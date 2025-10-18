Διονύσης Σαββόπουλος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Έλληνας τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός, Διονύσης Σαββόπουλος.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, μετά την πρόσφατη επιβάρρυνση της υγείας του.
Θετικά μηνύματα έρχονται από το ιδιωτικό θεραπευτήριο
Όπως μετέδωσε η εκπομπή της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5», η κατάσταση του σπουδαίου τραγουδοποιού είναι σταθερή και παρουσιάζει βελτίωση, ενώ ο ίδιος ανταποκρίνεται θετικά στην αγωγή που του χορηγείται.
Οι δικοί του άνθρωποι εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του και εκφράζουν την ελπίδα πως ο αγαπημένος δημιουργός θα πάρει εξιτήριο μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα επιστρέψει σύντομα στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Διονύσης Σαββόπουλος: Τα προβλήματα με την υγεία του που τον ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια
Η περιπέτειά του ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, όταν, αμέσως μετά το τέλος των εμφανίσεών του στο «Άλσος», διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα. Ο ίδιος είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη διάγνωση που τον αιφνιδίασε, αλλά και τον κινητοποίησε:
«Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά».
