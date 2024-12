Οι αρχές της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή «σοκαριστικά» βίντεο, στα οποία απαθανατίζεται η βίαιη μεταχείριση Αφροαμερικανού κρατούμενου, που πέθανε ώρες μετά τον ξυλοδαρμό του από δεσμοφύλακες σε πολιτειακό σωφρονιστικό κατάστημα αυτόν τον μήνα στις ΗΠΑ.

Τραβηγμένα από κάμερες που φόραγαν μέλη του προσωπικού της φυλακής, τα πλάνα εικονίζουν τον κρατούμενο, με το πρόσωπο αιμόφυρτο, καθώς δέχεται συνεχώς χτυπήματα, ενώ μοιάζει να ελέγχεται πλήρως, πάνω σε κρεβάτι ιατρείου φυλακής, με τουλάχιστον έξι άνδρες γύρω του κάθε στιγμή. Επανειλημμένα, φύλακες του σφίγγουν τον λαιμό.

Ενώ ο κρατούμενος είναι καθιστός, με τα χέρια δεμένα, εμφανώς τραυματισμένος, φύλακας φορά πλαστικά γάντια, τον αρπάζει από τον λαιμό με τη βοήθεια συναδέλφου του τον στήνει σε τοίχο.

Τα βίντεο δεν έχουν ήχο. Οι κάμερες ήταν «αναμμένες» αλλά οι φύλακες «δεν τις είχαν ενεργοποιήσει κι έτσι κατέγραφαν χωρίς ήχο», εξήγησε η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, η Δημοκρατική Λετίσια Τζέιμς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες.

Τα βίντεο δεν επιτρέπουν να αντιληφθεί κανείς ποια είναι η αφορμή αυτής της μεταχείρισης, αν υπήρξε κάποιο αρχικό συμβάν.

Δείτε το βίντεο:

NEW: Body-cam footage released showing New York correctional officers smirking as they «fatally beat» a man in handcuffs.

Sickening.

43-year-old Robert Brooks passed away on Dec 10 at Wynn Hospital in Utica, NY.

The New York Attorney General’s Office of Special Investigations… pic.twitter.com/BwLPnOS9fH

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 27, 2024