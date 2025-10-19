Απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι: Χάθηκαν στα σύννεφα χωριά
Περιοχές όπως ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος, στο Λασίθι «εξαφανίστηκαν» μέσα στα σύννεφα, με τη φύση να χαρίζει εικόνες σπάνιας ομορφιάς.
Ενα απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι δημιούργησε το απόγευμα της Κυριακής η ομίχλη με αποτελέσματα περιοχές να «εξαφανίζονται» μέσα στα σύννεφα.
Περιοχές όπως ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος “εξαφανίστηκαν” μέσα στα σύννεφα, με τη φύση να χαρίζει εικόνες σπάνιας ομορφιάς.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, «από τη Λάστρο μέχρι το Καβούσι η περιοχή χάθηκε κυριολεκτικά μέσα στη λευκή ομίχλη».
Οδηγοί και περαστικοί, σύμφωνα με το neakriti.gr σταματούσαν στην άκρη του δρόμου – λίγο πριν το χωριό του Πλάτανου, που κι αυτό καλύφθηκε από τα σύννεφα – για να απαθανατίσουν το φαινόμενο με φωτογραφίες και βίντεο που κόβουν την ανάσα.
Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο ονομάζεται «provencha», όταν δηλαδή η υγρασία και οι ψυχρές αέριες μάζες σχηματίζουν μια «θάλασσα» από σύννεφα χαμηλά πάνω από τη γη, δημιουργώντας την αίσθηση πως τα χωριά επιπλέουν πάνω στα σύννεφα.
Δείτε βίντεο
- Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και φιγουράρουν στην 4η θέση
- Παιδική φτώχεια: Ο ελληνικός δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση
- Ληστεία στο Λούβρο: Βίντεο δείχνει τους κακοποιούς εν δράσει – Ερωτήματα για την ασφάλεια του μουσείου
- LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
- Εργασιακό νομοσχέδιo: «Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο – Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως
- Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις