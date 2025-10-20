Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε από τη Χαμάς μέσω του Ερυθρού Σταυρού μια ακόμη σορό ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας. Την ανακοίνωση έκανε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ «παρέλαβε μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το φέρετρο ενός αγνοούμενου ομήρου το οποίο παραδόθηκε στον στρατό και στη Σιν Μπετ (την ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας) στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Διευκρινίζεται επίσης ότι η σορός αναμένεται στη συνέχεια να μεταφερθεί στο Ισραήλ και από εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την αναγνώρισή της.

Αυτή είναι η 13η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει δεσμευθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας να επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα συνολικά 28 ομήρων, που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα στη διάρκεια του πολέμου. Απομένει να παραδοθούν ακόμη 15 σοροί. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Χαμάς, η ανάσυρσή τους από τα ερείπια στη Γάζα είναι δύσκολη και επίπονη, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή μέσα.