Ερωτήματα έχει προκαλέσει το στιγμιότυπο από τα πανηγύρια της νίκης του Τουφάν Ερχιουρμάν στο ψευδοκράτος, στη διάρκεια των οποίων εμφανίζεται μια γυναίκα που φαίνεται να τον «καπνίζει».

«Οι Τουρκοκύπριοι έχουν παράδοση παράλληλη με τη δική μας και έχουν υιοθετήσει πολλά κοινά έθιμα»

Σχολιάζοντας το γεγονός ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού, αναφέρει ότι δεν πρέπει να εκληφθεί ως «ορθόδοξη έκφραση» ή θρησκευτικό σύμβολο, αλλά ως πολιτισμικό στοιχείο κοινό σε πολλές παραδόσεις.

«Το λιβανιστήρι υπάρχει σε όλες τις θρησκείες. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν παράδοση παράλληλη με τη δική μας και έχουν υιοθετήσει πολλά κοινά έθιμα. Υπάρχουν Τουρκοκύπριοι που βάφουν αυγά το Πάσχα ή φτιάχνουν φλαούνες — συμμετέχουν στα κυπριακά έθιμα», σημειώνει.

Και προσθέτει: «Η μειονότητα συχνά υιοθετεί παραδόσεις της πλειονότητας, αλλά και τα κοινά λαϊκά έθιμα είναι πολιτισμικά, όχι θρησκευτικά».

Η ισλαμοποίηση…

Ο κ. Κυριακού επισημαίνει, επίσης, ότι η αντίδραση πολλών Τουρκοκυπρίων, ιδιαίτερα εκπαιδευτικών, απέναντι στις προσπάθειες ισλαμοποίησης των Κατεχομένων, είναι έντονη και συνειδητή:

«Οι Τουρκοκύπριοι δεν θέλουν την ισλαμοποίηση. Είναι άνθρωποι μορφωμένοι, που ξέρουν ιστορία και γνωρίζουν πολύ καλά τις συνέπειες μιας τέτοιας πορείας», τονίζει.

Και εκτιμά ότι η εκλογή Ερχιουρμάν ενδέχεται να οδηγήσει σε μια πιο κοσμική διακυβέρνηση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το φαινόμενο της εξισλαμοποίησης «είναι επιβολή που προέρχεται από την Αγκυρα».

«Αν καταφέρει να αποτινάξει αυτές τις πιέσεις, θα προσφέρει πολλά στους Τουρκοκύπριους, που στην πλειονότητά τους δεν είναι φανατικοί ισλαμιστές», καταλήγει.

