Όλα τα γκολ της 7ης αγωνιστικής της Super League (vid)

Δράση στη Super League είχαμε και πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο (18-19/10) μετά τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων, με τη διεξαγωγή της 7ης αγωνιστικής. Δείτε τα γκολ και τα highlights από τις επτά αναμετρήσεις.

Η «αυλαία» άνοιξε το Σάββατο (18/10) με τη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 μέσα στην AEL FC ARENA επί της ΑΕΛ, χάρη σε δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Στη συνέχεια είχαμε την «χορταστική» ισοπαλία 2-2 στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Λεβαδειακό, με τους γπεδούχους να προηγούνται με 2-0, αλλά τους φιλοξενούμενους να απαντούν ισάριθμες.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου έκλεισε με το παιχνίδι του Αγρινίου, στο οποίο ο Παναιτωλικός ήταν εντυπωσιακός, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ με 4-2.

Την Κυριακή (19/10) είχαμε τα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής, εκ των οποίων τα δύο ντέρμπι.

Αρχικά στην Τρίπολη, ο Αστέρας προηγήθηκε, όμως η Κηφισιά είχε την τελευταία «λέξη», αποσπώντας ισοπαλία με 2-2.

Λίγο αργότερα ο Βόλος ΝΠΣ επικρατούσε του Πανσερραϊκού στο Πανθεσσαλικό με 2-1.

Από εκεί και πέρα, στο πρώτο χρονικά ντέρμπι που έγινε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 3′ με τον Σφιντέρσκι, ωστόσο ο Άρης ισοφάρισε στο 75΄ με τον Δώνη με το 1-1 να παραμένει ως το τέλος.

Στο δεύτερο ντέρμπι που έγινε τελευταίο χρονικά, ο ΠΑΟΚ πέρασε με επιβλητικό τρόπο από τη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΚ, έχοντας σκόρερ τους Μπάμπα και Κωνσταντέλια.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 18/10

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19/10

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2

Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός 2-1

Άρης – Παναθηναϊκός 1-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League

Η επόμενη αγωνιστική (8η)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ (7.30μμ)

ΟΦΗ – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Βόλος (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (9μμ)