Άγιος Παντελεήμονας: 35χρονος προσπάθησε να αποδράσει από αστυνομικό τμήμα – Έσπασε τον αστράγαλο αστυνομικού
Απόπειρα απόδρασης από αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονα
Να αποδράσει μέσα από το Αστυνομικό Τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονα προσπάθησε ένας 35χρονος, ο οποίος στην απόπειρά του να διαφύγει τραυμάτισε έναν αστυνομικό.
Όπως έγινε γνωστός ο επίδοξος δραπέτης είναι ένας 35χρονος Ρομά που έχει αρκετές καταδικαστικές αποφάσεις για διάφορα αδικήματα, όπως ληστείες, διαρρήξεις, κλοπές και ναρκωτικά. Για όλες τις αποφάσεις έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ανάμεσα στους οποίους είναι να δηλώνει παρουσία στο τμήμα της περιοχής του, όρο όμως που συχνά παραβιάζει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός ήταν ο λόγος που οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος θα προχωρούσαν στη σύλληψή του.
Μόλις εκείνος το αντιλήφθηκε, επιχείρησε να διαφύγει. Μάλιστα, στην προσπάθειά του, πήδηξε επάνω στο πόδι ενός αστυνομικού, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στον αστράγαλο. Το περιστατικό καταγράφηκε από το σύστημα κλειστού κυκλώματος του αστυνομικού Τμήματος.
