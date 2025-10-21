newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
21.10.2025 | 17:20
Σεισμός στο Λασίθι
Απόπειρα εμπρησμού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ρόδου – Συνελήφθη 37χρονος
21 Οκτωβρίου 2025 | 16:12

Απόπειρα εμπρησμού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ρόδου – Συνελήφθη 37χρονος

Άνδρας με βενζίνη και μαχαίρι στο Αστυνομικό Μέγαρο Ρόδου.

Σύνταξη
Spotlight

Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, μετά από επικίνδυνο περιστατικό στο Αστυνομικό Μέγαρο του νησιού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας, κατά την είσοδό του στο κτίριο, προκάλεσε ανάφλεξη σε πλαστική τσάντα που κρατούσε, η οποία περιείχε δοχείο με καύσιμη ύλη και συγκεκριμένα βενζίνη.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, τον ακινητοποίησαν και απέτρεψαν την εκδήλωση πυρκαγιάς, αποφεύγοντας έτσι σοβαρότερο περιστατικό.

Κατά την έρευνα, κατασχέθηκε το δοχείο με το καύσιμο υλικό, καθώς και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Business
ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

Economy
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα μανταλάκια οι φορείς δημοσίου που καθυστερούν πληρωμές

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα μανταλάκια οι φορείς δημοσίου που καθυστερούν πληρωμές

Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
21.10.25

Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του

Ο 18χρονος αν και έμενε με τον πατέρα του, τις τελευταίες ημέρες είχε πάει στο σπίτι της 54χρονης μητέρας του - Μετά το έγκλημα κάλεσε την αστυνομία και περίμενε στο σπίτι στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Αύξηση των χωρισμών στην Ελλάδα – Τι λέει όμως ο Αμερικανός «Χάρος» των διαζυγίων;
21.10.25

Αύξηση των χωρισμών στην Ελλάδα – Τι λέει όμως ο Αμερικανός «Χάρος» των διαζυγίων;

Ενώ ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων αποφασίζουν να διαλύσουν τα δεσμά του γάμου, ο δικηγόρος Τζέημς Σέξτον το «αλυσοπρίονο» αναρίθμητων ζευγαριών στις ΗΠΑ έχει τη δική του προσέγγιση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καταγγελία Ασλανίδη: Μας απειλούν με προσαγωγές, αν δεν αιτιολογήσουμε την εκταφή των παιδιών μας
21.10.25

Καταγγελία Ασλανίδη: Μας απειλούν με προσαγωγές, αν δεν αιτιολογήσουμε την εκταφή των παιδιών μας

Οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη έλαβαν κλήση να καταθέσουν για τους λόγους εκταφής. «Είναι δυνατόν να τίθεται τέτοιο ερώτημα σε ένα γονιό, μετά από 2,5 χρόνια που ψάχνει την αλήθεια;», αναρωτιέται ο Παύλος Ασλανίδης

Σύνταξη
ΔΟΕ: Καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό – «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»
21.10.25

Η ΔΟΕ καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό - «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) καταγγέλλει ότι Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου χτύπησε εκπαιδευτικό, κάνοντας μνεία και σε άλλα περιστατικά που εγείρουν ανησυχία

Σύνταξη
Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις
21.10.25

Μόνο 10% των ανελκυστήρων έχει απογραφεί - Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή των ασανσέρ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων

Σύνταξη
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
21.10.25

Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του

Ο 18χρονος αν και έμενε με τον πατέρα του, τις τελευταίες ημέρες είχε πάει στο σπίτι της 54χρονης μητέρας του - Μετά το έγκλημα κάλεσε την αστυνομία και περίμενε στο σπίτι στα Τρίκαλα

Σύνταξη
H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη
21.10.25

H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη

Τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι των σπιτιών στην Πομπηία χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο
21.10.25

Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο

Ολοκληρώνονται όπως φαίνεται οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του νέου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνης.

Σύνταξη
Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου
21.10.25

Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, συμφωνήθηκε στην συνάντηση του δημάρχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αύξηση των χωρισμών στην Ελλάδα – Τι λέει όμως ο Αμερικανός «Χάρος» των διαζυγίων;
21.10.25

Αύξηση των χωρισμών στην Ελλάδα – Τι λέει όμως ο Αμερικανός «Χάρος» των διαζυγίων;

Ενώ ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων αποφασίζουν να διαλύσουν τα δεσμά του γάμου, ο δικηγόρος Τζέημς Σέξτον το «αλυσοπρίονο» αναρίθμητων ζευγαριών στις ΗΠΑ έχει τη δική του προσέγγιση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό
21.10.25

Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό

Οι αντάρτες της M23 του Κονγκό, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, πραγματοποίησαν φέτος μια αστραπιαία επίθεση που τους επέτρεψε να καταλάβουν περισσότερο έδαφος από ποτέ

Σύνταξη
Καταγγελία Ασλανίδη: Μας απειλούν με προσαγωγές, αν δεν αιτιολογήσουμε την εκταφή των παιδιών μας
21.10.25

Καταγγελία Ασλανίδη: Μας απειλούν με προσαγωγές, αν δεν αιτιολογήσουμε την εκταφή των παιδιών μας

Οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη έλαβαν κλήση να καταθέσουν για τους λόγους εκταφής. «Είναι δυνατόν να τίθεται τέτοιο ερώτημα σε ένα γονιό, μετά από 2,5 χρόνια που ψάχνει την αλήθεια;», αναρωτιέται ο Παύλος Ασλανίδης

Σύνταξη
Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ
21.10.25

Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ

Το ναυτιλιακό consortium του MIT με ιδρυτικά μέλη τις Capital Clean Energy Carriers Corp., HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, American Bureau of Shipping (ABS) και Delos Navigation LTD, εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο για την ασφαλή πρόωση με πυρηνική ενέργεια των εμπορικών πλοίων

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
