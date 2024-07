Ο Ντβοντάγιε Μίτσελ, 43 ετών, είχε κηρυχθεί νεκρός όταν η αστυνομία έφτασε στον τόπο του εγκλήματος στις 30 Ιουνίου. Ο προκαταρκτικός τρόπος θανάτου του αναφέρεται ως ανθρωποκτονία. Ο άνδρας πέθανε αφού τον καθήλωσαν με το πρόσωπο στο έδαφος τέσσερις φρουροί ασφαλείας έξω από ένα ξενοδοχείο στο Μιλγουόκι, σε μια πράξη που ο δικηγόρος της οικογένειάς του χαρακτηρίζει «ανησυχητική» και τονίζει πως «θυμίζει τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ».

Ο Ντβοντάγιε Μίτσελ, 43 ετών, πήγε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency στο κέντρο της πόλης την Κυριακή 30 Ιουνίου. Η αστυνομία δήλωσε ότι ένα άτομο είχε εισέλθει στην επιχείρηση και «προκάλεσε αναστάτωση» και «πάλεψε με τους φρουρούς ασφαλείας καθώς τον συνόδευαν» έξω, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Μιλγουόκι. Η ασφάλεια τον κράτησε μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αρχές, δεν ανταποκρινόταν και μετά από μέτρα διάσωσης διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το συγκλονιστικό βίντεο της δολοφονίας τραβήχτηκε από μια παρευρισκόμενη και δείχνει τον Μίτσελ μπρούμυτα στο έδαφος μπροστά από το ξενοδοχείο με τέσσερις φρουρούς ασφαλείας να τον καθηλώνουν. Στις ΗΠΑ κάθε είδους αρχή θεωρείται πως φέρεται με ιδιαίτερη βιαιότητα όταν οι ύποπτοι είναι αφροαμερικανοί.

Τουλάχιστον ένας από αυτούς φαινόταν να γονατίζει στην πλάτη του – παρόμοια με τη θέση στην οποία κρατήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ για πάνω από οκτώ λεπτά από την αστυνομία πριν πεθάνει τον Μάιο του 2020 στη Μινεάπολη. Ένας άλλος φρουρός ασφαλείας εθεάθη στο κεφάλι του Μίτσελ και οι υπόλοιποι κρατούσαν τα πόδια και τα χέρια του κάτω. Ένας από τους φρουρούς φάνηκε επίσης να χτυπάει τον Μίτσελ στο κεφάλι με ένα αντικείμενο αρκετές φορές. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη δολοφονία μαύρου στις ΗΠΑ, με πιθανώς ρατσιστικά κριτήρια.

Ο Μίτσελ ακούστηκε να αγκομαχά και με τραχιά φωνή φώναξε: «Παρακαλώ! Βοήθεια! Σας παρακαλώ! Λυπάμαι!» Ένας φρουρός φώναξε: «Μείνε κάτω! Σταμάτα να αντιστέκεσαι!» Οι αξιωματούχοι δεν έχουν περιγράψει λεπτομερώς ποια διαταραχή φέρεται να προκάλεσε ο Μίτσελ και δεν είναι σαφές τι συνέβη αμέσως πριν καταγραφεί το βίντεο. Η μητέρα του Μίτσελ, Μπρέντα Τζάιλς, πιστεύει ότι ο γιος της έπασχε από επεισόδιο ψυχικής υγείας, ανέφερε σε δήλωσή του την Τετάρτη ο Μπεν Κραμπ, δικηγόρος που έχει προσλάβει η οικογένεια Μίτσελ.

Ο ιατροδικαστής του Μιλγουόκι δήλωσε ότι ο προκαταρκτικός τρόπος θανάτου του Μίτσελ είναι ανθρωποκτονία, που σημαίνει θάνατος από τα χέρια άλλου προσώπου και δεν υποδηλώνει πάντα αδίκημα. Ωστόσο, τα τελικά αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Η αστυνομία δήλωσε ότι η αιτία του θανάτου του Μίτσελ ερευνάται, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως ποινική έρευνα. Ο θάνατός του εξετάζεται επίσης τώρα από το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Μιλγουόκι.

«Το θέμα έχει παραπεμφθεί στο γραφείο μας και επί του παρόντος εκκρεμεί περαιτέρω έρευνα. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για απόφαση απαγγελίας κατηγοριών αυτή τη στιγμή», δήλωσε το γραφείο τη Δευτέρα. Ο Κραμπ ανέφερε στην ανακοίνωση της Τετάρτης ότι οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Μίτσελ είναι «ανησυχητικές και όπως περιγράφεται από μάρτυρα, θυμίζουν τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ».

Απαίτησε «ενδελεχή και διαφανή έρευνα» για τις ενέργειες των φρουρών ασφαλείας. «Ο αγώνας για δικαιοσύνη για τον Ντβοντάγιε Μίτσελ μόλις άρχισε και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν», δήλωσε ο Κραμπ. Εκπρόσωπος της Hyatt δήλωσε τη Δευτέρα στο NBC News ότι οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στο περιστατικό έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

«Εργαζόμαστε γρήγορα με τον τρίτο φορέα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου, την Aimbridge Hospitality, για να κατανοήσουμε την πλήρη έκταση του τι συνέβη. Καταλαβαίνουμε ότι η Aimbridge Hospitality διεξάγει ενδελεχή έρευνα και έχει θέσει σε διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στο περιστατικό. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους όσους γνώριζαν και αγαπούσαν τον κ. Μίτσελ», δήλωσε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι το ξενοδοχείο συνεργάζεται με την αστυνομία.

A Black man (Dvontaye Mitchell) was ki***din Milwaukee by the private security thugs of @hyattregency pic.twitter.com/IBQZmng66W

— joaquin (@joaquindreamz) July 3, 2024