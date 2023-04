Αστυνομικός εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 17χρονο μαύρο Ντεϊλέινεο Μάρτιν στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, με το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει από το τραγικό να συμβάν να προκαλεί σοκ και οργή.

Σύμφωνα με το BBC και άλλα διεθνή ΜΜΕ, o 17χρονος κοιμόταν μέσα σε ένα παρκαρισμένο, κλεμμένο SUV στη θέση του οδηγού. Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, οι αστυνομικοί άνοιξαν την πίσω πόρτα του οχήματος χωρίς ο νεαρός να τους αντιληφθεί για να τον συλλάβουν.

Ένας αστυνομικός μπαίνει στο όχημα, κάθεται πίσω από τον 17χρονο και επιχειρεί να τον συλλάβει. Αυτός τρομάζει και βάζει μπροστά το αυτοκίνητο, ξεκινώντας. Ο αστυνομικός βγάζει το όπλο του και του λέει: «Σταμάτα. Σταμάτα, αλλιώς θα πυροβολήσω».

Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα, τον εκτελεί με απανωτούς πυροβολισμούς από πίσω.

Το αυτοκίνητο καρφώνεται πάνω σε ένα σπίτι και ο αστυνομικός κατεβαίνει από το όχημα.

«Η απώλεια μιας ζωής είναι πάντα τραγική, αλλά είναι ιδιαίτερα σπαρακτική όταν πρόκειται για ένα παιδί», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε δελτίο τύπου την Τετάρτη, ενώ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για τη νέα δολοφονία μαύρου από αστυνομικούς.

Το υπουργείο χαρακτήρισε το βίντεο από κάμερα σώματος «εξαιρετικά ανησυχητικό» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του 17χρονου Ντεϊλέινο.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο, βρέθηκε ένα όπλο στο αυτοκίνητο, αν και αυτό ούτε φαίνεται στο βίντεο, ούτε ο 17χρονος έψαξε για κάποιο όπλο όταν αιφνιδιάστηκε από τον αστυνομικό που μπήκε μέσα στο όχημα.

Ο επικεφαλής του συνδικάτου των αστυνομικών που ανήκουν στην US Park Police, Κένεθ Σπένσερ υπερασπίστηκε τον αστυνομικό που εκτέλεσε τον 17χρονο.

«Υπήρχε νόμιμος λόγος που βρισκόταν στο αυτοκίνητο (σ.σ. ο αστυνομικός), η χρήση βίας ήταν δικαιολογημένη και το συνδικάτο υποστηρίζει τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι αστυνομικοί», δήλωσε ο Κένεθ Σπένσερ στην Washington Post.

Η μητέρα του 17χρονου, Τέρα Μάρτιν ζητάει να αποπεμφθεί ο αστυνομικός που πυροβόλησε και να πάει σε δίκη. «Ο πόνος είναι αβάσταχτος», είπε σε δημοσιογράφους για τη δολοφονία του 17χρονου.

Today Terra Martin, the mother of 17 year old Dalaneo Martin, spoke about his shooting death by a U.S. Park Police officer from the backseat of a stolen car Dalaneo was fleeing in after police initially found him sleeping in it. Details: https://t.co/AW7YwaOhCy pic.twitter.com/fSIF8XggBr

— Tom Roussey (@tomroussey7news) April 5, 2023