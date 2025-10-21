Παρτιζάν: Κάταγμα ο Τζόουνς, μένει εκτός δράσης για μήνες
Μετά την πρωτοχρονιά επιστρέφει στα γήπεδα ο Κάρλικ Τζόουνς στην Παρτιζάν, ο οποίος υπέστη κάταγμα.
Πολύ άσχημα νέα για την Παρτιζάν, καθώς η χθεσινή νίκη επί της FMP για την Αδριατική Λίγκα (109-103) αποδείχτηκε πύρρειος, με τον Κάρλικ Τζόουνς να τραυματίζεται πολύ σοβαρά.
Ο γκαρντ από το Νότιο Σουδάν τραυματίστηκε σε μια άτσαλη προσγείωσή του στην τέταρτη περίοδο και σύμφωνα με τα σερβικά Μέσα έχει υποστεί κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού.
Πόσο θα λείψει ο Τζόουνς από την Παρτιζάν
Εφόσον η Παρτιζάν επιβεβαιώσει τα δυσάρεστα, ο Τζόουνς θα λείψει από τα παρκέ μέχρι τις αρχές του 2026! Η ομάδα του Βελιγραδίου παίζει στις 7 Νοεμβρίου με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και στις 25 του μήνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Θα τους υποδεχτεί στις 14 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο 27χρονος άσος είναι ο βασικός πλέι μέικερ της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και είχε φέτος 11,4 πόντους, 5,2 ασίστ, 2,6 ριμπάουντ και 12,4 στην αξιολόγηση σε 30:02 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.
