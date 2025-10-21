Απόπειρα εμπρησμού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ρόδου – Συνελήφθη 37χρονος

Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, μετά από επικίνδυνο περιστατικό στο Αστυνομικό Μέγαρο του νησιού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας, κατά την είσοδό του στο κτίριο, προκάλεσε ανάφλεξη σε πλαστική τσάντα που κρατούσε, η οποία περιείχε δοχείο με καύσιμη ύλη και συγκεκριμένα βενζίνη.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, τον ακινητοποίησαν και απέτρεψαν την εκδήλωση πυρκαγιάς, αποφεύγοντας έτσι σοβαρότερο περιστατικό.

Κατά την έρευνα, κατασχέθηκε το δοχείο με το καύσιμο υλικό, καθώς και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.