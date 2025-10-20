Ο αιμοδιψής βιαστής «γνωστός Πρωθυπουργός» και ο σωτήρας Τραμπ: Νέες αποκαλύψεις στο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ, ένα από τα πιο γνωστά θύματα του χρηματιστή και καταδικασμένου για εμπορία ανθρώπων Τζέφρι Επστάιν, περιγράφει στην αυτοβιογραφία της μια σειρά από φρικιαστικές επιθέσεις, ανάμεσά τους και από έναν «γνωστό πρωθυπουργό» τον οποίο δεν κατονομάζει, λέγοντας ότι τον φοβάται ακόμη και μετά τον θάνατό της.

Σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε η New York Post, η Τζουφρέ γράφει πως ο άνδρας αυτός τη βίασε και τη βασάνισε με πρωτοφανή αγριότητα, ενώ ο Επστάιν όχι μόνο δεν τη βοήθησε, αλλά της απάντησε ψυχρά ότι «αυτό είναι απλώς μέρος της δουλειάς».

Στο βιβλίο της, Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice , περιγράφει ότι μετά την επίθεση συνειδητοποίησε την πλήρη αδιαφορία του Επστάιν: «Ο Επστάιν νοιαζόταν μόνο για τον Επστάιν», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Έβρισκε ευχαρίστηση στο να με βλέπει να φοβάμαι για τη ζωή μου»

«Ο Πρωθυπουργός»

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ αναφέρεται στον άνδρα μόνο ως «ο Πρωθυπουργός», εξηγώντας ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει το όνομά του επειδή φοβάται πως «θα προσπαθήσει να της κάνει κακό».

Στο παρελθόν, ωστόσο, είχε κατονομάσει σε δικαστικά έγγραφα τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, ως έναν από τους ισχυρούς άνδρες που τη βίασαν — κατηγορία την οποία εκείνος έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Η πρώτη συνάντηση, όπως περιγράφει, έγινε το 2002 στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, όταν ήταν μόλις 18 ετών. Ο Επστάιν την είχε διατάξει να τον συνοδεύσει σε ένα κιόσκι, όπου ο άνδρας αυτός, σύμφωνα με το βιβλίο, «έδειξε αμέσως ότι ήθελε βία».

«Με έπνιξε επανειλημμένα μέχρι να χάσω τις αισθήσεις μου και έβρισκε ευχαρίστηση στο να με βλέπει να φοβάμαι για τη ζωή μου. Γελούσε όταν με πονούσε και διεγείρεται περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από το κιόσκι αιμόφυρτη, με αίμα στο στόμα, στα γεννητικά όργανα και στον πρωκτό. Για μέρες, πονούσα όταν ανέπνεα και όταν κατάπινα», γράφει η Βιρτζίνια Τζουφρέ.

Ο πολιτικός, συνεχίζει, «με βίασε πιο άγρια απ’ ό,τι οποιοσδήποτε πριν».

«Βγήκα από το κιόσκι αιμόφυρτη, με αίμα στο στόμα, στα γεννητικά όργανα και στον πρωκτό. Για μέρες, πονούσα όταν ανέπνεα και όταν κατάπινα»

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό ικέτευσε τον Επστάιν να μην την ξαναστείλει κοντά του, όμως εκείνος απάντησε αδιάφορα. «Έπεσα στα γόνατα και τον παρακάλεσα. Δεν ξέρω αν τον φοβόταν ή αν του χρωστούσε χάρη, αλλά δεν μου υποσχέθηκε τίποτα. Είπε ψυχρά για τη βιαιότητά του: ‘Αυτά θα τα έχεις πού και πού’», γράφει.

Λίγο αργότερα, την έστειλε ξανά στον ίδιο πολιτικό — αυτή τη φορά στο αεροπλάνο Lolita Express. Αν και η δεύτερη συνάντηση δεν ήταν τόσο βίαιη, όπως αναφέρει, έζησε με τον φόβο ότι θα τη χτυπήσει ξανά.

