Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
Όλα τα γκολ της 7ης αγωνιστικής της Super League (vid)
Ποδόσφαιρο 19 Οκτωβρίου 2025 | 23:47

Όλα τα γκολ της 7ης αγωνιστικής της Super League (vid)

Δείτε βίντεο με όλα τα γκολ που σημειώθηκαν κατά την 7η αγωνιστική της Super League, καθώς επίσης και τα καλύτερα στιγμιότυπα.

Spotlight

Δράση στη Super League είχαμε και πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο (18-19/10) μετά τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων, με τη διεξαγωγή της 7ης αγωνιστικής. Δείτε τα γκολ και τα highlights από τις επτά αναμετρήσεις.

Η «αυλαία» άνοιξε το Σάββατο (18/10) με τη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 μέσα στην AEL FC ARENA επί της ΑΕΛ, χάρη σε δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Στη συνέχεια είχαμε την «χορταστική» ισοπαλία 2-2 στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Λεβαδειακό, με τους γπεδούχους να προηγούνται με 2-0, αλλά τους φιλοξενούμενους να απαντούν ισάριθμες.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου έκλεισε με το παιχνίδι του Αγρινίου, στο οποίο ο Παναιτωλικός ήταν εντυπωσιακός, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ με 4-2.

Την Κυριακή (19/10) είχαμε τα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής, εκ των οποίων τα δύο ντέρμπι.

Αρχικά στην Τρίπολη, ο Αστέρας προηγήθηκε, όμως η Κηφισιά είχε την τελευταία «λέξη», αποσπώντας ισοπαλία με 2-2.

Λίγο αργότερα ο Βόλος ΝΠΣ επικρατούσε του Πανσερραϊκού στο Πανθεσσαλικό με 2-1.

Από εκεί και πέρα, στο πρώτο χρονικά ντέρμπι που έγινε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 3′ με τον Σφιντέρσκι, ωστόσο ο Άρης ισοφάρισε στο 75΄ με τον Δώνη με το 1-1 να παραμένει ως το τέλος.

Στο δεύτερο ντέρμπι που έγινε τελευταίο χρονικά, ο ΠΑΟΚ πέρασε με επιβλητικό τρόπο από τη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΚ, έχοντας σκόρερ τους Μπάμπα και Κωνσταντέλια.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 18/10

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2
Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19/10
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2
Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός 2-1
Άρης – Παναθηναϊκός 1-1
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League

Η επόμενη αγωνιστική (8η)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ (7.30μμ)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 26 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – Βόλος (7.30μμ)
Ολυμπιακός – ΑΕΚ (9μμ)

