Μπαρτσελόνα – Χιρόνα 2-1: O Αραούχο «μίλησε» στο 90+3′ και την «έστειλε» στην κορυφή!

Τα… είδε όλα, αλλά πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Χιρόνα η Μπαρτσελόνα για την 8η αγωνιστική της La Liga και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς παραπάνω από τη Ρεάλ. Μία εβδομάδα πριν το Clasico στη Μαδρίτη και τρεις μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Champions League.

Ο Χάνσι Φλικ, που δεν είχε Λεβαντόφσκι, Ντάνι Ολμο, Ραφίνια, Φεράν Τόρες και Γκάβι, επιστράτευσε τον προερχόμενο από τραυματισμό Λαμίν Γιαμάλ, ενώ έδωσε θέση βασικού στον 17χρονο Τόνι Φερνάντεθ.

Οι «μπλαουγκράνα» προηγήθηκαν στο 13′ με εξαιρετική ενέργεια του Πέδρι μετά από συνδυασμό με τον Γιαμάλ, αλλά είδαν τον βετεράνο Αξελ Βίτσελ να ισοφαρίζει γρήγορα (20′), σκοράροντας με απίθανο ανάποδο ψαλίδι! Ο Ράσφορντ είχε δοκάρι σε απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά η Τζιρόνα ήταν αυτή που είχε τις κλασικότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, με δοκάρι του Πορτού και χαμένα τετ-α-τετ από τους Βανάτ, Μπράιαν Χιλ και Βίτσελ.

Στο δεύτερο μέρος, με τον -επίσης προερχόμενο από τραυματισμό- Φερμίν Λόπεθ να μπαίνει στο ματς αντί του Φερνάντεθ, η Μπαρτσελόνα ανέβηκε, πίεσε, είχε ευκαιρίες, αλλά ο Γκασανίγκα ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε, ενώ το σουτ του Φερμίν έξω από την περιοχή στο 52΄ βρήκε στο δοκάρι και έφυγε άουτ.

Ο Φλικ αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον Γιαμάλ (που δεν είναι ακόμη έτοιμος για 90λεπτο) και τον εξαντλημένο Πέδρι, οι Καταλανοί ξέμειναν από ιδέες, αλλά ο Αραούχο τους λύτρωσε στο 90+3′, με κοντινή προβολή μετά από ωραίο γύρισμα του Ντε Γιονγκ.

Μπαρτσελόνα (Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί, Μπαλντέ (76′ Μαρτίν), Ντε Γιόνγκ, Πέδρι (64′ Κρίστενσεν), Κασάδο (82′ Αραούχο), Ράσφορντ, Γιαμάλ (64′ Μπάρτζι), Φερνάντες (46′ Φερμίν Λόπεθ)

Χιρόνα (Μίτσελ): Γκαζανίγκα, Ρινκόν, Βίτορ Ρέις, Μπλιντ, Μορένο, Μαρτίνες (80′ Κουρουμά), Βίτσελ, Ρόκα (69′ Ασπρίγια), Μπράιαν Χιλ (63΄Σόλις Ρομέρο), Πόρτου (63′ Τσιγκάνκοφ), Βανάτ (69′ Στουάνι)



Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή 17/10

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2

Σάββατο 18/10

Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα (22:00)

Κυριακή 19/10

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)

Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα 20/10

Αλαβές-Βαλένθια (22:00)



