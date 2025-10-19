newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Περιστέρι: 48χρονος πόζαρε με όπλο στα social media – Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
Ελλάδα 19 Οκτωβρίου 2025 | 14:30

Περιστέρι: 48χρονος πόζαρε με όπλο στα social media – Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Στο σπίτι του 48χρονου στο Περιστέρι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το επίμαχο πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Spotlight

Άμεση επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε σε οικία 48χρονου ημεδαπού στην περιοχή του Περιστερίου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει 4 φυσίγγια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το επίμαχο πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Business
Σούπερ μάρκετ: Η επέλαση των μεγάλων και οι άμυνες των μικρών

Σούπερ μάρκετ: Η επέλαση των μεγάλων και οι άμυνες των μικρών

Vita.gr
Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
When Greek Cities Outgrew Themselves
English edition 19.10.25

When Greek Cities Outgrew Themselves

Decades of unchecked growth have turned Greece’s cities into sprawling heat traps, a new University of Athens study warns

Σύνταξη
Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…
Ολυμπιακοί Αγώνες 19.10.25

Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…

Ο Φερνάντο Ρομάι ζητά αξιοπρεπή σύνταξη για τους Ολυμπιονίκες: «Να δοθεί λύση γρήγορα, γιατί ο κόσμος αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
Τούρκος ΥΠΕΞ 19.10.25

Προκλητικός ο Φιντάν επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό - Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Για ψευτοτσαμπουκά και για προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από τα πραγματικά προβλήματα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την νομοθετική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι είπε η Συρεγγέλα (ΝΔ)

Σύνταξη
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»
Βαριά κατάθλιψη 19.10.25

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Apple TV, ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι «ποτέ δεν έζησε τέτοια κατάθλιψη» όπως όταν γύριζε την ταινία «Βασιλιάς για μια Νύχτα» (The King of Comedy) κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Κάνει το μαύρο άσπρο για το 13ωρο – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news
Κυριακάτικη ανάρτηση 19.10.25

Το μαύρο άσπρο για το 13ωρο κάνει ο Μητσοτάκης - Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Ειδική αναφορά στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του - Προσπερνώντας το γεγονός ότι το νομοθέτημα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Γιουβέντους
Serie A 19.10.25

LIVE: Κόμο – Γιουβέντους

LIVE: Κόμο – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Γιουβέντους για την 7η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γαλλία – Βρετανία: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας – «Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»
Ανακοίνωση CNCDH 19.10.25

«Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας Γαλλίας και Βρετανίας

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταφέρεται εναντίον της μεταναστευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία

Σύνταξη
Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 19.10.25

Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός

Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Παναθλητικός – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη
Άλλα Αθλήματα 19.10.25

Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη

Από την απώλεια μαλλιών σε παιδική ηλικία μέχρι το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η Olivia Apps έγινε σύμβολο αποδοχής, ανθεκτικότητας και ηγεσίας μέσα κι έξω από το γήπεδο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Μπάσκετ 19.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου
Κόσμος 19.10.25

Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ σημείωσε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας από τους εργαζόμενους στη μονάδα δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, από την οποία η μονάδα υπέστη εν μέρει ζημιές.

Σύνταξη
Γάζα: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Ράφα – Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ
«Τρίζει» η εκεχειρία 19.10.25

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα - Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ

Σε κίνδυνο βρίσκεται η έτσι κι αλλιώς εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του αφού έχει σκοτώσει τουλάχιστον 38 ανθρώπους από την κατάπαυση του πυρός και μετά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελ Κααμπί, ο μύθος: Οι 26 μήνες των ρεκόρ και της απόλυτης δόξας
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Ελ Κααμπί, ο μύθος: Οι 26 μήνες των ρεκόρ και της απόλυτης δόξας

Μέσα σε 26 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ίσως ο πιο επιδραστικός επιθετικός στον «αιώνα» ζωής του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στη σύγχρονη εποχή της δόξας, με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

