19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 02:00

Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο

«Θα πάμε στο Σαν Φρανσίσκο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν η καλιφορνέζικη πόλη θα είναι η επόμενη στη λίστα του για την αποστολή της Εθνοφρουράς.

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να στείλει στρατό – μονάδες της Εθνοφρουράς – στο Σαν Φρανσίσκο, όπως διέταξε και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του η οποία μεταδόθηκε χθες Κυριακή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mike Blake, επάνω, μέλη της Εθνοφρουράς στο Λος Αντζελες).

«Θα πάμε στο Σαν Φρανσίσκο», δήλωσε ο μεγιστάνας σε δημοσιογράφο του Fox News όταν ρωτήθηκε αν η καλιφορνέζικη πόλη θα είναι η επόμενη στη λίστα του.

«Μην ξεχνάτε, μπορώ να χρησιμοποιήσω τον νόμο περί Ανταρσίας», απείλησε ο Τραμπ

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τον στρατό στο Λος Αντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, παρά τη θέση των δημοκρατικών τοπικών αιρετών, προκειμένου, κατ’ αυτόν, να παταχτεί η παράνομη μετανάστευση και η εγκληματικότητα. Οι ενέργειές του επικρίνονται έντονα από την αντιπολίτευση.

Η ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο και στο Πόρτλαντ ανεστάλη λόγω αποφάσεων δικαστών, που αποφάνθηκαν πως δεν υπήρχαν αξιόπιστες αποδείξεις που να δικαιολογούν τέτοιο μέτρο.

«Η διαφορά (σ.σ. με το Σικάγο) είναι πως στο Σαν Φρανσίσκο μας θέλουν», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χθες, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού της πληροφορικής Salesforce, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ο Μαρκ Μπένιοφ, δήλωσε πρόσφατα πως θεωρεί ότι θα έπρεπε να αναπτυχθεί ο στρατός στην πόλη, όμως ο δημοκρατικός δήμαρχος Ντέιβιντ Λούρι και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο.

Εναντίον αμερικανών πολιτών

Εκτοτε, ο Μαρκ Μπένιοφ ανακάλεσε και ζήτησε συγγνώμη. Ο πρόεδρος Τραμπ εξάλλου επανέλαβε χθες την απειλή του να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να συνεχίζει την ανάπτυξη στρατού, που επικρίνεται από την αντιπολίτευση και οργανώσεις υπεράσπισης των αστικών, πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Μην ξεχνάτε, μπορώ να χρησιμοποιήσω τον νόμο περί Ανταρσίας», είπε ακόμη, αναφερόμενος σε πακέτο νομοθετημάτων που ανάγονται στο μακρινό παρελθόν και προβλέπουν την επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων εναντίον αμερικανών πολιτών.

Η Εθνοφρουρά, σώμα εφεδρείας, εκπαιδεύονται και μπορούν να αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καθώς και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε απευθυνόμενος σε ακροατήριο αποτελούμενο από ανώτατους αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πως «ορισμένες από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις» θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως «πεδίο εκπαίδευσης» για στρατιωτικούς.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street
Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

World
Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας
Και νέα προειδοποίηση 19.10.25

Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας

Οι IDF θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και θα ανταποκριθούν σθεναρά σε οποιαδήποτε παραβίασή της, λένε οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες
Ήταν στην ίδια αίθουσα 19.10.25 Upd: 22:37

Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες

Το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα όπου έλαβε χώρα η κλοπή στο Λούβρο, δεν έγινε στόχος των δραστών. Η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 19.10.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO» σε ένα νέο, «σοκαριστικό» ντοκιμαντέρ, στο οποίο υποστηρίζεται πως έρευνα αποκαλύπτει 80ετή συγκάλυψη εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύνταξη
Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού
Κόσμος 19.10.25

Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
Σε τεντωμένο σκοινί 19.10.25 Upd: 20:30

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»
Βιρτζίνια 19.10.25

Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»

Μασκοφόροι με στολές Halloween καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια έξω από το σπίτι της, απειλώντας και λέγοντας: «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης».

Σύνταξη
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Δώδεκα προγράμματα σπουδών σε εκκρεμότητα μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομικές σχολές
ΕΘΑΑΕ 19.10.25

Δώδεκα προγράμματα σπουδών στα ιδιωτικά ΑΕΙ σε εκκρεμότητα - Εκτός σε πρώτη φάση «βαριές» σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 16 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δώδεκα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές και μία ιατρική.

Σύνταξη
Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA

Η θέση της ΕΠΟ «ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους» δείχνουν τις επόμενες ενέργειες

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή
Super League 19.10.25

Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή στον Παναθηναϊκό

Οπαδοί και ιδιοκτησία της Φιορεντίνα αμφισβητούν έντονα τον Ντανιέλε Πράντε και αυτός σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Μπαλντίνι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
