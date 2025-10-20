Συναγερμός είχε σημάνει τις τελευταίες ώρες στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου για 36χρονο άνδρα, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του, σε χωριό του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, το πρωί της Κυριακής και έκτοτε αγνοούνταν.

Σύμφωνα με το cretalive την εξαφάνιση δήλωσε χθες το βράδυ ο πατέρας του στο Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου Μινώα, αφού εντόπισε στο σπίτι ένα σημείωμα που φέρεται να έγραψε ο νεαρός και το περιεχόμενό του προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση τόσο από την οικογένεια, όσο και από τις Αρχές, με τις έρευνες να έχουν αίσια κατάληξη και τον ίδιο να εντοπίζεται ευτυχώς ζωντανός.