Απόπειρα απόδρασης στις φυλακές Μαλανδρίνου – Κρατούμενος επιχείρησε να πηδήξει τον μαντρότοιχο
Οι κινήσεις του κρατούμενου από τη Σομαλία έγιναν αντιληπτές από τον σκοπό και σήμανε συναγερμός στις φυλακές Μαλαδρίνου
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις φυλακές Μαλανδρίνου όταν ένας κρατούμενος αποπειράθηκε να δραπετεύσει.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αντιλήφθηκαν τις κινήσεις του και το επεισόδιο έληξε.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για κρατούμενο από τη Σομαλία που εκτίει ποινή φυλάκισης για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.
Κατά τη διάρκεια του προαυλισμού ο κρατούμενος επιχείρησε να πηδήξει τον μαντρότοιχο των φυλακών. Όταν έγινε αντιληπτός από τον σκοπό σήμανε συναγερμός και όλοι οι κρατούμενοι επέστρεψαν στα κελιά τους όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Παράλληλα ενημερώθηκε και η Αστυνομία χωρίς να χρειαστεί να επέμβει αφού το επεισόδιο έληξε άμεσα.
Οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν έρευνα για την υπόθεση.