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ αναγνωρίζει ότι μέχρι τότε εξακολουθούσε να πιστεύει πως, «με τον δικό του διεστραμμένο τρόπο», ο Επστάιν νοιαζόταν για τα κορίτσια που εκμεταλλευόταν. «Ήξερα ότι η προτίμησή του για ανήλικες ήταν μια αρρώστια, αλλά νόμιζα ότι, στον δικό του στρεβλό κόσμο, είχε κάποιες καλές προθέσεις», γράφει.

Η ψυχρή στάση του μετά τον βιασμό από τον «Πρωθυπουργό» τη συγκλόνισε και την ανάγκασε να δει την αλήθεια.

«Η θα αυτοκτονίσω ή θα με σκοτώσει κάποιος από τους φίλους του Επστάιν»

Συγκλονιστικά, στο ίδιο βιβλίο φαίνεται να προβλέπει τον ίδιο της τον θάνατο, γράφοντας πως δεν θα επιβίωνε «από τη ζωή της ως θύμα εμπορίας ανθρώπων» και ότι θα αυτοκτονούσε ή θα σκοτωνόταν «από κάποιον από τους φίλους του Επστάιν».

Το σημείο ρήξης ήρθε όταν, το ίδιο καλοκαίρι, ο Επστάιν και η Γκισλέιν Μάξγουελ της πρότειναν να κυοφορήσει το παιδί τους, υποσχόμενοι πλούτη και άνεση, αλλά με αντάλλαγμα την παραίτηση από κάθε νομικό δικαίωμα. Η Βιρτζίνια Τζουφρέ φοβήθηκε πως ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το παιδί ως μελλοντικό θύμα και άρχισε να σχεδιάζει την απόδρασή της.

Τελικά κατάφερε να φύγει, αλλά –όπως γράφει– «οι εμπειρίες εκείνες τη στοίχειωναν για πάντα, ιδιαίτερα το άπληστο, σαδιστικό βλέμμα του Πρωθυπουργού καθώς με έβλεπε να ικετεύω για τη ζωή μου».

Ο Εχούντ Μπαράκ έχει κατηγορηματικά αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή ή γνώση της εγκληματικής δράσης του Επστάιν. Ωστόσο, σύμφωνα με τη New York Post, υπήρξε στενός συνεργάτης του και είχε λάβει σημαντικά χρηματικά ποσά από τον Επστάιν για επενδύσεις σε εταιρεία ασφαλείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ

Στο βιβλίο αναφέρεται επίσης το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, όπως παρουσιάζεται στο GB News, της συμπεριφέρθηκε καλά και της προσέφερε τη βοήθειά του ορισμένες φορές.

Η δημοσιογράφος Έιμι Γουάλας, δήλωσε στην εκπομπή CBS Sunday Morning ότι η Τζουφρέ «ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Τραμπ» και είχε εκφράσει προσωπικό θαυμασμό προς το πρόσωπό του.

Η Γουάλας είπε ότι η υποστήριξη της Τζουφρέ προς τον Τραμπ προερχόταν από δύο κύριους λόγους — τις «θετικές προσωπικές της αλληλεπιδράσεις μαζί του όσο βρισκόταν στο Mar-a-Lago» και την πεποίθησή της ότι ο Τραμπ «θα δημοσιοποιούσε τα αρχεία του Έπσταϊν» αν εκλεγόταν πρόεδρος.

«Πίστευε πως ο Τραμπ θα δημοσιοποιούσε τα αρχεία του Έπσταϊν αν εκλεγόταν πρόεδρος.»

Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο, αναφέρονται και κάποιοι γνωστοί επιστήμονες, κάποιοι με το όνομά τους, κάποιοι χωρίς, καθώς ο Επσταίν χρηματοδοτούσε της έρευνες πολλών εξ αυτών. Υπάρχει επίσης μια ιστορία για τον Τζορτζ Κλούνει και τη Μάξγουελ, αλλά και τον Μπιλ Κλίντον – χωρίς όμως να υποννοείται οτιδήποτε κάποια «ακατάλληλη συμπεριφορά».

Οι πιο σοκαριστικές περιγραφές παραμένουν ανώνυμες.

* Κεντρική φωτογραφία: Από το ντοκιμαντέρ The Prince and the Epstein Scandal