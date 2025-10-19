newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023
Πολιτική Γραμματεία 19 Οκτωβρίου 2025 | 15:15

Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ωφέλησε τα μάλα την προσωπική περιουσιακή κατάσταση των… βουλευτών της ΝΔ, που την πρώτη τετραετία είδαν το πλούτο τους να αυξάνεται από 91 εκατ. ευρώ το 2019 στα 141,7 εκατ. ευρώ το 2023. Αν ήταν fund θα «πουλούσε» αύξηση χαρτοφυλακίου 55,74% σε μια τετραετία.

Αργυρώ Τσατσούλη
Αργυρώ Τσατσούλη
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Ιδιαιτέρως προσοδοφόρο αποδεικνύεται το επάγγελμα του πολιτικού για τους βουλευτές της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της διακυβέρνησης της χώρας, βάσει των πολύ ενδιαφερόντων ευρημάτων του Vouliwatch από την επεξεργασία των στοιχείων των τελευταίων πόθεν έσχες που υποβλήθηκαν. Στοιχεία πάντως που όπως εξηγεί ο διευθυντής του Vouliwatch Στέφανος Λουκόπουλος παραμένουν ελλιπή, αδυνατώντας να συμβάλουν στη διαφάνεια του πολιτικού χρήματος και στη λογοδοσία του πολιτικού προσωπικού.

O δηλωμένος πλούτος του κόμματος, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών/τριών της ΝΔ αυξήθηκε την πρώτη τετραετία διακυβέρνησης κατά 55,74%. Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός της περιουσίας βασίζεται στα δηλωμένα εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα καθώς και το κεφάλαιο συμμετοχής σε επιχειρήσεις του συνόλου των βουλευτών (και των συζύγων τους) ανά κόμμα.

Επίσης σημειώνεται ότι κατά το ίδιο περίπου διάστημα 2019-2024 η μείωση του μέσου ετήσιου πραγματικού μισθού (δηλαδή αυτός που μένει μετά την αφαίρεση πληθωρισμού και φόρων) διαμορφώθηκε στο 1,1%, με την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να παραμένει το 2024, μικρότερη κατά 30% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, προτελευταία στη λίστα την οποία κλείνει η Βουλγαρία και τις κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα να διευρύνονται με τους ειδικούς να προειδοποιούν για απειλή της κοινωνικής συνοχής.

Τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που δείχνουν επιδείνωση κρίσιμων κοινωνικών δεικτών το ίδιο διάστημα και θα μπορούσαν να παρατεθούν είναι δυστυχώς αρκετά. Και για όσους μπουν στον πειρασμό να κάνουν κατάχρηση του όρου λαϊκισμός στο σημείο αυτό, να σημειωθεί ότι το κυριότερο όπλο του λαϊκισμού είναι ότι στηρίζεται σε αδιαμφισβήτητες αλήθειες. Αλλού είναι το πρόβλημά του…

Η έκρηξη της πλούτου του κόμματος της ΝΔ που παρατηρείται από το 2018 (47,51 εκατ. ευρώ) στο 2019 (90,96 εκατ. ευρώ) και έγινε viral στα social media, αφού πρόκειται για αύξηση 91,46%, που δεδομένης της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βρίσκονται τα νοικοκυριά προκαλεί οργή, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι η ΝΔ το έτος αυτό ανέλαβε την εξουσία, οπότε αυξήθηκε ο αριθμός των βουλευτών.

Οι επενδυτές

Σε ότι αφορά τις πηγές εσόδων οι βουλευτές της ΝΔ έκαναν σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα, επενδυτικά προϊόντα, λιγότερο σε επιχειρήσεις, αν και το επιχειρηματικό δαιμόνιο των γαλάζιων βουλευτών εμφανίζεται ιδιαιτέρως δραστήριο την τριετία 2021 – 2023, ενώ νοικοκύρηδες, όπως πάντα, φροντίζουν να έχουν και γερό «καμπόδεμα» σε καταθέσεις.

Καλές επιδόσεις σημειώνουν οι βουλευτές της ΝΔ και στον τομέα του real estate με τον συνολικό αριθμό ακινήτων από 2.141 το 2019 να φτάνει τα 2.611 το 2023.

