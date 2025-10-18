Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα για την 7η αγωνιστική της Super League (17:00, Cosmote Sport 1) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν από το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για τη League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τους «βυσσινί» και προχώρησε σε εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα, καθώς θα φορέσει φανέλα βασικού τόσο ο Μάντσα, όσο και ο Γιαζίτζι.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών επέλεξε κάτω από τα δοκάρια τον Κωνσταντή Τζολάκη, ενώ τετράδα στην άμυνα είναι από δεξιά προς τα αριστερά οι Κοστίνια, Ρέτσος, Μάντσα και Ορτέγκα.

Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσει ο Λορέντζο Σιπιόνι στο πλευρό του Σαντιάγκο Έσε, ενώ ο Τσικίνιο θα είναι μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο. Από εκεί και πέρα, η τριάδα της επίθεσης για το ματς με την ΑΕΛ Novibet θα αποτελείται από τους Ποντένσε, Γιαζίτζι και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ορτέγκα, Μάντσα, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Ο πάγκος των «ερυθρόλευκων»: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Βέζο, Ονιεμαέτσι, Καμπελά, Μουζακίτης.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την ενδεκάδα: