Ακίνητα: Ζαλίζουν οι τιμές στα νεόδμητα στα νότια προάστια – Πάνω από 6.600 ευρώ/τ.μ. στη Γλυφάδα
Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα ακίνητα – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset
Στα ύψη κυμαίνονται οι τιμές στα νεόδμητα ακίνητα στα Νότια Προάστια, που σε γενικές γραμμές συνεχίζουν να κρατάνε τα «σκήπτρα» της ανόδου στο εγχώριο real estate.
Οι περιοχές στα Νότια Προάστια εκτός από την πλεονεκτική θέση σε σχέση με τη θάλασσα, τα πλεονεκτήματα είναι η καλή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση (γραμμή μετρό και γραμμή τραμ), ενώ σημαντικός αριθμός κατοικιών προς διάθεση, κυρίως νεόδμητων, πολύ καλής ή πολυτελούς κατασκευής μεγάλου σχετικού μεγέθους.
Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) αποκαλύπτουν περαιτέρω άνοδο στις τιμές των διαμερισμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
Τα νεόδμητα ακίνητα
Η ζήτηση για ακίνητα στα νότια προάστια της Αθήνας συνεχίζει να αυξάνεται, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο των τιμών.
Σύμφωνα με στοιχεία της ReDataset η αγορά νεόδμητών ακινήτων σημειώνει στροφή προς τα Νότια Προάστια με ένα 29,2% επί του συνόλου των νέων οικιστικών σπιτιών φτάνοντας τα 1.830
Στα Βόρεια απορροφά 1.336, στο κέντρο της Αθήνας 1.311, στην Ανατολική Αττική, ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τα 832 ακίνητα, στη Δυτική Αττική τα 556 και τον Πειραιά τα 404.
Aπό το σύνολο των 1.830 οικιστικών ακινήτων στα νότια της Αθήνας, τα 1.257 είναι διαμερίσματα και τα 573 είναι μεζονέτες.
Οι περιοχές
Τα περισσότερα νεόδμητα ακίνητα βρίσκονται στην Γλυφάδα με ένα 27,5% επί του συνόλου και ακολουθεί το Παλαιό Φάληρο, ο Άλιμος, η Καλλιθέα, το Ελληνικό- Αργυρούπολη, ο Αγιος Δημήτριος, η Νέα Σμύρνη και Μοσχάτο – Ταύρος.
Η υψηλότερη μέση τιμή καταγράφεται στη Γλυφάδα, φτάνοντας τα 6.632 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο και ακολουθούν Άλιμος 5.761 ευρώ/τ.μ. το Ελληνικό με 5.720 ευρώ/τ.μ., το Παλαιό Φάληρο , 5.130 ευρώ/τ.μ., στη Νέα Σμύρνη 4.523 ευρώ ανά τ.μ., στην Καλλιθέα 4.269 ευρώ/τ.μ., στον Άγιο Δημήτριο 4.238 ευρώ/τ.μ. και στο Μοσχάτο 3.857 ευρώ/ τ.μ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος όγκος αγοραστών ακινήτων προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ οι ξένοι δεν περιορίζονται να αγοράσουν ακίνητα μόνο σε τουριστικά μέρη ή στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουν επεκτείνει το ενδιαφέρον τους και σε άλλες περιοχές που δεν παρουσίαζαν μέχρι πρόσφατα έντονη ζήτηση.
Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει ότι το ελληνικό real estate αποτελεί τον βασικό παίκτη στην παγκόσμια αγορά ακινήτων και συναγωνίζεται επάξια παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία όσον αφορά το ενδιαφέρον ξένων αγοραστών.
Πηγή: OT
