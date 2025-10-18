ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες οι «ερυθρόλευκοι»

Επιστρέφει η Stoiximan Super League μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Πρώτο ματς στην επανεκκίνηση του ελληνικού πρωταθλήματος είναι το ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός στη Λάρισα, με το οποίο ξεκινάει η 7η αγωνιστική. Οι Πειραιώτες, μετά τις ήττες από Άρσεναλ (2-0) και ΠΑΟΚ (2-1) θέλουν την επιστροφή στις νίκες, για να κρατήσουν επαφή με την κορυφή. Και για να εκμεταλλευτούν στραβοπάτημα ή στραβοπατήματα των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο μεταξύ τους ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια αύριο Κυριακή (19/10, 21:00).

Στα αγωνιστικά για το σύνολο του Χοσέ Λουί Μεντιλίμπαρ, εκτός δράσης είναι οι Ταρέμι, Ροντινέι και Στρεφέτσα, επέστρεψαν όμως οι Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ. Με νέο προπονητή οι Θεσσαλοί, καθώς ο Στέλιος Μαλεζάς αντικατέστησε τον Γιώργο Πετράκη.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

Νέο προπονητή -όπως και η ΑΕΛ Novibet- θα έχει και ο Παναιτωλικός, καθώς οι Αγρινιώτες υποδέχονται με τον Γιάννη Αναστασίου αντί του Γιάννη Πετράκη τον ΟΦΗ, ενώ η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, Λεβαδειακός, φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο που ακόμη δεν έχει νίκη εντός έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Λεβαδειακός

20:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

16:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – ΑΕ Κηφισιά

17:30 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός

19:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Παναθηναϊκός

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία