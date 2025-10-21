Η στείρωση, μπορεί να είναι μία δύσκολη απόφαση, όμως είναι καθοριστική για τη μακροπρόθεσμη ευζωία του σκύλου.

Πραγματοποιείται για λόγους υγείας, βελτίωσης συμπεριφοράς και μείωσης της αναπαραγωγής των ζώων.

«Η στείρωση του σκύλου είναι μία χειρουργική επέμβαση, η οποία τερματίζει την αναπαραγωγική ικανότητα του ζώου.

Αν ένας κηδεμόνας θέλει να στειρώσει τον σκύλο του, επικοινωνεί με κτηνίατρο ή απευθύνεται σε κτηνιατρική κλινική και αναφέρει την ηλικία, την κατάσταση υγείας και το βάρος του ζώου του», αναφέρει ο κτηνίατρος, Ορέστης Κουτσουπιάς.

Αυτές οι πληροφορίες, επισημαίνει, θα καθορίσουν πολλά πράγματα. Όπως τι είδους εξετάσεις θα πρέπει να γίνουν απαραίτητα πριν την επέμβαση και ποιες είναι απλά βοηθητικές. Είναι προφανές, ότι το βοηθητικό προσωπικό, που θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, εξαρτάται από το μέγεθος του σκύλου.

Έτσι το χρηματικό ποσό της επέμβασης, σύμφωνα με τον κ. Κουτσουπιά, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υψηλό ενώ η ανάρρωση πολυήμερη.

Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες -έως και απίθανες- ο σκύλος να εμφανίσει κάποια ξαφνική επιπλοκή την ώρα του χειρουργείου η οποία, μπορεί να επιφέρει ακόμη και θάνατο.

Η πυομήτρα, η υδρομήτρα και η ενδομητρίωση είναι αδύνατον να εμφανιστούν στο γεννητικό σύστημα μιας στειρωμένης σκυλίτσας

Μετά την επέμβαση, μπορεί να παρουσιάσει μόλυνση στο σημείο -εάν το γλύφει- ή μικροαιμορραγίες.

Η στείρωση συνίσταται για τα αρσενικά και τα θηλυκά ζώα, τονίζει ο κτηνίατρος, καθώς έχει πολλά πλεονεκτήματα για την υγεία τους.

Στείρωση στις σκυλίτσες

«Η στείρωση προλαμβάνει την εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών ή της μήτρας και μειώνει στο 0,5% την πιθανότητα καρκίνου του μαστού – εφόσον γίνει έγκαιρα.

Αξίζει να θυμόμαστε επίσης, ότι η πυομήτρα, η υδρομήτρα και η ενδομητρίωση είναι αδύνατον να εμφανιστούν στο γεννητικό σύστημα μιας στειρωμένης σκύλας. Αν αφήσετε το ζώο σας ευάλωτο σε αυτές τις ασθένειες, για να προστατέψετε τον εαυτό σας από στρες και έξοδα, αυτό είναι επιλογή σας», υπογραμμίζει ο κ. Κουτσουπιάς.

Επιπλέον, συνεχίζει ο κτηνίατρος, η διακοπή από την αναπαραγωγή μιας σκύλας την προστατεύει από το αφροδισιακό μεταδοτικό νεόπλασμα του σκύλου καθώς αποτρέπει και την εγκυμοσύνη.

Η εγκυμοσύνη, αλλά και ο κάθε οιστρικός κύκλος μιας σκύλας, όπως εξηγεί ο κ. Κουτσουπιάς, έχει ένα τίμημα στον οργανισμό της. Κάθε αναπαραγωγικός κύκλος βασανίζει το ζώο.

Αποσαφηνίζει ότι δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε την περίοδο ενός ζώου με του ανθρώπου. Η φράση «είχε περίοδο» όταν χρησιμοποιείται για σκύλους, και δη, από τους κτηνιάτρους είναι ατυχής.

Η σκύλα δεν έχει την περίοδο της γυναίκας. Η ροή αίματος από τον κόλπο προέρχεται από οίδημα και συμφόρηση μήτρας, που οδηγεί σε αιμορραγίες ενδομητρίου.

Επίσης, το ζευγάρωμα δεν γίνεται ως εκδήλωση συναισθημάτων, αλλά είναι θέμα ενστίκτου. Έχει, λοιπόν, μεγάλη σημασία ο σεβασμός της φύσης του ζώου, και η ανάληψη των ευθυνών, που συνοδεύουν την κηδεμονία του.

Στείρωση αρσενικού σκύλου

Όσον αφορά στον αρσενικό σκύλο, αναφέρει ο κ. Κουτσουπιάς, το πιο προφανές είναι ότι με τη στείρωση είναι δυνατή η συμβίωση με θηλυκά χωρίς το ρίσκο της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Επιπλέον, αφαιρώντας τους όρχεις μειώνεται η πιθανότητα έντονων αντιδράσεων (γάβγισμα, επιθετικότητα) σε καθημερινά ερεθίσματα, όπως η επαφή με άλλα ζώα και ανθρώπους.

«Κάτι που, μπορεί να συμβαίνει με πολλούς σκύλους καθώς μεγαλώνουν, είναι η καλοήθης υπερπλασία και άλλες παθήσεις του προστάτη, που προκαλούν έντονο πόνο. Η πάθηση αυτή οφείλεται σε μεταβολίτη της τεστοστερόνης, τα επίπεδα του οποίου μειώνονται στο αίμα, με τη στείρωση», πληροφορεί ο κ. Κουτσουπιάς.

Μια ακόμα πολύ θετική συνέπεια της στείρωσης είναι, σύμφωνα με τον κτηνίατρο, ότι αποκλείει την εμφάνιση καρκίνου των όρχεων. Και φυσικά, εκμηδενίζεται η πιθανότητα μόλυνσης από τον ιό του αφροδίσιου μεταδοτικού νεοπλάσματος.

Η στείρωση έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση παθήσεων, όπως η ορμονοεξαρτώμενη αλωπεκία, η νεοπλασία του όρχεως, ή ακόμα και για την επιθετικότητα. Δεν είναι όμως, η θεραπεία ο πρωταρχικός στόχος της στείρωσης, αλλά η πρόληψη καταστάσεων, που θα εξασφαλίσουν την ευζωία του ζώου.

Φυσικά, ο κάθε κηδεμόνας θα πάρει τις δικές του αποφάσεις και, μπορεί να καταφύγει σε κάποια εναλλακτική, όπως η χημική στείρωση η οποία έχει, συχνά, ανεπιθύμητες παρενέργειες και δεν είναι το ίδιο αξιόπιστη.

Ο μόνος πραγματικός λόγος, για να αποφευχθεί η χειρουργική αφαίρεση των γεννητικών οργάνων, είναι να υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Προσοχή!

Κλείνοντας, ο κ. Κουτσουπιάς, προειδοποιεί: «Ο καθένας, μπορεί να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο για να βρει τις πηγές που θα τον βοηθήσουν να πάρει απόφαση για το ζώο του. Αλλά παρότι τα εργαλεία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, έχουν πρόσβαση σε απεριόριστη βιβλιογραφία, δεν σας ξέρουν προσωπικά. Δε μπορούν να λάβουν υπόψη το υπόβαθρο των ερωτήσεών σας και είναι πραγματικά φτωχό υποκατάστατο του κτηνιάτρου».

● Ο κ. Ορέστης Κουτσουπιάς είναι κλινικός κτηνίατρος, απόφοιτος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κλινική φροντίδα ζώων και την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Έχει εργαστεί σε διαφορετικά κτηνιατρεία της Αθήνας, καθώς και στην 24ωρη κλινική «Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών».

Επιπλέον, έχει λάβει εκπαίδευση στη νοσηλεία στρατιωτικών σκύλων.

Συμμετέχει ενεργά σε συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση (CPD), έχοντας ολοκληρώσει πάνω από 50 διδακτικές ώρες κτηνιατρικών σεμιναρίων.

Τον Νοέμβριο του 2023 ξεκίνησε να λειτουργεί το δικό του Κτηνιατρείο στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπου παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε σκύλους, γάτες και κουνέλια.