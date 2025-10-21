Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν κυκλοφόρησε «Το περιβόλι του τρελού»
Ιστορικό Αρχείο 21 Οκτωβρίου 2025 | 08:30

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν κυκλοφόρησε «Το περιβόλι του τρελού»

«Χρειάστηκα δέκα χρόνια για να καταλάβω ότι δεν έπρεπε να συγχέω τις παραδοσιακές μουσικές μορφές με τη δημιουργική δύναμη που τις έθρεψε»

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Spotlight

Ήταν 21 Οκτωβρίου 1969, με τη Χούντα να διανύει το τρίτο έτος ισχύος της, όταν πρωτοκυκλοφόρησε ένας από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. «Το περιβόλι του τρελού», του Διονύση Σαββόπουλου.

Tα τραγούδια που σχημάτισαν «Το περιβόλι του τρελού» έμειναν στην ιστορία:

Η θεία Μάνου, Το περιβόλι, Θαλασσογραφία, Οι πίσω μου σελίδες, Η συννεφούλα, Σαν ρεμπέτικο παλιό, Είδα την Άννα κάποτε, Ντιρλαντά, Τα παιδιά που χάθηκαν, Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη

«ΤΑ ΝΕΑ», 22.9.1970, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στις 7 Αυγούστου 1975, ο Διονύσης Σαββόπουλος, συμπληρώνοντας 10 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι, μιλάει στο περιοδικό «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και τον Γιώργο Πηλιχό για τον δίσκο αυτό:

«Το περιβόλι του τρελλού το έγραψα στην Ιταλία, ΄68 – ’69. Το στοιχείο που κυβερνά αυτόν τον δίσκο είναι η νοσταλγία. Νοσταλγία όμως για ποιο πράγμα; Για κανένα συγκεκριμένα. Έτσι γενικά, νοσταλγία.

»Όπως όταν είμαστε άρρωστοι πολύ και νοσταλγούμε, όχι βέβαια τη ζωή που ήμασταν γεροί και άλλο από ρουτίνα δεν ξέραμε, αλλά τη ζωή γενικά, στην πιο καθαρή και υγιή της έννοια».

YouTube thumbnail

Η δίκη του Ντιρλαντά

Το ιστορικό πια «Ντιρλαντά» είχε προκαλέσει δικαστικές αντιδικίες ανάμεσα στον Σαββόπουλο και έναν καλύμνιο ιδιοκτήτη ψαροκάικων, που υποστήριζε ότι το τραγούδι ήταν δικό του.

Ο Σαββόπουλος εξηγεί:

«Εγώ το Ντιρλαντά το θεώρησα δημοτικό άσμα, αρκέστηκα μάλιστα στη γνωμάτευση της Ακαδημίας Αθηνών που συμφωνούσε με την άποψή μου κι έτσι δεν την κυνήγησα την υπόθεση.

YouTube thumbnail

»Ο αντίδικος όμως ήταν πολύ πειστικός με κείνο το ωραίο καπελλάκι του και οι διάδρομοι του δικαστηρίου είχαν γεμίσει από νησιώτικα πλήθη που φώναζαν εναντίον μου εν χορώ σε κάθε ερώτηση και εν τέλει το δικαστήριο με αθώωσε μεν αλλά αποφάσισε ότι το επίμαχο άσμα είναι της αποκλειστικής και πρωτοτύπου εμπνεύσεως του μηνυτού»

«ΤΑ ΝΕΑ», 22.9.1970, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η παράδοση και το αντίθετό της

Στις 26 Απριλίου 1975, «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τον Σαββόπουλο ως Το πρόσωπο της Εβδομάδος. Σε ερώτηση της εφημερίδας για το αν πιστεύει ότι με το έργο του, ως τότε, άνοιξε δρόμο στο ελληνικό τραγούδι, ο τραγουδοποιός απαντά:

«Όχι ακόμα αλλά καλά πάω…Οι προσπάθειές μου δεν έτυχε να ολοκληρωθούν και στο σημείο που τις εγκατέλειπα άρχιζα καινούριες πάντα, με αποτέλεσμα να μην έχουν ενιαία μορφή, να μην οδηγούν σε συγκεκριμένη τεχνοτροπία.

