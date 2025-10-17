Ισοπαλία στη Λάρισα για τους Νέους της ΑΕΛ και του Ολυμπιακού

Ισοπαλία με σκορ 2-2 αναδείχθηκαν οι ομάδες Νέων της ΑΕΛ και του Ολυμπιακού για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν δυνατά τον αγώνα και είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 19′ όταν ο Κολοκοτρώνης εκτέλεσε φάουλ και ο Πλειώνης δεν κατάφερε από πλεονεκτική θέση να σκοράρει, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Κότσαλος βρέθηκε πρόσωπο με την εστία, με το πλασέ του να περνάει άουτ.

Στο 24′ ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι, όταν ο Κότσαλος ανατράπηκε από τον Μπαργιώτα με τον διαιτητή να δείχνει την κόκκινη κάρτα στον αμυντικό της ΑΕΛ.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Χάμζα, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, στην επαναφορά σκόραρε, όμως ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ. Λίγο πριν από το φινάλε του ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 42′ ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Ρολάκη να κάνει γέμισμα από αριστερά και ο Τζαμαλής με κεφαλιά να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-1 που ήταν και στο σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι Πειραιώτες μπήκαν και πάλι δυνατά και στο 49′ πήραν κεφάλι δύο τερμάτων με τον Φράγκο να σκοράρει για το 0-2.

Στο 56′ η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι, όταν μετά από χέρι του Μίλισιτς ο διαιτητής έδειξε τη λευκή βούλα και ο Μπρισίμης μείωσε σε 1-2.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα οι γηπεδούχοι πήραν και δεύτερο πέναλτι, το οποίο έκανε ο Λάνα στην προσπάθεια του να φτάσει στην μπάλα με τον Βαρσάμη να το μετατρέπει σε γκολ για το 2-2 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Επόμενος αγώνας για τους Νέους του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική του UEFA Youth League.

ΑΕΛ (Γ. Λουλές): Κούτουκας, Αρσένης, Γκρόζος, Μπαργιώτας, Παπαδημητρίου, Βαρσάμης, Μπασδέκης, Φασφαλής, Δημηνίκος, Μπρισίμης, Πατσώνης.

Ολυμπιακός (Γ. Σίμος): Καμπαγιοβάνης, Σιώζιος (57′ Θεοδωρίδης), Ρολάκης, Αβραμούλης, Μίλισιτς, Πλειώνης, Κολοκοτρώνης (57′ Πλις), Κότσαλος (85′ Λάνα), Τζαμαλής (74′ Καλαϊντζίδης), Χάμζα (85′ Κορτές), Φράγκος.