Απόπειρα εμπρησμού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ρόδου – Συνελήφθη 37χρονος
Άνδρας με βενζίνη και μαχαίρι στο Αστυνομικό Μέγαρο Ρόδου.
- Η ΔΟΕ καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό - «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»
- Καταγγελία για βιασμό 45χρονης Βρετανίδας σε ξενοδοχείο
- «Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, μετά από επικίνδυνο περιστατικό στο Αστυνομικό Μέγαρο του νησιού.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας, κατά την είσοδό του στο κτίριο, προκάλεσε ανάφλεξη σε πλαστική τσάντα που κρατούσε, η οποία περιείχε δοχείο με καύσιμη ύλη και συγκεκριμένα βενζίνη.
Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, τον ακινητοποίησαν και απέτρεψαν την εκδήλωση πυρκαγιάς, αποφεύγοντας έτσι σοβαρότερο περιστατικό.
Κατά την έρευνα, κατασχέθηκε το δοχείο με το καύσιμο υλικό, καθώς και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος.
Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.
- Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
- Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
- Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
- Σεισμός στο Λασίθι
- Παναθηναϊκός: Η άφιξη Μπενίτεθ… τελείωσε τον Παπαδημητρίου
- Βατικανό: Ποιος είναι ο πρώην σατανιστής που ανακηρύχθηκε άγιος από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις