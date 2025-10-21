Σωφρονιστικός υπάλληλος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, στη σοκαριστική υπόθεση του ξυλοδαρμού αφροαμερικανού κρατούμενου που πέθανε σε φυλακή της πολιτείας της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2024, επιβεβαίωσαν οι τοπικές δικαστικές αρχές στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Δευτέρα (στη φωτογραφία από Office of the New York State Attorney General, επάνω, αιμόφυρτος ο άτυχος αφροαμερικανός, με την πράσινη φόρμα, στη διάρκεια του ομαδικού ξυλοδαρμού του).

Δύο συνάδελφοί του, σε βάρος των οποίων είχαν ασκηθεί διώξεις για την ίδια υπόθεση, αθωώθηκαν. Αλλοι πέντε ομολόγησαν την ενοχή τους πριν τη δίκη. Ενατος συγκατηγορούμενός τους αναμένεται να δικαστεί τον Ιανουάριο του 2026.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών

I know it’s late on a Friday at the end of the year, but I’m posting the video here so it’s easy for all to see. It’s simply some of the most depraved behavior you will ever see from officers of the law. Firing isn’t enough. They beat Robert Brooks to death. pic.twitter.com/GsuSdOjcHG — Shabazz Stuart (@ShabazzStuart) December 28, 2024

Ο φύλακας που κρίθηκε ένοχος χθες θα μάθει την ποινή που θα του επιβληθεί την 16η Δεκεμβρίου. Διατρέχει κίνδυνο να του απαγγελθεί ποινή φυλάκισης ως και 25 ετών.

Ο Ρόμπερτ Μπρουκς, 43 ετών, πέθανε τη νύχτα της 9ης προς 10η Δεκεμβρίου, μερικές ώρες μετά τον ξυλοδαρμό του ενώ είχε τα χέρια δεμένα με χειροπέδες, επεισόδιο που κατέγραψαν κάμερες που φόραγαν οι ίδιοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, στη φυλακή Μάρσι, κοντά στα σύνορα ΗΠΑ – Καναδά.

Τα βίντεο, τα οποία είχε δώσει στη δημοσιότητα η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, δείχνουν τον κρατούμενο, με πρόσωπο αιμόφυρτο, καθώς δέχεται ασταμάτητα χτυπήματα, παρότι μοιάζει να ελέγχεται πλήρως, πάνω σε κρεβάτι ιατρείου φυλακής, με τουλάχιστον έξι άνδρες γύρω του. Επανειλημμένα, φύλακες τον αρπάζουν από τον λαιμό.

Ενώ ο κρατούμενος είναι καθιστός, με τα χέρια δεμένα, εμφανώς τραυματισμένος, φύλακας φορά πλαστικό γάντι, τον πιάνει από τον λαιμό και με τη βοήθεια συναδέλφου του τον στήνει στον τοίχο.

«Κανένας νόμιμος λόγος»

Ο Ρόμπερτ Μπρουκς, που εξέτιε ποινή 12 ετών κάθειρξης για βίαια εγκλήματα, «ακινητοποιήθηκε, ξυλοκοπήθηκε, στραγγαλίστηκε, φιμώθηκε και χτυπήθηκε με κλωτσιές επανειλημμένα» χωρίς να υπάρχει «κανένας νόμιμος λόγος» για την «επιβολή της τάξης», τόνισε ο ειδικός εισαγγελέας Ουίλιαμ Φιτσπάτρικ στο κατηγορητήριο.

Δέκατος σωφρονιστικός υπάλληλος κρίθηκε ένοχος διότι καθάρισε τον χώρο όπου εκτυλίχτηκαν τα γεγονότα, προσπαθώντας να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία.

Οι ΗΠΑ συνταράσσονται συχνά από επεισόδια με βασικό χαρακτηριστικό τη δυσανάλογη χρήση βίας από πλευράς των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Το 2020, ο θάνατος του 46χρονου αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από ασφυξία που του προκάλεσε αστυνομικός κατά τη διάρκεια ελέγχου πιέζοντάς τον στον λαιμό με το γόνατο για κάπου εννιά λεπτά, καθώς εκείνος ήταν δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα, πεσμένος στο οδόστρωμα, εκλιπαρώντας να του επιτρέψουν να αναπνεύσει, πυροδότησε τεράστιο κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων και ταραχών σ’ όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