»Αυτό συνέβη επειδή αρνήθηκα την παράδοση και διάλεξα το αντίθετό της. Όμως ποιος είναι το αντίθετό της; Πώς λέγεται; Όπως και να λέγεται δεν προστατεύει τους τραγουδιστές, δεν ξέρει να μας πη τι να κάνουμε με το χρόνο, τα αυτοκινητικά δυστυχήματα, τα όνειρα, τον φόβο, τα δάκρυα και τον δύσκολο έρωτα.

YouTube thumbnail

»Έχει την κριτική, την αγωνιστικότητα και την ειρωνεία αλλά έχει και τον ψυχίατρο. Χάπια και ηλεκτροσόκ. Γι’ αυτό κι εγώ στηρίχτηκα στην μοναδική μου ελάχιστη βεβαιότητα, στα προσωπικά μου βιώματα, στην προσωπική μου πληρωμή σ’ ένα κόσμο ερειπωμένο, που όμως δεν ήθελε να είναι ερειπωμένος κι έφεγγε.

»Αυτό με διαχώρισε από τους άλλους μουσικούς, που γύρευαν μεγαλύτερες βεβαιότητες και πιο αντικειμενικές και θεωρούσαν ότι τα μουσικά σχήματα της παράδοσης (λαϊκοί ρυθμοί, λαϊκοί μελωδικοί δρόμοι) αποτελούν σίγουρη βάση για νέα τραγούδια.

»Εγώ όμως αυτά τα σχήματα τα έβλεπα σαν τυμπανιαία πτώματα, ασήκωτα για ζωντανό συνθέτη και έφτυνα και κλεινόμουν στο καμαράκι μου. Χρειάστηκα δέκα χρόνια για να καταλάβω ότι δεν έπρεπε να συγχέω τις παραδοσιακές μουσικές μορφές με τη δημιουργική δύναμη που τις έθρεψε.

»Και τότε κατάλαβα ποια η παράδοση και ποιο το αντίθετό της. Ορίστε, είναι η επανάσταση. Γιατί η παράδοση είναι η ίδια η δημιουργία και λειτουργεί μέσα από ένα συνεχές μακελειό, μια συνεχή επανάσταση. Αλλά και η επανάσταση δεν λειτουργεί καλά παρά μόνο μέσα απ’ τους άξονες της παράδοσης. Είμαστε χαμένοι λέω, αν δεν επαναστατήσουμε. Κι ακόμα χειρότερα αν δεν παραδοθούμε».

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Τράπεζες
Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Άρθουρ Μίλερ: H αμερικανική τραγωδία
Ο Αμερικανός Ίψεν 17.10.25

Άρθουρ Μίλερ: Δράματα ιδεών

Στην Ελλάδα το έργο του ευδοκίμησε, παίχτηκε και επηρέασε τρεις γενιές

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τσε Γκεβάρα: Η ιστορία ενός παγκόσμιου συμβόλου
Ιστορικό Αρχείο 09.10.25

H ιστορία του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Οι ρίζες του, η δράση του και τα χαρακτηρίστικα της προσωπικότητάς του, που έκαναν τον Τσε Γκεβάρα παγκόσμιο είδωλο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»
Champions League 21.10.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19.45) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους»

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» – Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα
Διπλή δολοφονία 21.10.25

«Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» - Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα

Τα νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Kαθοριστικά θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά κινητά

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου

Μόνιμη απαγόρευση συναθροίσεων στον ιστορικό χώρο μπροστά στη Βουλή. Ιδιώνυμο αδίκημα και ανάθεση αρμοδιότητας στο ΥΠΕΘΑ μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Απευθύνεται στους «νοκοκυραίους» και πετάει το μπαλάκι στον Ν. Δένδια το Μαξίμου. Η παρουσία Μητσοτάκη σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση
Αναζητώντας ρόλο 21.10.25

Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση

Η ΕΕ επιδιώκει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην ίδρυση Κράτους της Παλαιστίνης και να συμμετάσχει στην αποκατάσταση της ζωής των κατοίκων στη Γάζα και την ανοικοδόμηση. Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»

Εφαρμόζοντας την σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, ο Θάνος Πλεύρης, με εγκύκλιο δίνει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διανέμουν στους μετανάστες ένα έντυπο γεμάτο απειλές προκειμένου να «πειστούν» να φύγουν από την χώρα

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο