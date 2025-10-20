«Ανάσα» 100 ευρώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους της Πάρου

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου στις 15 Οκτωβρίου 2025, εγκρίθηκε η χορήγηση μηνιαίας χρηματικής παροχής ύψους 100 ευρώ σε υπαλλήλους του Δήμου με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Πάρου, η ενίσχυση, που βασίζεται στο άρθρο 88 του Ν. 5003/2022, αφορά εργαζόμενους οι οποίοι μισθώνουν κύρια οικογενειακή κατοικία με ενοίκιο άνω των 300 ευρώ — μια απόφαση που έρχεται να απαντήσει στις αυξανόμενες στεγαστικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο νησί.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και η διαδικασία υποβολής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για τελική έγκριση.

Αυξημένο κόστος ζωής

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς ανέφερε:

«Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μηνιαία ενίσχυση 100 ευρώ σε δημοτικούς υπαλλήλους αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Πάρου για την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων μας, οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στην εύρυθμη λειτουργία του νησιού και δεν διαθέτουν κύρια κατοικία στην Πάρο. Με το μηνιαίο αυτό βοήθημα, επιδιώκουμε να μειώσουμε το βάρος που προκαλούν τα υψηλά ενοίκια και το αυξημένο κόστος ζωής.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Πάρου έχει ήδη πάρει ανάλογη απόφαση για την καταβολή επιδόματος για στέγαση και σίτιση των αγροτικών και επικουρικών ιατρών ειδικότητας, που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας του νησιού μας. Η πρόθεσή μας είναι να επεκταθεί αυτή η ενίσχυση στο μέλλον και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα, όπως οι ένστολοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επίσης αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών διαβίωσης στο νησί μας».