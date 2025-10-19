newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι: Χάθηκαν στα σύννεφα χωριά
Ελλάδα 19 Οκτωβρίου 2025 | 18:30

Απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι: Χάθηκαν στα σύννεφα χωριά

Περιοχές όπως ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος, στο Λασίθι «εξαφανίστηκαν» μέσα στα σύννεφα, με τη φύση να χαρίζει εικόνες σπάνιας ομορφιάς.

Σύνταξη
Vita.gr
Ενα απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι δημιούργησε το απόγευμα της Κυριακής η ομίχλη με αποτελέσματα περιοχές να «εξαφανίζονται» μέσα στα σύννεφα.

Περιοχές όπως ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος “εξαφανίστηκαν” μέσα στα σύννεφα, με τη φύση να χαρίζει εικόνες σπάνιας ομορφιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, «από τη Λάστρο μέχρι το Καβούσι η περιοχή χάθηκε κυριολεκτικά μέσα στη λευκή ομίχλη».

Οδηγοί και περαστικοί, σύμφωνα με το neakriti.gr σταματούσαν στην άκρη του δρόμου – λίγο πριν το χωριό του Πλάτανου, που κι αυτό καλύφθηκε από τα σύννεφα – για να απαθανατίσουν το φαινόμενο με φωτογραφίες και βίντεο που κόβουν την ανάσα.

Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο ονομάζεται «provencha», όταν δηλαδή η υγρασία και οι ψυχρές αέριες μάζες σχηματίζουν μια «θάλασσα» από σύννεφα χαμηλά πάνω από τη γη, δημιουργώντας την αίσθηση πως τα χωριά επιπλέουν πάνω στα σύννεφα.

Τουρισμός
Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

World
Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Φοινικούντα: Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού – Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των 22χρονων
Ελλάδα 19.10.25

Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Οι δράστες, η κιθάρα και η ξανθιά περούκα

Η Αστυνομία εξέτασε το βιντεοληπτικό υλικό από τα ΚΤΕΛ όπου έφτασε μία μέρα μετά τη δολοφονία ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και φιγουράρουν στην 4η θέση
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και φιγουράρουν στην 4η θέση

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Βόλος επί του Πανσερραϊκού. Οι Θεσσαλοί «κάθισαν» μετά το 30’, όμως αντέδρασαν μετά το 67’ που ισοφαρίστηκαν με πέναλτι και πήραν τη νίκη με γκολ του Λάμπρου στο 90’

Σύνταξη
Παιδική φτώχεια: Ο ελληνικός δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση
Χάρτης 19.10.25

Η πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα - Ο δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση

Η Ελλάδα εκτός από τα υψηλά ποσοστά στην παιδική φτώχεια καταγράφει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιo: «Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο – Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως
Στα «μανταλάκια» 19.10.25

«Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο - Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως

Διεθνή αντίκτυπο έχει το 13ωρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Τα διεθνή δίκτυα δείχνουν έκπληξη καθώς την ίδια ώρα, άλλες χώρες, συζητάνε (και εφαρμόζουν) το 6ωρο και την 4ήμερη εργασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Εκπλήξεις στην 11άδα του αποψινού (19/10, 19.30) ντέρμπι στο Βικελίδης από τον Χιμένεθ, καθώς εκτός έμεινε ο Μορόν, με τον Καντεβέρε να ξεκινά στην κορυφή. Ντεμπούτο με τον Άρη κάνει Αλφαρελά.

Σύνταξη
Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
Σε τεντωμένο σκοινί η εκεχειρία 19.10.25

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ
On Field 19.10.25

«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Ο 21χρονος άσος της Κόμο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κάνοντας μεγάλο… πάρτι και κόντρα στην Γιουβέντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο

Η ΝΔ απειλείται από αποσύνδεσής της από τους πολίτες και αναταραχής στα δεξιά της, σημειώνει ο Νίκος Παπανδρέου, ενώ δηλώνει κάθετα αντίθετος στη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» – Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ
Έργα σε χαρτί 19.10.25

«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» - Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ

Τα λιγότερο γνωστά σχέδια του διάσημου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας έκθεσης που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τις φάσεις της καλλιτεχνικής του διαδικασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2: Ισοφάρισαν στο τέλος και πήραν πολύτιμο βαθμό οι φιλοξενούμενοι
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2: Ισοφάρισαν στο τέλος και πήραν πολύτιμο βαθμό οι φιλοξενούμενοι

Με τον Ανδρέα Τεττέι να ηγείται για μία ακόμη φορά, η Κηφισιά πήρε πολύτιμη ισοπαλία (2-2) στην Τρίπολη, ισοφαρίζοντας στο 88ο λεπτό με τον Σεμπάστιαν Μουσιόλικ.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού – Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των 22χρονων
Ελλάδα 19.10.25

Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Οι δράστες, η κιθάρα και η ξανθιά περούκα

Η Αστυνομία εξέτασε το βιντεοληπτικό υλικό από τα ΚΤΕΛ όπου έφτασε μία μέρα μετά τη δολοφονία ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
1999 19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο
Δριμεία κριτική 19.10.25

«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο

Το «δεν περιγράφω άλλο» του Π. Γερουλάνου για τη Ν. Κεραμέως και το... από το Zimbabwe star ως το Reuters, από τον Π. Χρηστίδη, για τον νέο διεθνή διασυρμό της κυβέρνησης. Μύδροι ΠΑΣΟΚ για το 13ωρο.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Πανσερραϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»
Βιρτζίνια 19.10.25

Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»

Μασκοφόροι με στολές Halloween καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια έξω από το σπίτι της, απειλώντας και λέγοντας: «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης».

Σύνταξη
Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 19.10.25

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Κολοσσό στη Ρόδο και δεν θα αγωνιστεί ξανά στο σημερινό παιχνίδι.

Σύνταξη
«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
«Έκανα τα πάντα» 19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Louvre Museum Closes After Jewelry Robbery in Paris
English edition 19.10.25

Louvre Museum Closes After Jewelry Robbery in Paris

The robbers attacked the first two galleries—the Napoleon Gallery and the French Sovereigns’ Gallery—stealing nine pieces from Napoleon and the Empress’s jewelry collection

Σύνταξη
