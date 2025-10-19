Άμεση επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε σε οικία 48χρονου ημεδαπού στην περιοχή του Περιστερίου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει 4 φυσίγγια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το επίμαχο πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.