Η αύξηση του συνολικού δηλωμένου πλούτου της ΝΔ συνοδεύεται και από αύξηση του δανεισμού των γαλάζιων βουλευτών. Το συνολικό ποσό των δανείων από 24,73 εκατ. ευρώ το 2019, ανέρχεται σε 28,22 εκατ. ευρώ το 2023 με την μόνη χρονιά που οι γαλάζιοι βουλευτές απευθύνθηκαν λιγότερο στο τμήμα δανείων των τραπεζών να είναι το 2021. Γενικά παρατηρώντας τα στοιχεία που αφορούν τα δάνεια είναι μάλλον ασφαλές το συμπέρασμα ότι για τις τράπεζες θεωρείται μεγάλο asset η ιδιότητα του βουλευτή τόσο για τη λήψη δανείων όσο και για διακανονισμό οφειλών με εξαιρετικά ευεργετικούς όρους ενίοτε, τη στιγμή που fund απειλούν και κατάσχουν σπίτια κοινών πολιτών.

… και οι φτωχοί συγγενείς

Σε αντίθεση με την παραπάνω εικόνα λιγότερα παιδάκια θα επέλεγαν στο μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού να γίνουν βουλευτές εάν το παράδειγμα ήταν οι μεταβολές της περιουσίας το διάστημα 2015 – 2023, βουλευτών των άλλων κομμάτων που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Με αρνητικό παράδειγμα τον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο το διάστημα που κυβέρνησε 2015-2019, η συνολική περιουσία των βουλευτών/τριων τα πρώτα χρόνια μειώνεται και εμφανίζει ελαφρά αυξητική πορεία το διάστημα 2017 – 2019.

Πρώτη με διαφορά η ΝΔ

Καθόλη την εξεταζόμενη περίοδο 2015 – 2023 ο πλούτος των βουλευτών της ΝΔ είναι αισθητά μεγαλύτερος από των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων.
Με την εκρηκτική δε άνοδο το διάστημα 2019-2023 κυριολεκτικά οι γαλάζιοι τους βάζουν τα γυαλιά με business plan και αποδόσεις που θα ζήλευαν πολυεθνικές.

Ειδικότερα, από 90.965.491 ευρώ που συγκέντρωναν οι «γαλάζιοι» βουλευτές το 2019 ανέβηκαν στα 99.896.504 ευρώ το 2020, για να φτάσουν τα 121.205.155 ευρώ το 2021. Το 2022 το συνολικό ποσό αυξάνεται στα 126.153.430 ευρώ, ενώ το 2023 εκτοξεύεται στα 141.675.812 ευρώ.

Διαφορετική είναι η εικόνα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τους βουλευτές του κόμματος να συγκεντρώνουν συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 46.128.863 ευρώ το 2019, ποσό που μειώνεται στα 36.610.735 ευρώ το 2020. Το επόμενο έτος (2021) ενισχύεται η περιουσία τους φτάνοντας στα 44.185.608 ευρώ, για να παρουσιάσει νέα μεγάλη πτώση στα 28.764.795 ευρώ το 2022, ενώ το 2023 ο συνολικός πλούτος δηλωμένος πλούτος των βουλευτών/τριων του κόμματος διαμορφώνεται στα 34.375.279 ευρώ.

Η αποτίμηση του πλούτου της Χαριλάου Τρικούπη είναι πιο δύσκολο έργο λόγω των εσωκομματικών αλλαγών τα τελευταία χρόνια- άλλοι βουλευτές έκαναν δήλωση ως ΠΑΣΟΚ κι άλλοι ως ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Σε κάθε περίπτωση το 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία συγκέντρωσαν συνολικά ποσά ύψους 8.655.752 ευρώ, ενώ το 2020 διαμορφώθηκαν στα 8.531.382 ευρώ. Το 2021 τα ποσά ανέβηκαν στα 10.187.999, το 2022 μειώθηκαν στα 6.379.305 ευρώ, για να ανέλθει στα 19.263.674 ευρώ το 2023.

Γαλάζιος πλούτος – Σαρώνουν τα top 10

Την κυριαρχία όμως βουλευτών και υπουργών της ΝΔ σε ό,τι αφορά το χρήμα επί πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιβεβαιώνουν και τα top – 10, στα οποία η γαλάζια παράταξη σαρώνει.

Σε αυτό με τους 10 βουλευτές με την υψηλότερη αξία καταθέσεων το 2023 τη γαλάζια μονοτονία σπάει μόνο ο Δημήτρης Παπαδημούλης (ΣΥΡΙΖΑ).

Το ίδιο συμβαίνει και στην πρώτη 10άδα βουλευτών με τα περισσότερα ακίνητα. Εδώ ο μοναδικός που δεν ανήκει στην ΝΔ είναι ο Γιώργος Παπηλιού (ΣΥΡΙΖΑ).

Η κυριαρχία των γαλάζιων βουλευτών είναι δεδομένη και στη λίστα που αφορά τα υψηλότερα εισοδήματα, ωστόσο σε αυτή εμφανίζεται και ο Παύλος Σαράκης (ανεξάρτητος πλέον, ανήκε στην Ελληνική Λύση) το χρυσό πόθεν έσχες του οποίου προκάλεσε αίσθηση, καθώς και ο Παύλος Γερουλάνος του ΠΑΣΟΚ.

Πλεόνασμα πλούτου, έλλειμμα διαφάνειας

Το μεγάλο αναπάντητο πάντως ερώτημα παραμένει το «πόθεν» για την αξία της περιουσίας του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» όσο και η πρακτική εφαρμογή αυτού εξακολουθεί να πάσχει από σοβαρά κενά, τα οποία καθιστούν τον μηχανισμό περισσότερο μια τυπική διαδικασία παρά ένα ουσιαστικό εργαλείο ελέγχου, επιμένει ο ο διευθυντής του Vouliwatch Στέφανος Λουκόπουλος.

Η ψηφιακή αποτύπωση των πόθεν έσχες, όπως εξηγεί, ήταν σαφώς μια μεγάλη βελτίωση, όπως και η παράταση του χρονικού διαστήματος που μένουν αναρτημένα, η οποία ωστόσο με τον νόμο του 23 (ν. 5026/2023) , περιορίστηκε εκ νέου. Προβληματισμός εκφράζεται και ως προς τον έλεγχο των στοιχείων που αναρτώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που εντοπίζονται λάθη μικρής ή μεγαλύτερης σημασίας, (από το σπίτι που ήταν τελικά οικόπεδο, μέχρι όμως την παράλειψη κάποιων μηδενικών σε ποσό). Ζήτημα που εγείρει ερωτήματα είναι και αυτό που αφορά την άρση του τραπεζικού απορρήτου, που ενώ παλαιότερα ήταν υποχρεωτική μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τώρα επαφίεται το αν θα γίνει στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας Επιτροπής.

Κρίσιμο όμως, σύμφωνα με τον Κ. Λουκόπουλο, που μελετά τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων πάνω από 10 χρόνια, είναι η υποβολή των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), εάν πραγματικά το ζητούμενο είναι ο έλεγχος της προέλευσης της περιουσίας και όχι απλώς η καταγραφή της.

Η δημοσίευση των ΔΟΣ, στις οποίες δηλώνονται οι οικονομικές σχέσεις, οι συμμετοχές ή δραστηριότητες που ενδέχεται να επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων των πολιτικών προσώπων, είναι αναγκαία για να αποτυπώνεται όχι μόνο το «τι έχει» ένας πολιτικός αλλά και το «με ποιους συνδέεται» και «από πού προκύπτουν τα εισοδήματά του».

Επιγραμματικά, όπως αναφέρει το vouliwatch, αν οι ΔΟΣ δημοσιεύονταν μαζί με τις ΔΠΚ:

Θα αποκαλύπτονταν τυχόν σχέσεις με εταιρείες, συμβάσεις ή επαγγελματικές δραστηριότητες που ενδέχεται να επηρεάζουν την άσκηση καθηκόντων.

Θα μπορούσαν να εντοπιστούν πηγές εισοδήματος που σήμερα μένουν στη σκιά.

Η σύγκριση με τις περιουσιακές μεταβολές θα γινόταν ουσιαστική και όχι τυπική.

Με άλλα λόγια, η πλήρης εφαρμογή των ΔΟΣ είναι το βήμα που μπορεί να απαντήσει εν μέρει στο κρίσιμο ερώτημα του «πόθεν». Απάντηση αναγκαία για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας, πόσο μάλλον στη σημερινή συγκυρία που η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα έχει κλονιστεί επικίνδυνα και νιώθουν ότι η απόσταση που τους χωρίζει με τους «αντιπροσώπους» τους στο κοινοβούλιο συνεχώς αυξάνεται.

