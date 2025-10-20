«Ανάσα» 100 ευρώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους της Πάρου
Οικονομική ενίσχυση προς τους υπαλλήλους του Δήμου Πάρου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες στεγαστικές δαπάνες. Η απόφαση προβλέπει μηνιαία παροχή 100 ευρώ.
- Οι ΗΠΑ κατηγορούμενες ότι επιχείρησαν να χακάρουν την επίσημη κινεζική ώρα
- Δικαστική απόφαση ίσως φέρνει το τέλος του αμαρτωλού Pegasus
- Μάχη για τη ζωή του δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με τη μητέρα του
- Ζαλίζουν οι τιμές στα νεόδμητα στα νότια προάστια - Πάνω από 6.600 ευρώ/τ.μ. στη Γλυφάδα
- Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
- Στέγη σε κρίση: Η μεγάλη ανησυχία των ευρωπαϊκών δήμων για το αυξανόμενο κόστος στέγασης
- Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
- Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
- Βίντεο: Παράσιτο εκμεταλλεύεται τον στατικό ηλεκτρισμό για να πηδά στα θύματά του σαν πύραυλος
- The Chase: Στην κορυφή της τηλεθέασης την εβδομάδα 13 – 19 Οκτωβρίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις