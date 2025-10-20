Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αποτελέσματα και βαθμολογίες σε Premier League, Bundesliga, La Liga και Serie A.
Γκολ και θέαμα στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τους λάτρεις της στρογγυλής θεάς να απολαμβάνουν σπουδαίες αναμετρήσεις.
Στην Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε το ντέρμπι με την Λίβερπουλ, επικρατώντας στο Άνφιλντ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Διπλό της Άστον Βίλα στο Λονδίνο απέναντι στην Τότεναμ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)
H Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-0 της Έβερτον (δείτε εδώ τα highlights).
Η Άρσεναλ κέρδισε στην έδρα της Φούλαμ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Τσέλσι νίκησε με 3-0 την Νότιγχαμ Φόρεστ (δείτε εδώ τα highlights).
Ματσάρα ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Μπόρνμουθ, με τις δύο ομάδες να έρχονται 3-3 (δείτε εδώ τα highlights).
Τρίποντο για την Μπέρνλι κόντρα στην Λιντς με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπράιτον έκανε την έκπληξη κόντρα στην Νιουκάστλ (2-0, δείτε εδώ τα highlights)
Εντός έδρας νίκη για την Σάντερλαντ κόντρα στην Γουλβς με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (20/10) με το Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00).
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Premier League
Σάββατο 18/10
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3
Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3
Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0
Μπέρνλι-Λιντς 2-0
Μπράιτον-Νιουκάστλ 2-1
Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0
Φούλαμ-Άρσεναλ 0-1
Κυριακή 19/10
Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2
Δευτέρα 20/10
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική:
24/10 22:00 Λιντς – Γουέστ Χαμ
25/10 17:00 Τσέλσι – Σάντερλαντ
25/10 17:00 Νιούκαστλ – Φούλαμ
25/10 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
25/10 22:00 Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
26/10 16:00 Γουλβς – Μπέρνλι
26/10 16:00 Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας
26/10 16:00 Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι
26/10 16:00 Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ
26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ
Στην Bundesliga, χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άιντραχτ, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2 (δείτε εδώ τα highlights)
Άνετο διπλό της Χοφενχάιμ στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights)
H Μπάγερν πήρε το ντέρμπι με την Ντόρτμουντ και έκανε το 7Χ7 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Λεβερκούζεν μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, επικράτησε εκτός έδρας της Μάιντς με 4-3 (δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας νίκη για την Λειψία απέναντι στο Αμβούργο με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό για την Στουτγκάρδη στην έδρα της Βόλφσμπουργκ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Ισόπαλο 2-2 έληξε το Χάιντενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης (δείτε εδώ τα highlights).
Οπως και το Κολωνία – Άουγκσμπουργκ (1-1, δείτε εδώ τα highlights)
Η Ουνιόν Βερολίνου νίκησε με 3-1 την Γκλάντμπαχ (δείτε εδώ τα highlights)
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 17/10
Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ 3-1
Σάββατο, 18/10
Μάιντς-Λεβερκούζεν 3-4
Λειψία-Αμβούργο 2-1
Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη 0-3
Χάιντενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης 2-2
Κολωνία-Άουγκσμπουργκ 1-1
Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-1
Κυριακή, 19/10
Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-2
Ζανκτ Πάουλι-Χόφενχαϊμ 0-3
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (8η):
Παρασκευή, 24/10
Βέρντερ Βρέμης-Ουνιόν Βερολίνου (21:30)
Σάββατο, 25/10
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Λειψία (16:30)
Χόφενχαϊμ-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Ντόρτμουντ-Κολωνία (19:30)
Κυριακή, 26/10
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ (16:30)
Στουτγκάρδη-Μάιντς (18:30).
Στην Primera Division, η Ρεάλ κέρδισε δύσκολα με 1-0 στην έδρα της Χετάφε (δείτε εδώ τα highlights)
Έλτσε και Αθλέτικ Μπιλμπάο έμειναν στο 0-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Ισόπαλο ολοκληρώθηκε και το Θέλτα – Σοσιεδάδ (1-1, δείτε εδώ τα highlights)
Διπλό της Ράγιο Βαγιεκάνο στην έδρα της Λεβάντε με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights)
H Μπαρτσελόνα κέρδισε δύσκολα την Τζιρόνα με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Ατλέτικο Μαδρίτης δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε με 1-0 Οσασούνα (δείτε εδώ τα highlights)
Χορταστική ισοπαλία στο Βιγιαρεάλ – Μπέτις, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Μαγιόρκα έκανε την έκπληξη και επικράτησε εκτός έδρας της Σεβίλλης με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Στο χθεσινό παιχνίδι, η Εσπανιόλ νίκησε στην έδρα της Οβιέδο με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (20/10) με το Αλαβές-Βαλένθια (22:00).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 17/10
Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2
Σάββατο 18/10
Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις 2-2
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0
Κυριακή 19/10
Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1
Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο 0-3
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Δευτέρα 20/10
Αλαβές-Βαλένθια (22:00)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της La Liga
Σοσιεδάδ – Σεβίλλη
Ζιρόνα – Ρεάλ Οβιέδο
Εσπανιόλ – Έλτσε
Μπιλμπάο – Χετάφε
Βαλένθια – Βιγιαρεάλ
Μαγιόρκα – Λεβάντε
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Οσασούνα – Θέλτα
Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές
Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης
Στη Serie A, η Μίλαν επικράτησε με ανατροπή της Φιορεντίνα με 2-1.
Η Κόμο με σπουδαία εμφάνιση κέρδισε την Γιουβέντους με 2-0.
Διπλό για την Μπολόνια στην έδρα της Κάλιαρι με 2-0.
Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Τζένοα – Πάρμα.
Στο μηδέν… κόλλησαν επίσης οι Αταλάντα και Λάτσιο (0-0).
Η Ίντερ επικράτησε στο ντέρμπι της αγωνιστικής της Ρόμα με 1-0.
Η Τορίνο έκανε την έκπληξη απέναντι στη Νάπολι και επικράτησε με 1-0.
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Λέτσε – Σασουόλο (0-0).
Οπως και το Πίζα – Βερόνα (0-0).
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (20/10) με το Κρεμονέζε – Ουντινέζε (21:45).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη Serie A:
Λέτσε – Σασουόλο 0-0
Πίζα – Βερόνα 0-0
Τορίνο – Νάπολι 1-0
Ρόμα – Ίντερ 0-1
Κόμο – Γιουβέντους 2-0
Κάλιαρι – Μπολόνια 0-2
Τζένοα – Πάρμα 0-0
Αταλάντα – Λάτσιο 0-0
Μίλαν – Φιορεντίνα 2-1
20/10, 21:45 Κρεμονέζε – Ουντινέζε
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
Μίλαν – Πίζα
Πάρμα – Κόμο
Ουντινέζε – Λέτσε
Νάπολι – Ίντερ
Κρεμονέζε – Αταλάντα
Τορίνο – Τζένοα
Σασουόλο – Ρόμα
Βερόνα – Κάλιαρι
Φιορεντίνα – Μπολόνια
Λάτσιο – Γιουβέντους
