέρδε, με το ξεκίνημα του β΄μέρους, άλλαξαν την εικόνα των Ισπανών που είχαν ευκαιρίες και για το 2-2. Ομως, η Ντόρτμουντ έβγαλε αντίδραση και η Γερμανική ομάδα κυριάρχησε και μετά το 80′, όπως και στο πρώτο ημίχρονο.

Στο πρώτο ημίχρονο πέρασε αρκετή ώρα να συμβεί κάτι αξιόλογο, καθώς η Αθλέτικ Μπιλμπάο είχε κλειστεί στην άμυνά της και οι Γερμανοί έψαχναν για διαδρόμους, ώστε να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Κινητήριοι μοχλοί της Ντόρτμουντ ήταν οι Καρίμ Αντεγέμι και Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ρήγματα με την ταχύτητά τους.

Η Ντόρτμουντ, έστω κι έτσι, πήρε τον αέρα των Ισπανών (με κατοχή μπάλας 65 %) και σκόραρε (1-0) στην πρώτη της ευκαιρία που ήταν στο 28’, με σουτ του Σβένσον, μετά από ασίστ του Αντεγέμι που άντεξε την πίεση των αμυντικών. Η Ντόρτμουντ εξακολούθησε να πιέζει και στο 36’ ο Σούλε σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία, καθώς τον νίκησε ο Σίμον, αν και ήταν σε καλή θέση και μετά την απόκρουση σούταρε άουτ. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν φάνηκε επιθετικά στα πρώτα 45’, ενώ η κατοχή μπάλας στο διάστημα αυτό ήταν 66 % για τους γηπεδούχους.

Ηταν φυσικό ο Ερνέστο Βαλβέρδε να μην μείνει ευχαριστημένος από την εικόνα της Ατθλέτικ Μπιλμπάο. Απόδειξη οι τρεις αλλαγές που έκανε στο 46’. Παρόλα αυτά, η Ντόρτμουντ …χτύπησε γρήγορα. Στο 50’ έκανε το 2-0 με σουτ του Τσουκουεμέκα μέσα από την περιοχή, καθώς κινήθηκε γρήγορα κάνοντας ντρίμπλες.

Η Ντόρτμουντ επαναπαύθηκε, όχι όμως και η Μπιλμπάο. Οι Ισπανοί μείωσαν (2-1) στο 61’ με σουτ του Γκουρουζέτα, καθώς ο Σούλε δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα, σε γέμισμα στην περιοχή της ομάδας του. Στο 68΄ ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Ναβάρο, ο οποίος στο 71’ είχε κεραυνό που έφυγε άουτ.

Μετά το 75’ η Γερμανική ομάδα άρχισε να παίρνει ξανά τα ηνία του αγώνα και στο 82’ έκανε το 3-1, με τον Γκιράσι, στον οποίο βρήκε η μπάλα σε σουτ του Ζάμπιτσερ και κατέληξε στα δίχτυα. Ένα λεπτό νωρίτερα ο Σιμόν σταμάτησε τον Μπραντ.

Το τελικό 4-1 έγινε στο 90+1’, μετά από ωραία αντεπίθεση και σουτ του Μπραντ έξω από την περιοχή.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αντίδραση που έβγαλε η Ντόρτμουντ μετά το 80’. Είχε αφήσει χώρο στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και απόδειξη ότι στο τέλος του ματς οι Γερμανοί είχαν κατοχή μπάλας 52 %, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάνω από 60%.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Μπορεί η Μπιλμπάο να κατάφερε να αντιδράσει, όμως ήταν για λίγο και εν τέλει το ματς δεν άλλαξε! Οι Γερμανοί ανέβασαν στροφές και καθάρισαν.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Το αστέρι της Μπιλμπάο, ο Νίκο Γουίλιαμς δεν έλαμψε και ο Βαλβέρδε τον άλλαξε στο ημίχρονο. Δεν έχει συνέλθει από ον τραυματισμό του με την Εθνική Ισπανίας (7/9).

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ένα μας χωρίς δύσκολες φάσεις, μια καλή προπόνηση έκανε ο Πολωνός Σιμόν Μαρτσίνιακ. Θα μπορούσε να αποβάλει τον Μπάιερ που πάτησε αντίπαλο (89′).

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 68’ ο βοηθός ακύρωσε ως οφσάιντ γκολ του Ναβάρο, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το ημιαυτόματο οφσάιντ. Στο VAT ο Ολλανδός Φαν Μπέκελ.

ΣΚΟΡΕΡ: 28’ Σβένσον, 50’ Τσουκουεμέκα, 82’ Γκιράσι, 90+1’ Μπραντ – 61’ Γκουρουζέτα,

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Σούλε (70’ Σλότερμπεκ), Αντόν, Μπενσεμπαϊνί, Ρίερσον, Σβένσον, Ζάμπιτσερ, Μπέλινγχαμ (69’ Νμέτσα), Αντεγέμι (63’ Μπάιερ), Τσουκουεμέκα (63’ Μπραντ), Γκιράσι (87’ Σίλβα).

ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Γκοροσάμπελ, Βιβιάν (46’ Λαπόρτ), Παρέδες, Λέκουε, Χαουρεγκιθάρ (46’ Γκουρουζέτα), Ρέγκο, Γκόμες (63’ Σεράνο), Γουίλιαμς (46’ Αρέσο), Ναβάρο, Σανάντι (80’ Σάντσες).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στις 21 Οκτωβρίου η Ντόρτμουντ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κοπεγχάγη και η Αθλέτικ Μπιλμπάο θα φιλοξενήσει την Καραμπάγκ.