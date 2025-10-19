newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 09:22
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 10:15

ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις

Αμερικανοί από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, διαδηλώνοντας υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στις πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Τραμπ

Τεράστια πλήθη συμμετείχαν το Σάββατο στις διαδηλώσεις ενάντια στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ σε πόλεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, της Ουάσινγκτον, του Σικάγο, του Μαϊάμι και του Λος Άντζελες. Διαδηλωτές όλων των ηλικιών κατέβηκαν, μαζικά στους δρόμους ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης-ομπρέλα «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες).

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις σε περίπου 2.700 πόλεις και δήμους –εκατοντάδες περισσότερα μέρη απ’ ό,τι σε προηγούμενη κινητοποίηση που είχε διοργανωθεί τον Ιούνιο.

Πολλοί δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι φοβούνται πως κινδυνεύει η δημοκρατία στις ΗΠΑ, λιγότερο από εννέα μήνες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Άλλοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Όχι Βασιλιάς. Κανένας υπεράνω του νόμου» ή «Δημοκρατία όχι δικτατορία».

«Αυταρχικές οι πολιτικές Τραμπ»

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επεκτείνει την εξουσία του Προέδρου, χρησιμοποιώντας εκτελεστικά διατάγματα για να αποσυναρμολογήσει τμήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις των κυβερνητών των πολιτειών.

Έχει επίσης καλέσει τους κορυφαίους αξιωματούχους επιβολής του νόμου της κυβέρνησής του να ασκήσουν διώξεις εναντίον των αντιπάλων του.

«Φοβάμαι ότι δεν θα θέλει να φύγει από την εξουσία», είπε,  εκφράζοντας «μεγάλη ανησυχία», ο Ντάνιελ Γουντ, ένας Νεοϋρκέζος συνταξιούχος που μετείχε στο πλήθος που διαδήλωνε στο Μανχάταν, λέγοντας επίσης ότι έχει θυμώσει πολύ με τους υποστηρικτές του προέδρου που τον κατηγόρησαν, όπως και τους άλλους διαδηλωτές, ότι προωθεί «το μίσος για την Αμερική».

«Είναι ακριβώς το αντίθετο! Υπερασπιζόμαστε τις θεμελιώδεις αρχές της Αμερικής, η οποία θεμελιώθηκε ενάντια στο να έχει βασιλιά, πάνω στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης», τόνισε.

Εικόνα από Ουάσινγκτον

Ποτάμια οργής

Στη Νέα Υόρκη, τμήματα του πλήθους ξεσπούσαν συχνά σε συνθήματα όπως «Έτσι μοιάζει η δημοκρατία», με τον ήχο των τύμπανων να δονεί την ατμόσφαιρα.

Ελικόπτερα και drones πετούσαν από πάνω, ενώ η αστυνομία παρακολουθούσε από τις παρυφές.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι πάνω από 100.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε όλες τις συνοικίες της πόλης και ότι δεν έγιναν συλλήψεις σχετικές με τις διαδηλώσεις. Εθελοντής δήλωσε σε δημοσιογράφο του dpa ότι στην Τάιμς Σκουέρ το πλήθος είχε καλύψει όλο τον δρόμο προς τα νότια ως τη Γιούνιον Σκουέρ –απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

Εικόνα από Los Angeles, California

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, όπως και στη Βοστώνη, την Ατλάντα, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και πολλές άλλες πόλεις. Στο Πίτσμπουργκ στην Πενσιλβάνια χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa.

Πλήθος κόσμου είχε επίσης κατέβει στους δρόμους σε συγκεντρώσεις που έγιναν σε μικρότερες πόλεις, όπως η Βηθεσδά στο Μέριλαντ, και στην Κομητεία Σαρασότα στη Φλόριντα.

Το δίκτυο CNN μετέδωσε ότι μια γυναίκα συνελήφθη στη Νότια Καρολίνα αφού σημάδεψε με όπλο διαδηλωτές καθώς περνούσε από συγκέντρωση με το αυτοκίνητό της.

Στον ιστότοπο του «No Kings» αναφέρεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ «στέλνει μασκοφόρους» των δυνάμεων της τάξης στους δρόμους των ΗΠΑ, τρομοκρατώντας κοινότητες και συλλαμβάνοντας ανθρώπους χωρίς εντάλματα σύλληψης.

Το κίνημα κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο ότι θέτει σε κίνδυνο τις εκλογές, διαλύει τα μέτρα προστασίας για την υγεία και το περιβάλλον και επιτρέπει στους δισεκατομμυριούχους να κερδίζουν την ώρα που πολλές οικογένειες αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

«Ο πρόεδρος νομίζει ότι η εξουσία του είναι απόλυτη», σημειώνει, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. «Όμως στην Αμερική, δεν έχουμε βασιλιάδες».

Ο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό του Κόμμα απέρριψαν τον χαρακτηρισμό. «Λένε ότι αναφέρονται σε μένα ως βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», δήλωσε την Παρασκευή ο Τραμπ στο Fox News.

Η Crowd Counting Consortium (Κοινοπραξία Καταμέτρησης Πλήθους) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ επισήμανε ότι οι διαδηλώσεις είναι πολύ πιο συχνές στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η οποία άρχισε στα τέλη Ιανουαρίου, απ’ ό,τι στην πρώτη.

Στα μέσα Ιουνίου, εκατομμύρια άνθρωποι μετείχαν σε διαδηλώσεις που έγιναν κατόπιν αιτήματος του «No Kings», σε μια από τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

