Τον θάνατό του σκηνοθέτησε ένας 74χρονος στην Ινδία, επειδή ήθελε, όπως είπε εκ των υστέρων, να δει ποιος θα πάει στην κηδεία του και πόσο τον αγαπούν και τον σέβονται οι άνθρωποι.

Έτσι αποφάσισε να οργανώσει μια ψεύτικη κηδεία, με το νεκρικό φορείο που χρησιμοποιούν στις ινδουιστικές τελετές, πομπή και τα συναφή. Αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, σηκώθηκε όρθιος αφήνοντας άπαντες άφωνους.

Ο 74χρονος Μόχαν Λαλ είναι βετεράνος της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας από το Κόντσι του κρατιδίου Μπιχάρ. Για να γίνει πιστευτό το κόλπο του, κανόνισε κάποιοι συγγενείς του να μεταφέρουν το σώμα του στον χώρο αποτέφρωσης πάνω σε στολισμένο φορείο, ακολουθώντας όλα τα τελετουργικά μεταξύ των οποίων και η μουσική υπόκρουση.

Μετά την κηδεία ο Μόχαν Λαλ έστησε… γλέντι ζητώντας από τους συγχωριανούς τους να τον συγχωρέσουν για την αναστάτωση

Bihar Man Holds Mock Funeral, Says «Wanted To See People’s Affection» https://t.co/Nysr9kEu4I pic.twitter.com/dukK0aPKhf — NDTV (@ndtv) October 14, 2025

Ινδία: Εκατοντάδες στην ψεύτικη κηδεία

Η είδηση του θανάτου του διαδόθηκε αστραπιαία και εκατοντάδες χωριανοί συγκεντρώθηκαν για την πομπή. Συμμετείχαν σε όλες τις παραδοσιακές τελετές αλλά τα πάντα ανατράπηκαν μόλις ο 74χρονος σηκώθηκε απ’ το νεκρικό φορείο και αποκαλύφθηκε.

Αφού έγινε η αποκάλυψη ότι ο 74χρονος έχαιρε άκρας υγείας και οι συγχωριανοί του ξεπέρασαν το πρώτο σοκ, κάηκε ένα συμβολικό ομοίωμα και ακολούθησε κοινό γεύμα.

«Μετά τον θάνατο, οι άνθρωποι μεταφέρουν το φορείο αλλά εγώ ήθελα να το δω με τα μάτια μου για να μάθω πόσο σεβασμό και αγάπη μου έχουν», είπε ο ίδιος σύμφωνα με το NDtv.