Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος
Η κατάσταση της υγείας του γνωστού τραγουδοποιού επιδεινώθηκε και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του.
Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Διονύσης Σαββόπουλος.
Όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον του γνωστού τραγουδοποιού, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του κρίθηκε σκόπιμη η νοσηλεία του.
Σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον του Διονύση Σαββόπουλου, η εξέλιξη της υγείας του είναι καλή και αναμένεται να λάβει εξιτήριο την επόμενη εβδομάδα, επιστρέφοντας στις καθημερινές δραστηριότητές του.
Η μάχη με τον καρκίνο
Υπενθυμίζεται ότι ο «Νιόνιος» του ελληνικού πενταγράμμου πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.
Τότε, ο Διονύσης Σαββόπουλος εμφανιζόταν στο «Άλσος» και όταν οι παραστάσεις τελείωσαν, έμαθε τη διάγνωση των γιατρών: καρκίνος στον πνεύμονα.
«Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά.
Όλο γκούχου – γκούχου ήμουν το τελευταίο διάστημα, πάνω από 50 χρόνια καπνίζω, και σας το λέω αυτό για προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν – ο μη γένοιτο – σας συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, κι έχει ο Θεός.
Μου αφαίρεσαν μισό πνευμόνι κι ύστερα μπήκα σε κάποιες θεραπείες, που όσο να ’ναι έχουν τις παρενέργειές τους. Κόπωση βασικά. Μια αίσθηση μεγάλη αδυναμία», γράφει στην αυτοβιογραφία του ο Διονύσης Σαββόπουλος.
