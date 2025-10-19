Απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι: Χάθηκαν στα σύννεφα χωριά

Ενα απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι δημιούργησε το απόγευμα της Κυριακής η ομίχλη με αποτελέσματα περιοχές να «εξαφανίζονται» μέσα στα σύννεφα.

Περιοχές όπως ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος “εξαφανίστηκαν” μέσα στα σύννεφα, με τη φύση να χαρίζει εικόνες σπάνιας ομορφιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, «από τη Λάστρο μέχρι το Καβούσι η περιοχή χάθηκε κυριολεκτικά μέσα στη λευκή ομίχλη».

Οδηγοί και περαστικοί, σύμφωνα με το neakriti.gr σταματούσαν στην άκρη του δρόμου – λίγο πριν το χωριό του Πλάτανου, που κι αυτό καλύφθηκε από τα σύννεφα – για να απαθανατίσουν το φαινόμενο με φωτογραφίες και βίντεο που κόβουν την ανάσα.

Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο ονομάζεται «provencha», όταν δηλαδή η υγρασία και οι ψυχρές αέριες μάζες σχηματίζουν μια «θάλασσα» από σύννεφα χαμηλά πάνω από τη γη, δημιουργώντας την αίσθηση πως τα χωριά επιπλέουν πάνω στα σύννεφα.

